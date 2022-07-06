ºàÎÁ3¤Ä¡ªÄÒ¤±¤Æ¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Î¡Ö¤á¤ó¤Ä¤æÄÒ¤±¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¡×¤¬¤Ò¤ó¤ä¤êÇ»¤æ～¤¤Ì£ÉÕ¤±¤Ç¥¦¥Þ²á¤®～¡ª
¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ø²È»ö¥ä¥í¥¦!!!¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¼ïÎà¤Î¥Áー¥º¤ÇÀäÉÊ¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Ë¤·¤ÆÇä¤ê¾å¤²Ìó2.5ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¤¯¤Á¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¡£º£²ó¤Ï¤³¤Á¤é¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¤á¤ó¤Ä¤æÄÒ¤±¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¡×¤¬´ÊÃ±¤Ç¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ºàÎÁ¤Ï3¤Ä¤À¤±¡£Á´¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ2»þ´ÖÄÒ¤±¤³¤à¤À¤±¤Î»þÃ»ÎÁÍý¤Ç¤¹¡£¤â¤¦1ÉÊ¤Û¤·¤¤¤È¤¤ä¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª
¡Ú¥Èー¥¹¥¿ー¤Ç3Ê¬¡Û¤Î¤»¤Æ¾Æ¤¯¤À¤±¡ª¡Ö¤Á¤¯¤ï¤Î¥Áー¥º°ëÊÕ¾Æ¤¡×¤Ï¡Ú4Ëü¤¤¤¤¤Í¡Û¤¬Ç¼ÆÀ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤À¤Ã¤¿
ºàÎÁ3¤Ä¡ª¡Ö¤á¤ó¤Ä¤æÄÒ¤±¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¡×
ºàÎÁ(1ÂÞÊ¬)
¤Ò¤È¤¯¤Á¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¡Ä1ÂÞ
¤á¤ó¤Ä¤æ(3ÇÜÇ»½Ì)¡Ä100ml
¿©¤Ù¤ë¥éーÌý¡ÄÂç¤µ¤¸3
ºàÎÁ¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤³¤ì¤À¤±¡£
¾¯¤·»È¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÎäÂ¢¸ËÆâ¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¿©¤Ù¤ë¥éーÌý¤ÎÂçÎÌ¾ÃÈñ¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÒ¤±¤ë¤À¤±¤ÇOK
1.¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤á¤ó¤Ä¤æ¤È¿©¤Ù¤ë¥éーÌý¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
2.¤Ò¤È¤¯¤Á¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿å¤òÈ´¤¤¤¿¤é¥Ü¥¦¥ë¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¡¢¥¹¥×ー¥ó¤Ç¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¤È¥¿¥ì¤òÆëÀ÷¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£
ÎäÂ¢¸Ë¤Ç2»þ´ÖÄÒ¤±¤Þ¤¹¡£
3.½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£
ºî¶È»þ´Ö¤Ï5Ê¬¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
¤´ÈÓºî¤ê¤Î°ìÈÖºÇ½é¤ËÄÒ¤±¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬½ª¤ï¤ë¤³¤í¤Ë¤Ï¿©¤Ùº¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Ã¤È½Ð¤»¤ë¤Î¤¬½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ÊñÃú¤ä¤Þ¤ÊÈÄ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç½àÈ÷¤ä¸åÊÒÉÕ¤±¤¬³Ú¤Ç¤¹¤·¡¢²Ð¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤³¤í¡£
¿©¤Ù¤ë¥éーÌý¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¿É¤½¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤á¤ó¤Ä¤æ¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬¥Ùー¥¹¤Ç¿©¤Ù¤ë¥éーÌý¤Î¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿É¤µ¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¤¬¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿É¤µ¤Ï¶¯¤¹¤®¤Ê¤¯¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Á´ÂÎÅª¤Ë¤ä¤äÌ£¤¬Ç»¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢³ú¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿»õ¤´¤¿¤¨¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Ò¤ó¤ä¤ê¤ÈÎä¤¿¤¯¤Æ½ë¤¤»þ´ü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¡Ö¤á¤ó¤Ä¤æÄÒ¤±¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¡×¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤¿
¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¤Ã¤Æ²¹¤á¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤È»×¤¤600W¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç40ÉÃ²¹¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Áー¥º¤¬¤Û¤É¤è¤¯ÍÏ¤±¤Æ¡¢¤á¤ó¤Ä¤æ¥éーÌý¤¬Íí¤ß¤Þ¤¹¡£
²¹¤á¤¿¤³¤È¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¤¬¤è¤êÇ»¸ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤á¤ó¤Ä¤æ¤ÎÉ÷Ì£¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤â¤¦¤ª¤Ä¤Þ¤ß´¶È¾Ã¼¤Ê¤¤¡ª
¤³¤ì¤Ï¹¥¤ß¤Ë¤è¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï²¹¤á¤ë¤Î¤â¥¢¥êÇÉ¤Ç¤¹¡ª
