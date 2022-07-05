¿·³¤À¿¿·ºî¡Ø¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡Ù¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÀ¼¤Ï¸¶ºÚÇµ²Ú¡¡1700¿ÍÄ¶¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¹æµã
¡¡¿·³¤À¿´ÆÆÄ3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·ºî¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡Ù¤è¤ê¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦´ä¸ÍÎë²ê¤ÎÀ¼¤ò½÷Í¥¤Î¸¶ºÚÇµ²Ú¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¸¶¤Ï¡¢1700¿ÍÄ¶¤¬»²²Ã¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢¿·³¤´ÆÆÄ¤Ë¡Ö´¶¾ð¤ÈÀ¼¤Îµ÷Î¥¤¬¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¶á¤¤¡×¤È¤³¤í¤òÉ¾²Á¤µ¤ìÂçÌò¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç1700¿ÍÄ¶¤ÎÃæ¤«¤é¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¸¶ºÚÇµ²Ú
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¡ØÅ·µ¤¤Î»Ò¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¿·³¤´ÆÆÄ¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²èºÇ¿·ºî¡£ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÇÑÔÒ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ºÒ¤¤¤Î¸µ¤È¤Ê¤ë¡ÈÈâ¡É¤òÊÄ¤á¤Æ¤¤¤¯Î¹¤ò¤¹¤ë¾¯½÷¡¦¤¹¤º¤á¤Î²òÊü¤ÈÀ®Ä¹¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£¸¶ºî¡¦µÓËÜ¤ò´ÆÆÄ¼«¤éÌ³¤á¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÅÄÃæ¾²ì¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡¶å½£¤ÎÀÅ¤«¤ÊÄ®¤ÇÊë¤é¤¹17ºÐ¤Î¾¯½÷¡¦Îë²ê¡Ê¤¹¤º¤á¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÈâ¤òÃµ¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦Î¹¤ÎÀÄÇ¯¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£Èà¤Î¸å¤òÄÉ¤¦¤¹¤º¤á¤¬»³Ãæ¤ÎÇÑÔÒ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡¢¤½¤³¤À¤±¤¬Êø²õ¤«¤é¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ý¤Ä¤ó¤È¤¿¤¿¤º¤à¡¢¸Å¤Ü¤±¤¿Èâ¡£¤Ê¤Ë¤«¤Ë°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¹¤º¤á¤ÏÈâ¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¤¬¡Ä¡£
¡¡¤ä¤¬¤Æ¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¼¡¡¹¤Ë³«¤»Ï¤á¤ëÈâ¡£¤½¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤«¤é¤ÏºÒ¤¤¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢³«¤¤¤¿Èâ¤ÏÊÄ¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£À±¤È¡¢Í¼ÍÛ¤È¡¢Ä«¤Î¶õ¤È¡£ÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤½¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»þ´Ö¤¬ÍÏ¤±¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¶õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡½¡£ÉÔ»×µÄ¤ÊÈâ¤ËÆ³¤«¤ì¡¢¤¹¤º¤á¤Î¡È¸ÍÄù¤Þ¤ê¤ÎÎ¹¡É¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¸¶¤¬À¼¤ò¿á¤¹þ¤à´ä¸ÍÎë²ê¤Ï¡¢¶å½£¤ÎÀÅ¤«¤ÊÄ®¤Ç¡¢½ÇÊì¤ÈÆó¿Í¤ÇÊë¤é¤¹17ºÐ¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¡£¹Âç¤ÊÇÑÔÒ¤ÎÃæ¡¢ÍÄ¤¤¼«Ê¬¤¬Áð¸¶¤ò¤µ¤Þ¤è¤¤Êâ¤¯ÉÔ»×µÄ¤ÊÌ´¤ò¤è¤¯¸«¤ë¾¯½÷¤Ç¡¢º£ºî¤Ï¤½¤ó¤Ê¤¹¤º¤á¤¬ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÇÑÔÒ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ºÒ¤¤¤Î¸µ¤È¤Ê¤ë¡ÈÈâ¡É¤òÊÄ¤á¤Æ¤¤¤¯¡¢¤¹¤º¤á¤Î²òÊü¤ÈÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¤¤¿¸½Âå¤ÎËÁ¸±Êª¸ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°ÊÁ°¤«¤éÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿·³¤´ÆÆÄ¤«¤éÄ¾ÀÜ¡¢ºÇ½ªÁª¹Í¤È¾Î¤·¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤¹¤º¤áÌò¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¸¶¤Ï¡¢¹