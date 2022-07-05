¡Ø¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡Ù¡ÖÏÂÉ§¤¯¤ó¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¡×Äª»Ò¤Î¹ðÇò¤Ë»¿ÈÝ¡Ö°Î¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¸À¤¦¤Î¡©¡©¡×
¡¡¹õÅç·ëºÚ¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè13½µ¡Ö¹õº½Åü¤Î¥¥Ã¥¹¡×¡ÊÂè62²ó¡Ë¤¬5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Äª»Ò¡Ê¹õÅç¡Ë¤¬°¦¡ÊÈÓË¤Þ¤ê¤¨¡Ë¤Ë¡¢ÏÂÉ§¡ÊµÜÂôÉ¹µû¡Ë¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¹ðÇò¡£¤½¤ó¤ÊÄª»Ò¤Î¹ÔÆ°¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖÏÃ¤»¤ë¤Î°Î¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¸À¤¦¤Î¡©¡©¡×¤Ê¤É¤Î»¿ÈÝ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÀÆü¤Î¡Ø¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡¸«¤Ä¤á¹ç¤¦Äª»Ò¡Ê¹õÅç·ëºÚ¡Ë¤ÈÏÂÉ§¡ÊµÜÂôÉ¹µû¡Ë
¡¡Äª»Ò¤ÏÏÂÉ§¤Ø¤ÎÎø¿´¤ò¼«³Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍýÅ¹¥Õ¥©¥ó¥¿¡¼¥Ê¤ÎÎÁÍý¿Í¤È¤·¤ÆË»¤·¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢ÏÂÉ§¤Ï¡¢Æ±Î½¤ÇÎø¿Í¤Î°¦¤È¤Î·ëº§ÏÃ¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÏÂÉ§¤ËÂÐ¤·¤Æ°¦¤â¤¤¤éÎ©¤Á¤òÊç¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¤Î¥Õ¥©¥ó¥¿¡¼¥Ê¤Î±Ä¶È½ªÎ»¸å¡£Äª»Ò¤¬ÍâÆü¤Î»Å¹þ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ø°¦¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Äª»Ò¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¼Â¤Ï¥¦¥Á¤â°¦¤µ¤ó¤ËÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç°¦¤ò¿ßË¼¤Ë¾·¤Æþ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÖÄª»Ò¤Á¤ã¤ó¤ÎÏÃ¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿°¦¤Ë¡¢Äª»Ò¤Ï°ì½Ö¤¿¤á¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¥¦¥Á¡ÄÏÂÉ§¤¯¤ó¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¤º¡¼¤Ã¤È¡¢Á´Á³µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¹¥¤¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¡Ä¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ë¹ð¤²¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¹ðÇò¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¡Ö¤¨¡ª¤¤¤¤Ê¤ê¡ª¡×¡ÖÄª»Ò¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¤¨¡©¤½¤ì¤³¤³¤Ç°¦¤Á¤ã¤ó¤Ë¸À¤¦¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ëÃæ¡¢Äª»Ò¤Ï¡Ö¤Ç¤â¤µ¡¢¤¢¤¤é¤á¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤¦¤Á¤ÏÂ¿Ê¬¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤ÆÃË¤Î¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤â¼ê¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÏÂÉ§¤È°¦¤Î´Ø·¸¤òÂº½Å¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¤¤ì¤¤¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤¤é¤á¤ë¡£¤Ç¤â¡¢°¦¤µ¤ó¤Ë¤¦¤½¤Ï¤Ä¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤éÁ´Éô¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¯¤Æ¡Ä¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡¡Äª»Ò¤Î¤³¤Î¹ÔÆ°¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÀµÄ¾¤ËÏÃ¤»¤ë¤Î°Î¤¤¤è¡×¡ÖÊÑ¤Ë±³¤Ä¤«¤ì¤ë¤è¤ê¡¢ÀµÄ¾¤Ç¤¤¤¤¡×¡ÖÄª»Ò¡¢ÁÇÄ¾¤Ç²Ä°¦¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤°°ìÊý¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¸À¤¦¤Î¡©¡©¡×¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶Èà½÷¤Ë¸À¤¦É¬Í×¤Ê¤¤¤µ¡¼¡×¡Ö¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿¤ó¤Ê¤é¤½¤ó¤Ê¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡©¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£