ÌÀÆü¤Î¡Ø¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡Ù¡¡Äª»Ò¤ÈÏÂÉ§¡¡2¿Í¤Îµ÷Î¥¤Ï¤É¤ó¤É¤ó½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯
¡¡¹õÅç·ëºÚ¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè13½µ¡Ö¹õº½Åü¤Î¥¥Ã¥¹¡×¡ÊÂè64²ó¡Ë¤¬7·î7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÀÆü¤Î¡Ø¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡¿©»ö¤ò¤¹¤ëÄª»Ò¡Ê¹õÅç·ëºÚ¡Ë¤ÈÏÂÉ§¡ÊµÜÂôÉ¹µû¡Ë
¢£Âè64²ó¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡Äª»Ò¡Ê¹õÅç¡Ë¤Ï¡¢ÏÂÉ§¡ÊµÜÂôÉ¹µû¡Ë¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤¢¤¤é¤á¡¢»Å»ö¤Ë¤Þ¤¤¿Ê¤·¤è¤¦¤È·è°Õ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î»×¤¤¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤ËÏÂÉ§¤È¤Îµ÷Î¥¤Ï¤É¤ó¤É¤ó½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡°ìÊý¡¢²Æì¤ä¤ó¤Ð¤ë¤Ç¤Ï¡¢ÃÒ¡ÊÁ°ÅÄ¸øµ±¡Ë¤¬Äª»Ò¤È¤Î·ëº§¤Ë¸þ¤±¤ÆËÜ³ÊÅª¤ËÆ°¤½Ð¤¹¡£¤½¤Îº¢¡¢Ë´¤Éã¡¦¸»°¡ÊÂç¿¹ÆîÊþ¡Ë¤Î²áµî¤òÃÎ¤ë¿ÍÊª¤¬Èæ²Å²È¤òË¬¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¸»°¤Î²áµî¤òÊ¹¤¤¤¿²Î»Ò¡Ê¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ë¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¡£¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡Ù¤ÏNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«ÊüÁ÷¡£