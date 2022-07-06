ÄÔ´õÈþ¡¢¼«Âð¤Ë¡ÈµðÂç³ê¤êÂæ¡ÉÀßÃÖ¡ÖÍ·±àÃÏ¤«¡ª¾Ð¡×¡Ö¤Ç¤«¤¹¤®¡×¡Ö¤ªÉô²°¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¡Ê35¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÄÔ¤Á¤ã¤ó¥Í¥ë¡Ù¤ò¹¹¿·¡£¡ÈµðÂç¥Ð¥ë¡¼¥ó³ê¤êÂæ¡É¤òÀßÃÖ¤·¤¿¼«Âð¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡Û¡ÖÍ·±àÃÏ¤«¡ª¡×¡Ö¤Ç¤«¤¹¤®¡×ÄÔ´õÈþ¡¢¼«Âð¤Ë¡ÈµðÂç³ê¤êÂæ¡ÉÀßÃÖ
¡¡ÄÔ¤Ïº£Ç¯3·î¤Ë¡Ö¼Â¤Ï¡Ä²æ¤¬²È¡Ä¤ª°ú±Û¤·¤òÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¡Á¡×¤ÈÊó¹ð¡£YouTube¤Ç¤Ï°ú±Û¤·Àè¤Î¿·µï¤ÎÍÍ»Ò¤¬Â³¡¹¤È¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡Ö¹ëÅ¡¡×¡ÖÁ´¤Æ·å°ã¤¤¤ËÂç¤¤¤¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡Àè·î21Æü¤Ë¤Ï¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¤Î¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤òÀßÃÖ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¡ÚÍ·¶ñ¡Ê2¡Ë¡Û»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤è¤ê¤¹¤´¤¤¤ÎÍè¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¡¢YouTuber¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤«¤éÂçËþÂ¡ª¡Ú¥Ð¥ë¡¼¥ó³ê¤êÂæ¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£½¢¿²Á°¤Ë·ÈÂÓ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ö²¿¤«¿§¡¹¥Ý¥Á¥Ý¥Á¤·¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ä¡×¤È¡¢¿·¤¿¤ÊÍ·¶ñ¤ò¥Í¥Ã¥È¤Ç¡È¾×Æ°Çã¤¤¡É¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢»°ÃË¡¦¹¬¶õ¡Ê¤³¤¢¡¿3¡Ë¤¯¤ó¤È¤È¤â¤ËÆÏ¤¤¤¿Í·¶ñ¤ò¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡´°À®¤·¤¿¤Î¤Ï¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¡ÈµðÂç¥Ð¥ë¡¼¥ó³ê¤êÂæ¡É¡£¤½¤ì¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿É×¡¦¿ù±ºÂÀÍÛ¡Ê41¡Ë¤Ï¡Ö²¿Çã¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â¡Ö¿ù±º²È¤¬¥â¡¼¥ê¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¨¤é¤¤¤³¤Ã¤Á¤ã¤ä¤Ç¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤½¤Î¸å¤ÏÍ·¶ñ¤ò¥ê¥Ó¥ó¥°¤«¤é¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤ËÍ·¤ÖÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ç¤«¤¹¤®¾Ð¾Ð¡×¡Ö¤ªÉô²°¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡Ä¼ÂºÝ¤É¤ó¤À¤±¹¤¤¤ª²È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡×¡Ö¤¨¡¢¿ù±º²È¤Ã¤Æ¥×¡¼¥ë¡¢¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¡¢±¿Æ°¥Þ¥Ã¥È¡¢¥²¡¼¥à¡¢º£²ó¤Î³ê¤êÂæ¡©°ìÀ¸Ë°¤¤Ê¤¤¤·¡¢²È¤Ç½½Ê¬Í·¤Ù¤ë¡£¤¹¤´¤¤¡£¤È¤Æ¤âÂº·É¡×¡ÖÍ·±àÃÏ¤«¡ª¾Ð¡¡»Ò¶¡¤¿¤Á¹¬¤»¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡Ö¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥ì¥Ù¥ë¡¡¿ù±º²È¤Î»Ò¤É¤â¤Ë»º¤Þ¤ì¤¿¤¤!!¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£