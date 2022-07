ハリウッド俳優トム・クルーズが主演する映画『トップガン マーベリック』が、公開6週目にして5度目の週末興行ランキング1位を勝ち取るなど、2020年以降に日本で公開された実写映画No.1記録を更新中。累計興収76億円を突破する大ヒットを記念して、新たな入場者プレゼント”ミラクルミッションステッカー”の配布が決定した。

【動画】トム&新トップガンチームの”ビーチフット”特別映像

世界中でミーム化され大拡散されている名せりふと、個性際立つ人気パイロットたちのコールサインがあしらわれたステッカーは2種。今週8日からは、”チーム・マーヴェリック”ver.として、マーヴェリック、コヨーテ、フェニックス、ボブ、今月22日からは”チーム・ルースター”ver.として、ルースター、ハングマン、ファンボーイ、ペイバックのヘルメットがポップに描かれている。

さらに、劇中でもキーになる非常に印象的なせりふ「BUT NOT TODAY.(でもそれは今日じゃない)」、「DON‘T THINK, JUST DO.(考えるな、行動しろ!)」もそれぞれセットになっており、脳裏に焼きついて離れない数々のシーンを何度も思い出して胸を熱くすることまちがいなしの仕上がり。数量限定、期間中にしか手に入らないレアアイテムだ。