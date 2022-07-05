¡Ø¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡¦¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡ÙDVD¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¸ø³«¡ª
ÃÏµå¤ËÊ¶¤ì¹þ¤ó¤À¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤ÎÌÜÅª¤Ï¿ÍÎàËõ»¦¤À¤Ã¤¿¡½¡£7·î6Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËDVD¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ëÁ´ÊÆºÇ¿·¥Ò¥Ã¥È¤ÎSF¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡Ø¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡¦¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡Á±§Ãè¤«¤é¤ÎË¬Ìä¼Ô¡Á¡Ù¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¢¥É¥ê¥Ö¥·¡¼¥ó¤ÎÎ¢Â¦¤¬Ê¬¤«¤ëµ®½Å¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¿ÍÎàËõ»¦¤ÎÇ¤Ì³¤òÉé¤¦¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤¬ÉÔ»þÃå¡Ä¡ª¡Ø¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡¦¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡ÙDVD¥ê¥ê¡¼¥¹
¡Ø¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡¦¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡Á±§Ãè¤«¤é¤ÎË¬Ìä¼Ô¡Á¡Ù¤È¤Ï
2012Ç¯¤«¤éÁ´ÊÆ¤Ç´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¥ê¡¼¥º¤¬¸¶ºî¤Ç¤¢¤ëËÜºî¤Ï¡¢Á´ÊÆ¥±¡¼¥Ö¥ëTV¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëSyfy¤Ç2021Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤ä¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢Áá¤¯¤â¥·¡¼¥º¥ó2¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÏÃÂêºî¡£¿ÍÎàËõ»¦¤ÎÇ¤Ì³¤òÉé¤Ã¤¿¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ç¡¢SF¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥æ¡¼¥â¥¢¤ä´¶Æ°¤ÎÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»Â¿·¤µ¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤ÈÉ¬»ê¡ª¡¡
ÉÔ»þÃå¤·¤¿ÃÏµå¤Ç¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡¢Ä®¤Ë¤Ê¤¸¤â¤¦¤È¤¹¤ë¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤Î¥Ï¥ê¡¼¤ËÊ±¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥í¡¼¥°¡¦¥ï¥ó/¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ÙK-2SOÌò¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥Ë¥á¤Ç³èÌö¤¹¤ë·ÝÃ£¼Ô¤Î¥¢¥é¥ó¡¦¥Æ¥å¥Ç¥£¥Ã¥¯¡£¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¶ìÆ®¤¹¤ëÍÍ»Ò¤È¡¢¿ÍÎàËõ»¦Ç¤Ì³¤ò¿ë¹Ô¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¶¼°Ò¤Î»Ñ¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸ÀÚ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ø¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¡Ù¤Î¥³¥ê¡¼¡¦¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¤ä¡¢¡Ø¥¿¡¼¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ê¥ó¥À¡¦¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤Ê¤É¡¢¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¿Ø¤¬²Ú¤òÅº¤¨¤ë¡£
¥¥ã¥¹¥È¤¬¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¡È±§Ãè¤«¤é¤ÎÂ¨¶½¼Ô¤¿¤Á¡É
¡Ö¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¥¢¥É¥ê¥Ö¤À¤è¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÝ°Â´±¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¤¥¯Ìò¤Î¥³¥ê¡¼¡£¥Ï¥ê¡¼Ìò¤Î¥¢¥é¥ó¤â¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢Èó¾ï¤Ë¥¢¥É¥ê¥Ö¤¬¤¦¤Þ¤¤¤ó¤À¡£¥¯¥ê¥¹¤ÎµÓËÜ¤ËÌò¼Ô¤¿¤Á¤¬ºÇ¹â¤ÎÆùÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¡¢¥¢¥É¥ê¥Ö¤ÎÃ£¿Í¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦µÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¡¦¥·¥§¥ê¥À¥ó¤Ï¡ÖµÓËÜ²È¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢Ëè²ó³Ú¤·¤ß¤À¤è¡£±éµ»¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÓËÜ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖµÓËÜ²È¤â´ÆÆÄ¤âÁ´ÂÎ¤ò¸«ÅÏ¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤Ç¤âÌò¼Ô¤Ï¤½¤ÎÌò¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢ÂÎ¸½¤¹¤ë¤Î¤¬»Å»ö¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î±éµ»¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÌÀ¤«¤¹¥¢¥é¥ó¡£
°ìÊý¡¢¥³¥ê¡¼¤Ï±é¤¸¤¿¥Þ¥¤¥¯¤ËÄÁ¤·¤¤ÆÃµ»¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤¤¤È¥¯¥ê¥¹¤ËÄó°Æ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¥Ó¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡£¡Ö¤Ê¤ó¤È¡¢¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥°¡¦¥°¥ì¡¼¥¹¡Ê»¾Èþ²Î¡Ë¤Î¥Ó¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò»Ï¤á¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢É¡²ÎÆþ¤ê¤Î¤Í¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡Ö¤½¤·¤¿¤é¡¢¥ê¥º¡Ê¥ê¥ô¡¦¥Ù¥¤¥«¡¼Ìò¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ü¡¼¥¦¥§¥ó¡Ë¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¸ý¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¡ª¡×¤ÈºÇ¶¯¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¡£
SF¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥æ¡¼¥â¥¢ËþºÜ¤ÎËÜºî¡£¤É¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ê¤Î¤«ÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤éËÜÊÔ¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤âÎÉ¤·¡ª¥¢¥É¥ê¥Ö¤ò¹ª¤ß¤Ë¤³¤Ê¤¹¶¯¼ÔÂ·¤¤¤Î±éµ»¥Ð¥È¥ë¤ÏÉ¬¸«¤À¡ª
¡Ø¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡¦¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡Á±§Ãè¤«¤é¤ÎË¬Ìä¼Ô¡Á¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
DVD-BOX¡õ¥ì¥ó¥¿¥ëVol.1¡Á5¡¡7·î6Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¥»¥ë¡¡6,600±ß¡ÊÀÇÈ´ 6,000±ß¡Ë
È¯Çä¡¦ÈÎÇä¸µ¡§NBC¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§www.residentalien-tv.jp
Í½¹ðÊÔ¡§https://youtu.be/JNMrfnWacGA
¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë