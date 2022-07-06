°½Ìî¹ä¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥ë¡¼¥¡¼¡×»ëÄ°Î¨2¥±¥¿°Ý»ý¤Ç¤â¥Û¥Ã¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¥¢¥ó¥Á¤ÎÂ¸ºß
¡Ò°½Ìî¹ä¤ÎµÓ¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤·¤Æ¤ÏºÙ¤¹¤®¤ë¡Ó¡ÒÌþ¤ä¤··Ï¤ÎÜÆÁÒÆà¡¹¤Ï¸µ½÷»Ò¥¢¥Ê¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ó¨¡¨¡¤Ê¤ó¤ÆºÙ¤«¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ï¤¢¤ì¤³¤ì¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥ë¡¼¥¡¼¡×¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í¹¥É¾¤À¡£
¥¥ã¥Ð¾î¤È¸òºÝ¡Ä¡ÈÏ»ËÜÌÚ¤ÎÄë²¦¡É°½Ìî¹ä¤Î°û¤ßÊý¡¢Íî¤È¤·Êý
¡¡°½Ìî¤Ï¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤Æ¡ÈÌµ¿¦¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡¢¤½¤ÎºÊÌò¤ÎÜÆÁÒ¤Ï¸µ¿Íµ¤¥¢¥Ê¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÀì¶È¼çÉØ¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö°½Ìî¤µ¤ó¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¤ª¤ª¤é¤«¤ÊÀ³Ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ëÜÆÁÒ¤µ¤ó¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë½÷»Ò¥¢¥Ê´¶¤ÏÇö¤¤¤«¤â¡×¤Èºßµþ¥¡¼¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È·ëº§¤·¤¿½÷»Ò¥¢¥Ê¤ÏÂçÀª¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤ËÉ×¤¬¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤Æ¡È¼¡¤Î½¢¿¦Àè¡É¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æµç¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ä¥Æ¤ÇÉ×¤ò¤É¤³¤«¤ËÇä¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¼ÂºÝ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤·¡£ÜÆÁÒ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë²ÌÆà»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë»þ¤ËÉ×¤òÎå¤Þ¤·¡¢¸«¼é¤êÂ³¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¸µ½÷»Ò¥¢¥Ê¤Ï¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ï¾¯¿ôÇÉ¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤â¤Ã¤È¾å¾º»Ö¸þ¤¬¶¯¤¯¤Æ¥¬¥Ä¥¬¥Ä´¶¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢½é²ó¤ÎÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤â3ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè2²ó¤â11.2¡ó¤È2¥±¥¿¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è=°Ê²¼Æ±¡Ë¡£
¢£¥¬¡¼¥·¡¼Ë¤¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©
¡ÖË½Ïª·ÏYouTuber¤Î¥¬¡¼¥·¡¼¤³¤ÈÅìÃ«µÁÏÂ¤µ¤ó¤«¤é¡¢°½Ìî¤µ¤ó¤Î¡ÈÌ¤À®Ç¯°û¼òµ¿ÏÇ¡É¤Ê¤É¤ò¹ðÈ¯¤µ¤ì¡¢½é²ó¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊüÁ÷¸å¤Ï°½Ìî¤µ¤ó¤ÎÇ®±é¤Ë¹¥°ÕÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£Ìò¼Ô¼«¿È¤Ë±éµ»ÎÏ¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢Â¿¾¯¤Î»¨²»¤Ï¤Í¤¸Éú¤»¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÀ©ºî²ñ¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
¡¡Íè½µ10Æü¤Ï»²±¡Áª¤ÎÅê³«É¼Æü¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ½é²ó¤Ï6·î26Æü¤ÈÄÌ¾ï¤è¤ê¡È¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¥È¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê°¾ò·ï¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤Æ2¥±¥¿¤Ç¿ô»ú¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¹ç³ÊÅÀ¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÁ°½Ð¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¡Ö¡Ø¥ª¡¼¥ë¥É¥ë¡¼¥¡¼¡Ù¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬½Å»ë¤¹¤ë¥³¥¢»ëÄ°Î¨¡Ê13¡Á49ºÐ¤Î¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¡Ë¤ä¡¢TVer¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤â¤Þ¤º¤Þ¤º¡£¤½¤ì¤Çµ¤¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¼Ô¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡×¤È¡¢¤¢¤ë¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¤½¤¦Á°ÃÖ¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÁ°´ü¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ø¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤ÎºÇ½ª²ó¤ÏÀ¤ÂÓ16.4¡ó¡£¤Þ¤À¤½¤ÎÍ¾±¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º½é²ó¤Î¡È¤´½Ëµ·¡É¤Ç¸«¤Æ¤ß¤ë¤«¤È¤¤¤¦»ëÄ°¼Ô¤¬¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥É¥ë¡¼¥¡¼¡Ù¤Ï¡Ø¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Î½é²ó¡Ê12.6¡ó¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ1.4¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¿ô»ú¤òÍî¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£°½Ìî¤µ¤ó¤Îµ¿ÏÇ¤Î¿¿µ¶¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢ÈãÈ½Åª¤Ê¡ÈÀ¼¤Ê¤¥¢¥ó¥Á¡É¤¬°ìÄê¿ô¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ìµ»ö¤Ë¿ô»ú¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»²±¡Áª¤ò¶´¤ó¤Ç°Ê¹ß¤Î¿ô»ú¤¬Æ°¤¯²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁá¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£