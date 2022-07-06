µð¿Í¡¦¸Í¶¿¡¢·¬ÅÄ¥³¡¼¥Á¤Î»ØÆ³¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¡© ÍðÄ´¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤é¤»¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤Ï
¡¡¤Þ¤À±ó¤¤¤¬¡¢¡Ö¼ÍÄø·÷Æâ¡×¤Þ¤Çµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡7·î5Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Åìµþ¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ëµð¿Í¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë¤Ï¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼51¤¬ÅÀÅô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2°Ìµð¿Í¤¬Àï°ÕÁÓ¼º¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤ÏËÜÅö¤Ë½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡1996Ç¯¥á¡¼¥¯¥É¥é¥Þ¤Ï11¡¦5º¹¡¢08Ç¯¤Î¥á¡¼¥¯¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï13.0º¹¤ò°ú¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¤ÎµÕÅ¾Í¥¾¡¤À¤Ã¤¿¡£Æ±Æü¤Î¾¡Íø¤Ç¡¢¡Ö12¡¦5º¹¡×¡£¤³¤Î1¾¡¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡¡¡Ö¥ä¥¯¥ë¥ÈÀèÈ¯¤Î¹â¶¶Ô÷Æó¤Ïº£µ¨µð¿ÍÀï¤Ë3»î¹çÀèÈ¯¤·¡¢3¾¡¡£¹â¶¶¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤ò»ý¤Äµð¿ÍÂÇÀþ¤¬½é²ó¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê5Ï¢ÂÇ¡¢¹âÄÅ¿Ã¸ã´ÆÆÄ¤¬¡Ø¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤³¤Ü¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×(¥×¥íÌîµå²òÀâ¼Ô)
¡¡>>µð¿Í¡¦²¬ËÜ¡¢»°¿¶¸å¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¡Ö·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÈãÈ½ Å¨¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤Î¥Ð¥Ã¥ÈÅê¤²¼Î¤Æ¤¬ÊªµÄ¡¢ºÝ¤É¤¤µå¤ËÆâ¿´¥¤¥é¥¤¥é¤À¤Ã¤¿?<<
¡¡½é²ó¤Î5Ï¢ÂÇ3ÆÀÅÀ¤À¤¬¡¢µð¿ÍÂÇÀþ¤¬Âª¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢Á´¤ÆÊÑ²½µå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²áµî3Àï¡¢¹â¶¶¤Î²÷Â®µå¤Ë¤¤ê¤¤êÉñ¤¤¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ï¼ê¤ò½Ð¤µ¤º¡¢¡ÖÊÑ²½µåÁÀ¤¤¡×¤ÇÎ×¤ó¤À¤è¤¦¤À¤¬¡¢µð¿Í¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Ï¾¯¤·°Û¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Î¾Ú¸À¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¹â¶¶¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ËÊÑ²½µå¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«?¡×
¡¡¹â¶¶¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÃæ¿´¡¢¡Ö7ÂÐ3¡×¤¯¤é¤¤¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÅê¤²¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÈÊÑ²½µå¤Î³ä¹ç¤¬¤Û¤ÜÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö²áµî3Àï¤È°Û¤Ê¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇËÝÏ®¤µ¤»¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎºîÀï¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×(µå³¦´Ø·¸¼Ô)
¡¡µð¿Í¤ÎÀèÈ¯¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬¤â¡È¼êÃµ¤ê¾õÂÖ¡É¤À¤Ã¤¿¡£Àè¤ËÅÀ¤òµö¤·¤¿¤Î¤Ï¸Í¶¿¤ÎÊý¤Ç¤¢¤ê¡¢2²ó¤ò½ªÎ»¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÅêµå¿ô¤Ï¤¹¤Ç¤Ë50µå¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Öº£Æü¤â¡Ø·¬ÅÄ½Î¡Ù¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×(Á°½Ð¡¦Æ±)
¡¡¼«·³¤Î¹¶·âÃæ¡¢·¬ÅÄ¿¿À¡Åê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤¬Åê¼ê¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤ê¡¢²¿¤«¤ò¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¸÷·Ê¤¬¤è¤¯ÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ÖÅê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ë¤ß¤¿¤¤¡£Åö¤¿¤êÁ°¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ç¯Îð¤ä·Ð¸³ÃÍ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏÃ¤¹ÆâÍÆ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×(Á°½Ð¡¦Æ±)
¡¡Æ±Æü¡¢¸Í¶¿¤ÏÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¤³¤È¤ÇÃí°Õ¤ò¼õ¤±¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡6²ó¤òÅê¤²¡¢1¼ºÅÀ¡£µÏ¿¾å¤Ç¤Ï¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥¹¥¿¡¼¥È(ÀèÈ¯Åê¼ê¤¬6²ó¤òÅê¤²¤Æ3¼«ÀÕÅÀ°ÊÆâ)¤â·è¤á¤¿¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Åêµå¿ô¤Ï119µå¡£2²ó½ªÎ»»þÅÀ¤Ç50µå°Ê¾å¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¡Ö·¬ÅÄ½Î¡×¤Î¸ú²Ì¤À¤í¤¦¡£
¡¡Á°½Ð¤Î¥×¥íÌîµå²òÀâ¼Ô¤¬¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡¡¡Ö¸Í¶¿¤ÎÁ°²óÅÐÈÄ¤Ï¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¤·¤¿(6·î26Æü)¡£3²óÅÓÃæ6¼ºÅÀ¤È»¶¡¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤ÏÃæ4Æü¤Ç¤Î¶ÛµÞÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡£¥¢¥ó¥É¥ê¡¼¥¹¤ÎÉé½ý¤ÇÀèÈ¯Åê¼ê¤¬Â¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÄÌ¤Ê¤é¡¢ÂåÌò¤òÎ©¤Æ¤Þ¤¹¡£¸Í¶¿¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡º£¸å¡¢¸Í¶¿¤Î·¬ÅÄ½Î¤Î¼õ¹Ö»þ´Ö¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤Æ¹Ô¤¤½¤¦¤À¡£¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÏÀáÅÅ¤Ë¤è¤ê¡¢³°´Ñ¤ä¾ìÆâ1¡¢2¡¢4³¬¤Î¾ÈÌÀ¤¬°ìÉô¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¾ÈÌÀ¤¬¤è¤êâÁ¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£´Î¿´¤ÎÌîµå¤¬¡ÖÅêÂÇ¤È¤â¤ËÀáÅÅ¾õÂÖ¡×¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ§¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£(¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÈÓ»³Ëþ)