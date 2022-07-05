ÇÑÔÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¤ÎÂ¼¤òÃµº÷¤¹¤ë¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¡ØÇÑÂ¼½ä¤ê¡Ù¤¬³«È¯Ãæ¡£¤Û¤³¤ê¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤ÊÌÚÂ¤¤ÎÇÑ²°¤Ê¤É¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤±ÇÁü¤¬¸ø³«
¡¡¸Ä¿Í¥²¡¼¥à³«È¯¼Ô¤Î¤È¤é¤ó¤Ý»á¤Ï¡¢¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¡ØÇÑÂ¼½ä¤ê¡Ù¤Î¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡È¯ÇäÆü¤ÏÌ¤Äê¡£ÂÐ¾Ý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÏPC¡ÊSteam¡Ë¡£
Twitter-tweet" data-width="500" data-dnt="true">
👻¡ØÇÑÂ¼½ä¤ê¡Ù👻
¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¤Ã¤ÆÆ°²èºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿❗️✨👻
¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¹¥¤¤ÊÊý¤Ë»É¤µ¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡Ä
¢Steam¥¹¥È¥¢¥Ú¡¼¥¸¸ø³«Ãæhttps://t.co/i5AW4gavcvÈ¯ÇäÆü¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï¡¢·è¤Þ¤ê¼¡Âè¤³¤Á¤é¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡ª
¤â¤·¤è¤í¤·¤±¤ì¤Ð³È»¶¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡ª#¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à #Steam pic.twitter.com/mg2xJ7PO6I— ¤È¤é¤ó¤Ý (@torampo_tw) July 2, 2022
¡¡¡ØÇÑÂ¼½ä¤ê¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÇÑÂ¼¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿°ì¿Í¾Î»ëÅÀ¤Î¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¤À¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ï2000Ç¯Âå¤ÎÇß±«Æþ¤êÁ°¤ÎÆüËÜ¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¹á¿¥¤Î¤â¤È¤Ë³ØÀ¸»þÂå¤ÎµìÍ§¡¦Ëã°á¤Ë¡Ö¿´Îî¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤Ë¤¤¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£ÀÎ¤«¤é¡Ö»ë¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÂÎ¼Á¤À¤Ã¤¿¹á¿¥¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤âËã°á¤È¤È¤â¤ËÇÑÂ¼¤Ø¸þ¤«¤¦¡£
¡¡»³Ãæ¤ÎÇÑÆ»¤ÏÌ¸¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ±ó¤¯¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¡£ÇÑÂ¼¤ËÅþÃå¸å¡¢Ì¯¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤¯¡¢Àè¤ËÆþÂ¼¤¹¤ëËã°á¡£¹á¿¥¤â½Â¡¹¼Ö¤ò¹ß¤ê¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¶²ÉÝÂÎ¸³¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤ÏÇÑÂ¼¤ò²ûÃæÅÅÅô¤ò¾È¤é¤·¤Ê¤¬¤éÃµº÷¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯Ê½¤ä¤Û¤³¤ê¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤ÊÌÚÂ¤¤ÎÇÑ²°¤Ê¤É¤¬¡¢¤¶¤é¤¶¤é¤È¤·¤¿²èÌÌ¤Î¼Á´¶¤È¤È¤â¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤ò³«È¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÄ¼Ë¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡ØÎ¤µ¢¤ê¡Ù¤òÀ©ºî¤·¤¿¸Ä¿Í¥²¡¼¥à³«È¯¼Ô¤Î¤È¤é¤ó¤Ý»á¡£°ì¿Í¾Î»ëÅÀ¤ÇÇÑÂ¼¤òÃµº÷¤·¤Æ¤¤¤¡¢¶²ÉÝÂÎ¸³¤È¤È¤â¤Ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¬3¤Ä¤ËÊ¬´ô¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¥×¥ì¥¤»þ´Ö¤Ï¡¢Ìó30Ê¬ÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Çµ¤·Ú¤Ë¥×¥ì¥¤¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥²¡¼¥à¼Â¶·¤ÎÇÛ¿®¤â´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¡ØÇÑÂ¼½ä¤ê¡Ù¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥ê¥¹¥È¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£Steam¡ØÇÑÂ¼½ä¤ê¡Ù¤Ï¤³¤Á¤é¸Ä¿Í¥²¡¼¥à³«È¯¼Ô¡¦¤È¤é¤ó¤Ý»á¤ÎTwitter¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¤³¤Á¤é