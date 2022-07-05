Á´¤Æ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ÏÀÖ¤¤ð¨ÀÐ¡½¡½¡Ø¥ª¥«¥ë¥È¤Î¿¹¤Ø¤è¤¦¤³¤½ THE MOVIE¡ÙÍ½¹ð²ò¶Ø
¡¡½÷Í¥¤ÎËÙÅÄ¿¿Í³¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¥ª¥«¥ë¥È¤Î¿¹¤Ø¤è¤¦¤³¤½ THE MOVIE¡Ù¤è¤ê¡¢Á´¤Æ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤ëÀÖ¤¤ð¨ÀÐ¡Ê¤¤¤ó¤»¤¡Ë¤ÎÍî²¼¤«¤éËë¤ò³«¤±¤ëÍ½¹ðÊÔ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥ª¥«¥ë¥È¤Î¿¹¤Ø¤è¤¦¤³¤½ THE MOVIE¡Ù¡¡¶²ÉÝ¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤¬²ò¶Ø
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡ÖÀïØË²ø´ñ¥Õ¥¡¥¤¥ë ¥³¥ï¤¹¤®¡ª¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç¼«¿È¤¬¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢POV¡Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ó¥å¡¼¡á¼ç´Ñ»ëÅÀ¡Ë¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëÎ×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±ÇÁü¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ëÇòÀÐ¹¸»Î¤¬´ÆÆÄ¡¦ÊÔ½¸¡¦µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëPOV¥Û¥é¡¼¡£·à¾ìÈÇ¤Ç¤¢¤ëËÜºî¤Î¤Û¤«¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥ª¥«¥ë¥È¤Î¿¹¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡Ù¤â7·î22Æü¤è¤êWOWOW¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡°Û³¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤¿¤ê¤Î¿¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥Û¥é¡¼±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¹õÀÐ¸÷»Ê¡ÊÇòÀÐ¡ËÎ¨¤¤¤ë5Ì¾¤¬¼¡¡¹¤ÈÇ÷¤ê¤¯¤ë¶²ÉÝ¤«¤éÆ¨¤²ÏÇ¤¤¡¢»þ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£¹õÀÐ¤Î¥«¥á¥é¤¬¶²¤í¤·¤¤½ÐÍè»ö¤ò»£¤êÂ³¤±¤ë¡¢¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹õÀÐ¡ÊÇòÀÐ¡Ë¤ò¸·¤·¤¯¤â°¦¾ð¤ò¤â¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤ë½õ´ÆÆÄ¤Î»ÔÀîÈþÊÝÌò¤Ë¤ÏËÙÅÄ¿¿Í³¡£¥ª¥é¥ª¥é·Ï¤ÎÈþ¤·¤¥«¥ê¥¹¥Þ¶âÈ±ÎîÇ½¼Ô¡¦¥Ê¥Ê¥·Ìò¤ËÈÓÅç´²µ³¡£±Ç²è´ÆÆÄ¡¦¹õÀÐ¸÷»Ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¶²¤í¤·¤¤ÂÎ¸³¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤ëÀº¿ÀºøÍðµ¤Ì£¤ÎÈþ½÷¡¦»°¹¥ËãÎ¤°¡Ìò¤ËäªÈþÏÂ»Ò¡£¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Î½÷¤Î»Ò¤òÁÜº÷Ãæ¤Ë¹õÀÐ¤¿¤Á¤È¿¹¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¡È¼«¾Î¡¦ÀµµÁ¤ÎÌ£Êý¡É¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦¹¾Ìî¾ÍÊ¿Ìò¤ò±§Ìî¾ÍÊ¿¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¥Û¥é¡¼±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¹õÀÐ¸÷»Ê¡ÊÇòÀÐ¡Ë¤Ï½õ´ÆÆÄ¤Î»ÔÀîÈþÊÝ¡ÊËÙÅÄ¡Ë¤ò°ú¤Ï¢¤ì¡¢¼ÂÏ¿±Ç²è¤Î»£±Æ¤Î¤¿¤á»³±ü¤Î²È¤òË¬¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¹õÀÐ¤Î±Ç²è¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦Àº¿ÀºøÍðµ¤Ì£¤ÎÈþ½÷¡¦»°¹¥ËãÎ¤°¡¡Êäª¡Ë¤¬¤¤¤¿¡£Èà½÷¤ÏÉ¬»à¤ËÁÊ¤¨¤ë¡¢¡Ö»ä¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿½ÐÍè»ö¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¤ÎÆâÍÆ¤½¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¡×¤È¡£¤½¤·¤ÆÉÔµ¤Ì£¤ÊËãÎ¤°¡¤Î²È¤Ç¡¢¹õÀÐ¤Î¥«¥á¥é¤¬»×¤¤¤â¤è¤é¤Ì¸½¾Ý¤òÂª¤¨»Ï¤á¤ë¡£»öÂÖ¤Ï¤è¤ê¶²¤í¤·¤¯¡¢ÉÔ²Ä²ò¤Ç´í¸±¤ÊÊý¸þ¤Ø¤ÈÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¼¡¡¹¤È¶²ÉÝ¤¬Ç÷¤ê¤¯¤ë¿¹¤ÎÃæ¡¢¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡É¤Î¹¾Ìî¾ÍÊ¿¡Ê±§Ìî¡Ë¤Ë½õ¤±¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥¤¥±¥á¥óÎîÇ½¼Ô¡¦¥Ê¥Ê¥·¡ÊÈÓÅç¡Ë¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¥«¥á¥é¤ÏÀä¤¨¤º¶²¤í¤·¤¤½ÐÍè»ö¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ËãÎ¤°¡¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ·æºî±Ç²è¤òºî¤ë¤¿¤á¡¢»£±ÆÂâ¤ÎËÁ¸±¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡Á´¤Æ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤ëÀÖ¤¤ð¨ÀÐ¤«¤éËë¤ò³«¤±¤ëÍ½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¹õÀÐ¤Î¸µ¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿±ÇÁü¤Ë±Ç¤ëÆæ¤ÎÂ¸ºß¡¢Ä¥¤ê»æ¤À¤é¤±¤Î°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÊü¤Ä²È¡¢¤¦¤´¤á¤¯¾®ÂÞ¡¢¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¬¥¤¥¹¥È¸½¾Ý¡¢¸Ð¤«¤é½Ð¸½¤¹¤ëÆæ¤ÎµðÂçÀ¸Êª¡¢¥«¥ë¥È½¡¶µÃÄÂÎ¤Ê¤É¡¢¤¿¤¿¤ê¤Î¿¹¤Çµ¯¤¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ø¸½¾Ý¤Î¿ô¡¹¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ç¥¯¥»¤Î¶¯¤¹¤®¤ë¼ÂÏ¿¥Û¥é¡¼»£±ÆÂâ¤ÎÌÌ¡¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¤ò»£¤ê¤ËÍè¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«À¤³¦¤òµß¤¦·èÃÇ¤ò¤¹¤ëÃËÁ°¤¹¤®¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦»ÔÀî¤Î³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿É½¾ð¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡¢ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤À»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡±Ç²è¡Ø¥ª¥«¥ë¥È¤Î¿¹¤Ø¤è¤¦¤³¤½ THE MOVIE¡Ù¤Ï¡¢8·î27Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡Ê3½µ¸ÂÄê¡Ë¡õ¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®³«»Ï¡£