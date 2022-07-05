¸ÅÀîÍºÂç¡¡½÷À¤¬¶ì¼ê¤ÊÁÇ´é¡¡¥È¥é¥¦¥Þ¤âÅÇÏª¡ÖÀèÇÚ¤Î½÷»Ò¤È¤«¤Ë¤«¤é¤«¤ï¤ì¤Æ¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç²Î¼ê¤Î¸ÅÀîÍºÂç¡Ê34¡Ë¤¬4ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ê¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°Õ³°¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¡ÖÈþ¡¡¾¯Ç¯¡×¤ÎÉâ½êÈôµ®¡Ê¤¦¤¤·¤ç¡¦¤Ò¤À¤«¡¢20¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£Àê¤¤»Õ¤Î¥·¥¦¥Þ»á¤Ï¸ÅÀî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¿¤«¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È·è¤á¤¿»þ¤Î¾ðÇ®¤ÎÅÒ¤±Êý¤¬È¾Ã¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡È¤³¤ì¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢ÃÏµå¤ÎÎ¢Â¦¤À¤í¤¦¤¬¡Ê¹Ô¤¯¡Ë¡£¤ª¤¤¤·¤¤¥é¡¼¥á¥ó¤ß¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢±ó¤¯¤Æ¤â¡È¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éºÇÃ»¤Ç¹Ô¤±¤ë¤«¤Ê¡É¤È¤«¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¤«¤±¤ë¾ðÇ®¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢¸ÅÀî¤Ï¡ÖÁ´ÉôÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¡£¡ÖËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¼«Ê¬¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¥Ù¥¹¥È¤Î¿É¤µ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Ö¤Ç1»þ´Ö¤°¤é¤¤¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÄÌ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È°Õ³°¤Ê¡È¥é¡¼¥á¥ó°¦¡É¤ò¹ðÇò¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÊÂ¤Ö¤Î¤¬·ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¹Ô¤¯¤È¤·¤Æ¤âÀäÂÐ¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤»þ´Ö¡Ê¹Ô¤¯¡Ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡½÷À´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥·¥¦¥Þ»á¤Î¡Ö½÷À¶ì¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡£°·¤¤Êý¤¬ÎÉ¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤Ë¡¢¸ÅÀî¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢ÀèÇÚ¤Î½÷»Ò¤È¤«¤Ë¤«¤é¤«¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë°¸ý¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¥È¥é¥¦¥Þ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á¤ÎÇº¤ß¤È¤·¤Æ¡ÖÎÙ¿Í¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¡£ÉáÄÌ¤Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡£¶«¤Ö¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤³¤Ü¤¹¾ìÌÌ¤â¡£Éâ½ê¤«¤é¡Ö¤½¤ìÀê¤¤Ê¹¤¯¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤ëÃæ¡¢¸ÅÀî¤Ï¡Ö°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ë»¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤«¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤â¤é¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥¦¥Þ»á¤Ï¡Ö°ú¤Ã±Û¤·¤Î±¿µ¤¤Ç¤¹¡×¡Ö22Ç¯¤ÏÆ°¤¤ä¤¹¤¤1Ç¯¡£È¯Å¸À¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º£¤¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÅì¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¸ÅÀî»á¤Ï¡Ö°ú¤Ã±Û¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£