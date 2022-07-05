´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡¡·ëº§´êË¾¤Ï¡Ö¤¢¤ë¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡×¡¡Í§¿Í¤Î·ëº§¤Ç¸½¼ÂÌ£¡¡¡È·»¡ÉËþÅç¿¿Ç·²ð¤Ï¡Ö¤½¤í¤½¤í¤·¤½¤¦¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡Ê29¡Ë¤¬4ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥°¡¼¥¿¥ó¥Ì¡¼¥Ü2¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡Ê¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ëº§´êË¾¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2008Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÍèÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë´ÖµÜ¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¡Ø¥Ê¥ó¥ÐMG5¡Ù¤¬½é¤á¤Æ¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤Î¼çÌò¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤È¤«¤â¤¢¤ë¤·¡¢º£Ç¯¡¢²¿¤«¥ä¥Ð¤¤¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡Ö¤º¤Ã¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢º£Ç¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¡¢º£²óÄË´¶¤·¤¿¤Î¤¬¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ³Ú¤·¤¯¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¡¢µã¤±¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÌÜ¤¬¹ç¤¦¤À¤±¤Çµã¤¤¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿Í¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥»¥ó¥µ¡¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«¹¥¤¤À¤Ê¡ª¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤éÈô¤Ó¹þ¤ó¤¸¤ã¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢º£¤Ï¤¢¤ì¤À¤±¤É¡¢¤´ÈÓ¹Ô¤³¤¦¡¢°û¤ß¤Ë¹Ô¤³¤¦¡ª¤È¤«¡¢¤³¤Ã¤Á¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÍ¶¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤É¤ó¤É¤óµ÷Î¥½Ì¤Þ¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡·ëº§´êË¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¡Ê·ëº§¡Ë´êË¾¤Ï¤¢¤ë¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×¤È´ÖµÜ¡£¡Ö¤½¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤¤Í§¤À¤Á¤Î·ëº§¡£¤º¤Ã¤È°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤Ë°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡¢°ìÈÖ¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿Í§¤À¤Á¤¬·ëº§¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¡Ê½Ð¤Æ¤¤¿¡Ë¡×¤ÈÍ§¿Í¤Î·ëº§¤Ç¸½¼ÂÌ£¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê´ÖµÜ¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ê¥ó¥ÐMG5¡×¤Ç´ÖµÜ¤Î·»¤ò±é¤¸¤¿ÈÖÁÈMC¤ÎËþÅç¿¿Ç·²ð¤Ï¡Ö¤Ç¤â¤½¤í¤½¤í¤·¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£