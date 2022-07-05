¡È¥í¥Þ¥ó¥¹¿¦¿Í¡É¥è¥ó¡¦¥¦¥¸¥ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¢¼ç±é±Ç²è¡ØÌëÌÀ¤±¤Î»í¡ÙÆÃÊó²ò¶Ø
¡¡ËÜÆü7·î5Æü¤Ï¡¢Netflix¥É¥é¥Þ¡Ø39ºÐ¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø°¦¤ËÊô»Å¤»¤è¡Ù¡Ê6·î24Æü¸ø³«¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡È¥í¥Þ¥ó¥¹¿¦¿Í¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä´Ú¹ñÇÐÍ¥¥è¥ó¡¦¥¦¥¸¥ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£Èà¤¬¼ç±é¤·¡¢À§»ÞÍµÏÂ´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¤Ù¥¤¥Ó¡¼¡¦¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¡Ù¡Ê¸ø³«Ãæ¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤âÏÃÂê¤Î¥¤¡¦¥¸¥¦¥ó¡ÊIU¡Ë¤¬¶¦±é¤¹¤ë±Ç²è¡ØÌëÌÀ¤±¤Î»í¡Ù¡Ê±ÑÂê¡§SHADES OF THE HEART¡¢11·î25Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÆÃÊó¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û´Ú¹ñ±Ç²è¡ØÌëÌÀ¤±¤Î»í¡ÙÆÃÊó
¡¡¤Þ¤ÀÅß¤¬»Ä¤ë¥½¥¦¥ë¡£¾®Àâ²È¤Î¥Á¥ã¥ó¥½¥¯¡Ê¥è¥ó¡¦¥¦¥¸¥ó¡Ë¤Ï¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤é¥½¥¦¥ë¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ë¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç»þ´Ö¤ò¼º¤¯¤·¤¿½÷¡Ê¥¤¡¦¥¸¥¦¥ó¡¿IU¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¾ìÌÌ¤«¤é¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÏÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÁÛ¤¤½Ð¤òÇ³¤ä¤¹ÊÔ½¸¼Ô¡¢´õË¾¤òÃµ¤¹¼Ì¿¿²È¡¢µ²±¤òÇã¤¦¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿´¤Ë¿¼¤¤³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ßÂ³¤±¤ë¡¢4¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥½¥¯¼«¤é¤â¿´¤ËÊÄ¤¶¤·¤Æ¤¤¿µ²±¤È¸þ¤¹ç¤¦¡£
¡¡ÆÃÊó±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢ËÜºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³À´Ö¸«¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡£Èþ¤·¤¤¥Ô¥¢¥Î¤ÎÀûÎ§¤È¤â¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡¢¾®Àâ²È¤Î¥Á¥ã¥ó¥½¥¯¤È¡¢»þ´Ö¤ò¼º¤¯¤·¤¿½÷¤¬½Ð²ñ¤¦ËÁÆ¬¤Î¥·¡¼¥ó¡£¡ÖËÍ¤¬¹Í¤¨¤¿ÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¹¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢¥Á¥ã¥ó¥½¥¯¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¡¦¥¸¥¦¥ó±é¤¸¤ë½÷À¤¬¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¡¢¤½¤·¤Æ¿¼¤¯¶»¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿µ²±¡×¤È¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÁÛ¤¤½Ð¤òÇ³¤ä¤¹ÊÔ½¸¼Ô¡Ê¥æ¥ó¡¦¥Ø¥ê¡Ë¡¢´õË¾¤òÃµ¤¹¼Ì¿¿²È¡Ê¥¥à¡¦¥µ¥ó¥Û¡Ë¡¢µ²±¤òÇã¤¦¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¡Ê¥¤¡¦¥¸¥å¥è¥ó¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿´¤Ë¿¼¤¤³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ßÂ³¤±¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤È¥Á¥ã¥ó¥½¥¯¤Î¡¢½Ð²ñ¤¤¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Åê±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¡¢4¿Í¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥Á¥ã¥ó¥½¥¯¤ÏÊú¤¨¤ë¿´¤ÎÇº¤ß¤òÀ²¤é¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤«¡£¡È´Ñ¤ë¼Ô¤¹¤Ù¤Æ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ò¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡É¤È¤¤¤¦ËÜºî¤ÎËÜ¼Á¤È¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î·ëËö¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÆÃÊó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ç´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñÈÇ¡Ø¥¸¥ç¥¼¤È¸×¤Èµû¤¿¤Á¡Ù¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê±é½Ð¤È±ÇÁüÈþ¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥°¥¡¥ó´ÆÆÄ¡£¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÈÄ¾ÀÜ²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ËÜºî¤Ø¤Î¼«¿®¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£