æµã¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¡£¡ÖÃæ³Ø1Ç¯À¸¤Î²Æ¡¢¿·³¤´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤ò½é¤á¤Æ±Ç²è´Û¤Ç´Ñ¤¿»þ¤Î¡¢¤¢¤Î°ìÀ¸Ëº¤ì¤ë»ö¤Î½ÐÍè¤Ê¤¤¶»¤¬¿Ì¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´¶Æ°¤ò¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬ÆÏ¤±¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Á´¤¯¼Â´¶¤¬¤ï¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÉÔ°Â¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÆÆÄ¤Ï¤¸¤á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë¡¢´ä¸ÍÎë²ê¤È¤·¤Æ¡¢´î¤Ó¡¢ÅÜ¤ê¡¢Èá¤·¤ß¡¢³Ú¤·¤ß¡¢Âô»³Çº¤ß¹Í¤¨¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢´î¤Ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£º£ºî¤¬¥¢¥Ë¥áÀ¼Í¥½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¸¶¤Ï¡¢¿·³¤´ÆÆÄ¤È¶¦¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¤¹¤º¤á¡×¤òºî¤ê½Ð¤¹¤Î¤«¡¢Í×ÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¿·³¤´ÆÆÄ¤¬¸ì¤ë¸¶¤Îµ©Í¤ÊºÍÇ½¤È¤Ï¡Ö´¶¾ð¤ÈÀ¼¤Îµ÷Î¥¤¬¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¶á¤¤¡×¤È¤³¤í¡£¡ÖÊ¬¸ü¤¤±À¤¬¿á¤Ê§¤ï¤ì¤¿½Ö´Ö¤Î¤è¤¦¤ÊâÁ¤·¤¯¤ÆÁ¯¤ä¤«¤Ê´¶¾ð¤ò¡¢¸¶¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ð¤¹¤º¤á¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÃÂÀ¸¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡Ù¤Ï¡¢11·î11Æü¸ø³«¡£
¢¨¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢¿·³¤À¿´ÆÆÄ¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê
¢¡¸¶ºÚÇµ²Ú
¡¡¤¤¤Þ¤â¤Þ¤ÀÌ´¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Èµ¤»ý¤Á¤¬Íî¤ÁÃå¤¤Þ¤»¤ó¡£Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤Î²Æ¡¢¿·³¤´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤ò½é¤á¤Æ±Ç²è´Û¤Ç´Ñ¤¿»þ¤Î¡¢¤¢¤Î°ìÀ¸Ëº¤ì¤ë»ö¤Î½ÐÍè¤Ê¤¤¶»¤¬¿Ì¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´¶Æ°¤ò¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬ÆÏ¤±¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Á´¤¯¼Â´¶¤¬Í¯¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â²¿¤«ÊªÀ¨¤¤»ö¤¬Æ°¤»Ï¤á¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¡¢º£¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤¬¥¥é¥¥éµ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡×¤Ï¡¢º£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¾¯¤·¤º¤ÄÇö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ä²¹¤«¤µ¡¢ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ëµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÊª¸ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è´Û¤ò½Ð¤¿»þ¡¢ÌÜ¤Ë±Ç¤ëÁ´¤Æ¤¬Á°¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ëµ±¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢¼«Ê¬¤Î¼þ¤ê¤Î¿ÍÃ£¤â¡¢¼«Ê¬¤Î»ö¤â¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡¿·³¤´ÆÆÄºîÉÊ¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤¬¸Î¤Ë¡¢ÉÔ°Â¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÆÆÄ¤Ï¤¸¤á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë¡¢´ä¸ÍÎë²ê¤È¤·¤Æ¡¢´î¤Ó¡¢ÅÜ¤ê¡¢Èá¤·¤ß¡¢³Ú¤·¤ß¡¢Âô»³Çº¤ß¹Í¤¨¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´¶¾ð¤ÈÀ¼¤Îµ÷Î¥¤¬¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¶á¤¤¡£¤½¤ì¤¬¸¶ºÚÇµ²Ú¤µ¤ó¤Îµ©Í¤ÊºÍÇ½¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¿·³¤À¿
¡¡Ê¬¸ü¤¤±À¤¬¿á¤Ê§¤ï¤ì¤¿½Ö´Ö¤Î¤è¤¦¤ÊâÁ¤·¤¯¤ÆÁ¯¤ä¤«¤Ê´¶¾ð¤ò¡¢¸¶¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ð¤¹¤º¤á¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£