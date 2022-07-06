¡Ö¥Æ¥Ã¥Ñ¥Á¡ª¡×º´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢1Æü5¿©¤Ç10¥¥í°Ê¾å¤ÎÁýÎÌ
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¿·¥É¥é¥Þ¡Ö¥Æ¥Ã¥Ñ¥Á¡ª¡×¡Ê6Æü¿åÍË¤è¤ë10»þ¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤ÇÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¤Õ¤ó¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¼«±Ò´±¸õÊäÀ¸¡¦ÇÏ¾ìÎÉÀ®¤ò±é¤¸¤ëº´ÌîÍ¦ÅÍ¤¬¡¢ÆùÂÎºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë10¥¥í°Ê¾åÁýÎÌ¤·¤¿¶ìÏ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´ë²è¤È¤Ê¤ëËÜ¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÀÄÇ¯¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÇ®¤»×¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£º´Ìî±é¤¸¤ëÇÏ¾ì¤Ï¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¿´Í¥¤·¤¤À³Ê¤Î¼«±Ò´±¸õÊäÀ¸¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ï¿áÁÕ³ÚÉô¤Ç¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÅÙ¤Ï°ìÈÌ´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«±ÒÂâ²»³ÚÂâ¤Ø¤ÎÌ´¤òÄü¤á¤é¤ì¤º¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤Ø¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤À¡£
¡¡ËÜºî¤ÏËÉ±Ò¾Ê¤¬Á´ÌÌ¶¨ÎÏ¡£¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¼«±Ò´±¤Î³§¤µ¤ó¤¬Æü¡¹¡¢°á¿©½»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ë¸ò¤¸¤Ã¤Æ»£±Æ¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ëº´Ìî¤Ï¡¢¡Ö¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÀï¼Ö¤¬¹Ô¤Íè¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£ËÍ¤é¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÈóÆü¾ï¤Î¶õ´Ö¤Ç»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤â¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ö¤ä¤Ï¤ê¼ÂºÝ¤Î´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢»£±Æ¤·¤¿²èÌÌ¤ò´Ñ¤Æ¤âÎ×¾ì´¶¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£ÌÌÇò¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¼«±Ò´±¸õÊäÀ¸¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÂÎ½Å¤ò10¥¥í°Ê¾åÁýÎÌ¤·¤¿¤È¤¤¤¦º´Ìî¤Ï¡ÖÀÎ¤«¤é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÊ¢¶Ú¤È¤«¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ï¤ê¾åÈ¾¿È¤Î¶»¤ä¸ª¤Þ¤ï¤ê¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â²ÚÔú¡Ê¤¤ã¤·¤ã¡Ë¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢¡Ö¤ä¤Ï¤ê¶ÚÆù¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿©¤Ù¤ëÎÌ¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢1Æü5¿©¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¶Ú¥È¥ì¤Ë¤â¹Ô¤¯¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ËÜºî¤ÎÄ¾Á°¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¿¿ÈÈ¿Í¥Õ¥é¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÌò¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿©»ö¤ò¤È¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤À¤«¤éÃ»´ü´Ö¤Ç¸ºÎÌ¤ÈÁýÎÌ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ï¤êÁýÎÌ¤¹¤ëÊý¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¤½¤¦¤·¤¿ÆùÂÎºî¤ê¤Î¶ìÏ«¤â¡¢Æ±¤¸ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎå¤à¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤È¤Ï²¿¤ò°û¤á¤Ð¸úÎ¨Åª¤Ë¶ÚÆù¤¬¤Ä¤¯¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃóÆÖ½ê¤ÎÉðÆ»¼¼¤Ë¤Ï¥À¥ó¥Ù¥ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä®ÅÄ¤µ¤ó¤¬¥À¥ó¥Ù¥ë¤ò»ý¤Ä»ÑÀª¤Ê¤ó¤«¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤í¤¦¤è¡Ù¤ÈÎ¨Àè¤·¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤âÄ®ÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¶µ´±Ìò¤ÎËÌÂ¼¡Ê°ìµ±¡Ë¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤âÂç¤¤¯¤Æ¡£¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÌÂ¼¤µ¤ó¤ÈÄ®ÅÄ¤µ¤ó¤¬Î¨Àè¤·¤Æ¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÄ®ÅÄ¤È¤â¡ÖÇ¯Îð¤Ï8ºÐ¤¯¤é¤¤°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Â¾°¦¤â¤Ê¤¤À¤´ÖÏÃ¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¥Ð¥Ç¥£´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤Î¥Ð¥Ç¥£´¶¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢Ä®ÅÄ¤µ¤ó¤¬¥¢¥É¥ê¥Ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¤ËËÍ¤¬ÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ËËÍ¤È¤Î¥Ð¥Ç¥£´¶¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤¤¤í¤¤¤í¤È¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄ®ÅÄ¤ËÁ´Éý¤Î¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¡¡¤À¤¬Èà¼«¿È¤Ï¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦²È¤Ç¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¸Ç¤á¤ë¥¿¥¤¥×¤È¤¤¤¦¤«¡£¥»¥ê¥Õ¤ò¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤¦ÊÖ¤½¤¦¤«¤Ê¤È¤«¡¢Á°¤â¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡£¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾Ç¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤À¤«¤é¤¤¤Ä¤â¡Ø¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤è¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖËÍ¤ÎÌò¤Ï¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤òÄü¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦Ìò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ï¤ê¿ÍÀ¸¤Ï1²ó¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£²¿¤«¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦Í¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¤ë¤Ê¤ÈÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ¤Âå¤ÎÊý¤Ë´Ñ¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ëº´Ìî¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤È¤ÏËÍ¤é¤ÎÆùÂÎÈþ¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤é¤¬Íç¤Ë¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤êÃÃ¤¨¤¿¤ó¤Ç¡£¤½¤³¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§¿ÑÀ¸ÃÒÍµ¡Ë