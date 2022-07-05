¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥º¡Ù¤ÎÈÎÇäËÜ¿ô¤¬Á´À¤³¦¤Ç1000ËüËÜ¤òÆÍÇË¤·¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥º¡§¥µ¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ù¤Ï200ËüËÜ¤òÆÍÇË
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥×¥³¥ó¤Ï7·î5Æü¡¢¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥º¡Ù¤ÎÈÎÇäËÜ¿ô¤¬Á´À¤³¦¤Ç1000ËüËÜ¤òÆÍÇË¤·6·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥º¡Ù¤ÎÂç·¿³ÈÄ¥¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥º¡§¥µ¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ù¤ÎÈÎÇäËÜ¿ô¤âÁ´À¤³¦¤Ç200ËüËÜ¤òÆÍÇË¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈÎÇäµÏ¿¤òµÇ°¤·¡¢¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥º¡Ù¤ª¤è¤Ó¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥º¡§¥µ¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ù¸þ¤±¤Î¥²¡¼¥àÆâ¥¢¥¤¥Æ¥à¥Ñ¥Ã¥¯¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥²¡¼¥àÆâ¤ÎÍ¹ÊØ²°¤Ë¤Æ¼õ¤±¼è¤ê²ÄÇ½¤À¡£
¡¡6·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥º¡§¥µ¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ù¤Ï¡¢2021Ç¯¤ËNintendo Switch¸þ¤±¤ËÈ¯Çä¤·¡¢2022Ç¯¤è¤êWindows¤ÎPC¡ÊSteam¡Ë¸þ¤±¤Ë¤âÅ¸³«¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥º¡Ù¤Î³ÈÄ¥¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤À¡£
¡¡¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥º¡§¥µ¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ù¤Ë¤Ï¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤ä¥¯¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥¯¤Î¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥é¥ó¥¯¡×¤ä¡¢¿·µ¬¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¹¹¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¼í¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥º¡§¥µ¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ù¤ÎÂÐ±þ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥º¡Ù¤ÈÆ±ÍÍ¤ËNintendo Switch¤ÈWindows¤ÎPC¡ÊSteam¡Ë¤À¡£
¡¡¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥º¡Ù¤È¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥º¡§¥µ¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ù¤òÆ±º¤·¤¿¤ªÆÀ¤Ê¥Ð¥ó¥É¥ë¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÆÉ¼Ô¤Ï¤¼¤Ò¼í¤ê¤Ë½Ð¤«¤±¤è¤¦¡£Amazon | ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥º + ¥µ¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¯ ¥»¥Ã¥È -Switch (¡Ú¸ÂÄêÆÃÅµ¡Û¥ª¥È¥â¥¬¥ë¥¯½Å¤ÍÃåÁõÈ÷¡Ö¤Ê¤ê¤¤ê¥á¥¤¥±¥ó¡×/¥ª¥È¥â¥¢¥¤¥ë¡¼½Å¤ÍÃåÁõÈ÷¡Ö¤Ê¤ê¤¤ê¥·¥Þ¥ß¥±¡×¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÈÖ¹æ Æ±º) | ¥²¡¼¥à¤Ï¤³¤Á¤éAmazon.co.jp: ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥º:¥µ¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¯|¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¡¼¥ÉÈÇ : ¥²¡¼¥à¤Ï¤³¤Á¤éSteam¡§¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥º:¥µ¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥º¡Ù¤¬Á´À¤³¦¤Ç1,000ËüËÜ¤òÆÍÇË¡ª¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¿·ºî¤ÎÄ¶Âç·¿³ÈÄ¥¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥º¡§¥µ¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ù¤â200ËüËÜ¤òÆÍÇË¡£
£²¤Ä¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¥Ñ¥Ã¥¯¤ò7·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¡ª
¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥º¡Ù¤¬Á´À¤³¦¤Ç¤ÎÈÎÇäËÜ¿ô¤¬1,000ËüËÜ¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿6·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥º¡Ù¤ÎÄ¶Âç·¿³ÈÄ¥¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥º¡§¥µ¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ù¤âÁ´À¤³¦¤ÎÈÎÇäËÜ¿ô¤¬200ËüËÜ¤òÆÍÇË¡£
¼í¤ê¤ËÌòÎ©¤Ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥º¡Ù¤Þ¤¿¤Ï¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥º¡§¥µ¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ù¤Î¥²¡¼¥àÆâ¤ÎÍ¹ÊØ²°¤«¤é¡¢¤¼¤Ò¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥º
¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ÊNintendo Switch™ÈÇ 2021Ç¯3·î26ÆüÈ¯Çä¡¿Steam®ÈÇ 2022Ç¯1·î13ÆüÈ¯Çä¡Ë
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡§Nintendo Switch¡¢Steam
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1¿Í¡ÊÄÌ¿®¥×¥ì¥¤»þ¡§ºÇÂç4¿Í¡Ë
CERO¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡§£Ã¡Ê15ºÍ°Ê¾åÂÐ¾Ý¡Ë
¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥º¡§¥µ¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¯
¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡Ê2022Ç¯6·î30ÆüÈ¯Çä¡Ë
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡§Nintendo Switch¡¢Steam
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1¿Í¡ÊÄÌ¿®¥×¥ì¥¤»þ¡§ºÇÂç4¿Í¡Ë
CERO¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡§C¡Ê15ºÍ°Ê¾åÂÐ¾Ý¡Ë
¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥º¡ÙËÜÊÔ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£