¤¼¤ÒÎ¾Êýºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤¡Û
¤µ¤±¤ë¥Áー¥º¤Î¡ÖÆÚ¥Ð¥é´¬¤¡×ºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ªºàÎÁ2¤Ä¡¢´¬¤¯¢ª¾Æ¤¯¢ª¥¿¥ì¤«¤±¤ë¤Ç´°À®¡ª¤ª¼ò¤â¤´ÈÓ¤â¥¹¥¹¥à¡ª
¡ÚTwitter¤ÇÏÃÂê¡Û¤³¤Ã¤¯¤ê»Ý¤¤¡Ö°Ëâ¤Î¥«¥ë¥Ü¥Êー¥é¥Á¥¥ó¡×ºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª¥Þ¥è¤Ç¤ªÆù¤¬¤Õ¤ï¤Õ¤ï½À¤é¤«～♡
¥Ô¥¨¥È¥í¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤·¤«¾¡¤¿¤ó¡ª5¼ÒÂÐ·è¤ÇÆ²¡¹1°Ì¤Î¡Ö¤¤Î¤³¤ÎÍÎÉ÷¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¡×¤¬¥¦¥Þ¤¹¤®¤¿¡ª
¡Ú¥Èー¥¹¥¿ー¤Ç3Ê¬¡Û¤Î¤»¤Æ¾Æ¤¯¤À¤±¡ª¡Ö¤Á¤¯¤ï¤Î¥Áー¥º°ëÊÕ¾Æ¤¡×¤Ï¡Ú4Ëü¤¤¤¤¤Í¡Û¤¬Ç¼ÆÀ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤À¤Ã¤¿
ºàÎÁ3¤Ä¡ª¡Ö¤á¤ó¤Ä¤æÄÒ¤±¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¡×
ºàÎÁ(1ÂÞÊ¬)
¤Ò¤È¤¯¤Á¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¡Ä1ÂÞ
¤á¤ó¤Ä¤æ(3ÇÜÇ»½Ì)¡Ä100ml
¿©¤Ù¤ë¥éーÌý¡ÄÂç¤µ¤¸3
ºàÎÁ¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤³¤ì¤À¤±¡£
¾¯¤·»È¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÎäÂ¢¸ËÆâ¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¿©¤Ù¤ë¥éーÌý¤ÎÂçÎÌ¾ÃÈñ¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÒ¤±¤ë¤À¤±¤ÇOK
1.¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤á¤ó¤Ä¤æ¤È¿©¤Ù¤ë¥éーÌý¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
2.¤Ò¤È¤¯¤Á¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿å¤òÈ´¤¤¤¿¤é¥Ü¥¦¥ë¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¡¢¥¹¥×ー¥ó¤Ç¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¤È¥¿¥ì¤òÆëÀ÷¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£
ÎäÂ¢¸Ë¤Ç2»þ´ÖÄÒ¤±¤Þ¤¹¡£
3.½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£
ºî¶È»þ´Ö¤Ï5Ê¬¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
¤´ÈÓºî¤ê¤Î°ìÈÖºÇ½é¤ËÄÒ¤±¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬½ª¤ï¤ë¤³¤í¤Ë¤Ï¿©¤Ùº¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Ã¤È½Ð¤»¤ë¤Î¤¬½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ÊñÃú¤ä¤Þ¤ÊÈÄ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç½àÈ÷¤ä¸åÊÒÉÕ¤±¤¬³Ú¤Ç¤¹¤·¡¢²Ð¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤³¤í¡£
¿©¤Ù¤ë¥éーÌý¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¿É¤½¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤á¤ó¤Ä¤æ¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬¥Ùー¥¹¤Ç¿©¤Ù¤ë¥éーÌý¤Î¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿É¤µ¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¤¬¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿É¤µ¤Ï¶¯¤¹¤®¤Ê¤¯¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Á´ÂÎÅª¤Ë¤ä¤äÌ£¤¬Ç»¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢³ú¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿»õ¤´¤¿¤¨¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Ò¤ó¤ä¤ê¤ÈÎä¤¿¤¯¤Æ½ë¤¤»þ´ü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¡Ö¤á¤ó¤Ä¤æÄÒ¤±¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¡×¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤¿
¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¤Ã¤Æ²¹¤á¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤È»×¤¤600W¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç40ÉÃ²¹¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Áー¥º¤¬¤Û¤É¤è¤¯ÍÏ¤±¤Æ¡¢¤á¤ó¤Ä¤æ¥éーÌý¤¬Íí¤ß¤Þ¤¹¡£
²¹¤á¤¿¤³¤È¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¤¬¤è¤êÇ»¸ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤á¤ó¤Ä¤æ¤ÎÉ÷Ì£¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤â¤¦¤ª¤Ä¤Þ¤ß´¶È¾Ã¼¤Ê¤¤¡ª
¤³¤ì¤Ï¹¥¤ß¤Ë¤è¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï²¹¤á¤ë¤Î¤â¥¢¥êÇÉ¤Ç¤¹¡ª
¤¼¤ÒÎ¾Êýºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤¡Û
¤µ¤±¤ë¥Áー¥º¤Î¡ÖÆÚ¥Ð¥é´¬¤¡×ºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ªºàÎÁ2¤Ä¡¢´¬¤¯¢ª¾Æ¤¯¢ª¥¿¥ì¤«¤±¤ë¤Ç´°À®¡ª¤ª¼ò¤â¤´ÈÓ¤â¥¹¥¹¥à¡ª
¡ÚTwitter¤ÇÏÃÂê¡Û¤³¤Ã¤¯¤ê»Ý¤¤¡Ö°Ëâ¤Î¥«¥ë¥Ü¥Êー¥é¥Á¥¥ó¡×ºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª¥Þ¥è¤Ç¤ªÆù¤¬¤Õ¤ï¤Õ¤ï½À¤é¤«～♡
¥Ô¥¨¥È¥í¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤·¤«¾¡¤¿¤ó¡ª5¼ÒÂÐ·è¤ÇÆ²¡¹1°Ì¤Î¡Ö¤¤Î¤³¤ÎÍÎÉ÷¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¡×¤¬¥¦¥Þ¤¹¤®¤¿¡ª