興行収入76億円を突破する大ヒットを記録中の映画『トップガン マーヴェリック』。それを記念して、7月8日より新たな入場者プレゼント「ミラクルミッションステッカー」(数量限定)が配布されることが決定した。

本作は、トム・クルーズをスターダムにのし上げた出世作『トップガン』36年ぶりの続編。主人公マーヴェリック(トム)は、かつて自身も厳しい訓練に挑んだアメリカ海軍パイロットのエリート養成学校、通称“トップガン”に教官として戻ってくる。そして、新世代のパイロットたちと共に、命懸けの極秘ミッションに挑むことになる。

「ミラクルミッションステッカー」は、個性際立つパイロットたちのコールサインと、劇中の名セリフがあしらわれたデザイン。7月8日〜配布開始の第1弾は「チーム・マーヴェリック ver」としてマーヴェリック、コヨーテ、フェニックス、ボブ、7月22日〜配布開始の第2弾は「チーム・ルースター ver」としてルースター、ハングマン、ファンボーイ、ペイバックのヘルメットがポップに描かれる。

さらに「BUT NOT TODAY.(でもそれは今日じゃない)」、「DON'T THINK, JUST DO.(考えるな、行動しろ!)」という印象的なセリフがそれぞれセットになっている。(編集部・中山雄一朗)