¹©»ö¤¬¿Ê¤à¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯¤Î¡Ö¥¸¥Ö¥ê¤ÎÂçÁÒ¸Ë¡×¡á°¦ÃÎ¸©Ä¹µ×¼ê»Ô¤Ç¡¢Ê¼Æ£¸ø¼£»£±ÆⒸ2022¡¡Studio¡¡Ghibli

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡°¦ÃÎ¸©Ä¹µ×¼ê»Ô¤Î°¦¡¦ÃÏµåÇîµ­Ç°¸ø±à¤Ë11·î³«±àÍ½Äê¤Î¡Ö¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°¦ÃÎ¸©¤Ï6Æü¡¢ÆâÍ÷²ñ¤ò10·î¤Ë³«ºÅ¤·¡¢°ìÈÌµÒ2Ëü1880¿Í¤ò¾·ÂÔ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£

°¦ÃÎ¤Î¡Ö¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯¡×¡¡11·î1Æü¤Ë°ìÉôÀè¹Ô³«±à

¡¡ÆâÍ÷²ñ¤Ï·×4Æü´Ö¡£10·î15Æü¤È23Æü¤Ï°¦ÃÎ¸©Ì±¤ò³Æ5650¿Í¾·ÂÔ¤·¡¢16Æü¤È21Æü¤ÏÁ´¹ñ¤«¤é·×1Ëü580¿Í¤ò¾·ÂÔ¡£ÌµÎÁ¤À¤¬¡¢¥Á¥±¥Ã¥È1Ëç¤ÎÈ¯·ô¤Ë¤Ä¤­110±ß¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÍøÍÑÎÁ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£

¡¡¿½¤·¹þ¤ß¤Ïº£·î13¡Á15Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤ËÆü»þ»ØÄê¤Ç¿½¤·¹þ¤ß¡¢±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤È¤Ê¤ë¡£ÃêÁª·ë²Ì¤Ï¡¢Æ±22Æü¤ËÁ´¿½¹þ¼Ô¤Ø¥á¡¼¥ë¤ÇÏ¢Íí¤¹¤ë¡£

¡¡6Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤ÇÂçÂ¼½¨¾ÏÃÎ»ö¤Ï¡Ö¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯¤ò°ìÂ­Àè¤ËÂÎ¸³¤Ç¤­¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¡£Ê³¤Ã¤Æ±þÊç¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£¡Ú¼ò°æ»ÖÈÁ¡Û