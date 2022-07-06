³ÐÀÃºÞ¤ÇºÆÂáÊá¤âÈ½·è¤ËÉÔÉþ¡ÄÅÄÃæÀ»¤¬¹µÁÊ¤·¤¿¡ÖÊò¤ì¤¿ÁÀ¤¤¡×
¤Þ¤µ¤«¤ÎÉÔÉþ¿½¤·Î©¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³ÐÀÃºÞ¼èÄùË¡°ãÈ¿¡Ê»ÈÍÑ¡¢½ê»ý¡Ë¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¸µ¡Ö£Ë£Á£Ô¡Ý£Ô£Õ£Î¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼ÅÄÃæÀ»Èï¹ð¡Ê36¡Ë¤¬£··î£´ÆüÉÕ¤Ç¹µÁÊ¤·¤¿¤Î¤À¡£
ÅÄÃæÈï¹ð¤Ï£¶·î20Æü¤ËÌ¾¸Å²°ÃÏºÛ¤Ç¡¢Ä¨Ìò£±Ç¯£¸¥õ·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½£³Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Ë¡Äî¤Ç¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤ä±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ëº£¸å°ìÀÚ¡Ê°ãË¡ÌôÊª¤Ë¤Ï¡Ë´ØÍ¿¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢ºÛÈ½´±¤Ø¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅÄÃæÈï¹ð¤Ï17Ç¯£µ·î¤Ë¤â¡¢·Ù»ëÄ£¤ËÂçËã¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÆ±Ç¯£¶·î¤Ë·ùµ¿ÉÔ½½Ê¬¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¡Ë¡£ÌôÊª¤Ç£²ÅÙÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²¼¤µ¤ì¤¿È½·è¤Ï¼¹¹ÔÍ±Í½¤Ä¤¡£Èæ³ÓÅª·Ú¤¤È½·è¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ì¾¸Å²°ÃÏºÛ¤ÎÊ¿¾ëÊ¸·¼ºÛÈ½´±¤Ï¡¢ÍýÍ³¤ò¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¡ÊÅÄÃæÈï¹ð¤Ï¡ËÁêÅö¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Éã¤ä²ÈÂ²¤Î»Ù±ç¤â¤¢¤ë¡£ËÜ¿Í¤Î¡ÒÆóÅÙ¤È¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¡Ó¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤¿¤¤¡Ù¤È¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
È½·è¤«¤é£¹Æü¸å¤Î¸½¹ÔÈÈÂáÊá
ºÛÈ½´±¤Î¡Ö¿Æ¿´¡×¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÅÄÃæÈï¹ð¤Ï£³ÅÙÌÜ¤Îºá¤òÈÈ¤¹¡£È½·è¤«¤é¤ï¤º¤«£¹Æü¸å¤Î£¶·î29Æü¡¢³ÐÀÃºÞ¼èÄùË¡°ãÈ¿¡Ê½ê»ý¡Ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÀéÍÕ¸©·Ù¤ËºÆ¤ÓÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£ÅìÉðÀþÇð±ØÀ¾¸ý¶á¤¯¤ò½ä²óÃæ¤Î¥Ñ¥È¥«¡¼¤¬¡¢Á´¿È¹õ¤º¤¯¤á¤ÇÇþ¤ï¤éË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤êµóÆ°ÉÔ¿³¤ÊÅÄÃæÈï¹ð¤òÈ¯¸«¡£¿ÈÂÎ¸¡ºº¤ò¤¹¤ë¤È³ÐÀÃºÞ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÄÃæÈï¹ð¤Ï¡Ö³ÐÀÃºÞ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÈæ³ÓÅª·Ú¤¤È½·è¤¬½Ð¤Æ¡¢¤·¤«¤â£³ÅÙÌÜ¤ÎÂáÊá¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢ÉÔÉþ¤òÁÊ¤¨¹µÁÊ¤¹¤ë¤È¤ÏÍý²ò¤Ë¶ì¤·¤ß¤Þ¤¹¡£º£Ç¯£³·î¤ËÊÝ¼á¤µ¤ì¤¿»þ¤ËÅÄÃæÈï¹ð¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¤Ç¤Ï¤³¤¦¼ì¾¡¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ò¤¿¤È¤¨¤É¤ó¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤í¤¦¤È¤â¡¢¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢·è¤·¤Æµö¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼«Ê¬¼«¿È¤Î¼å¤µ¡¢´Å¤¨¤À¤È¡£¤¤Á¤ó¤ÈÇØÉé¤Ã¤Æ½þ¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ó¡£È¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢µ¶¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¤Ê¤¼¡¢ÅÄÃæÈï¹ð¤Ï¹µÁÊ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£»ö·ï¤Ë¾Ü¤·¤¤ÊÛ¸î»Î¤Î²ÃÆ£ÇîÂÀÏº»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¡Ê£²ÅÙÌÜ¤ÎÂáÊá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë¹µÁÊ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºÛÈ½¤ò°ú¤±ä¤Ð¤·¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¡Ê£³ÅÙÌÜ¤ÎÂáÊá¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ËºÆÈÈ¤ÇÍÍø¤ÊÈ½·è¤ò°ú¤½Ð¤½¤¦¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ì¿³È½·è¤ËÉÔÉþ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÄÌ¾ï14Æü°ÊÆâ¤Ë¹µÁÊ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹µÁÊ¤»¤º·º¤¬³ÎÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÆÈÈ¤Ç¤è¤ê½Å¤¤ºá¤¬²Ê¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¹µÁÊ¤·È½·è¤Î³ÎÄê¤ò±ä¤Ð¤»¤Ð¡¢ºÛÈ½½ê¤Ï¡ØÁ°¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Îºá¤òÈÈ¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦Á°Äó¤ËÎ©¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£ºÆÈÈ¤Ç¤â¿·¤·¤¤»ö·ï¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·º£²ó¤Î»ö·ï¤Ï¼Ò²ñÅª´Ø¿´¤¬¹â¤¯¡¢ºÛÈ½´±¤Î¿´¾Ú¤âÈó¾ï¤Ë°¤¤¡£¹µÁÊ¤·¤Æ¤â¡¢ºÆÈÈ¤Î»ö·ï¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¼Â·ºÈ½·è¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
ÅÄÃæÈï¹ð¤¬¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢ºÛÈ½¤Ç¤ÎÂÇ»»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÈÂ²¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¿´¤«¤é¤Î¼Õºá¤È¹¹À¸¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£