ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢ÆóÅáÎ®¤Ç¤¢¤ë¤¬¸Î¤ËÄ¹´ü·ÀÌó¤ÏË¾¤ßÇö¡©¡¡ÊÆµ­¼Ô¤¬·üÇ°¡ÖÈà¤ÏÄÌ¾ï¤è¤êÁá¤¯¾ÃÌ×¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡×¡Ú³¤³°¤ÎÈ¿±þ¡Û

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÂçÃ«æÆÊ¿ºÇ¿·¾ðÊó

¡¡¥È¥ì¡¼¥É¤Î±½¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤À¤¬¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¨¥ë¡¦¥Õ¥£¥ë¥Ç¥ª¡Ù¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ëÆ»¤òÁªÂò¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆ»æ¡Ø¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥Ý¥¹¥È¡Ù¤Î¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È·ó¡ØMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡Ù¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥óµ­¼Ô¤Ï¡¢ÆóÅáÎ®¤Ç¤¢¤ë¤¬¸Î¤ËÄ¹´ü·ÀÌó¤ÏË¾¤ßÇö¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£


 
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÏABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ç¡ª
¸ø¼°Àï324Á´»î¹ç¤òÆüËÜ¸ì¼Â¶·²òÀâ¤Î¤â¤È´°Á´À¸Ãæ·Ñ¡ª
 
¡¡ÂçÃ«¤Ï2023Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¸ò¾Ä¤Ë¿ÊÅ¸¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ºòº£¤Î³èÌö¤Ë¤è¤êÂçÃ«¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Ï¹âÆ­¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤Ç¤Ï¹âÇ¯Êð¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍ½»»Åª¤Ë¸·¤·¤¤¤¿¤á¡¢·ÀÌóËþÎ»Á°¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÊü½Ð¤¹¤ë¤È¤Î±½¤âÉâ¾å¤·¤¿¡£

¡¡¤¿¤À¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¤ª¤½¤é¤¯Â¿¿ô¤ÎµåÃÄ¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÊ¹¤¯¤¿¤á¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ø¸þ¤«¤¦¤À¤í¤¦¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¡¢ÂçÃ«¤¬·ÀÌóËþÎ»¤òÂÔ¤Ä¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«¤Ë4Ç¯Áí³Û2²¯¥É¥ë¡ÊÌó270²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤òÄó¼¨¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¸½¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
 
¡¡°ìÊý¤Ç¥Ø¥¤¥Þ¥óµ­¼Ô¤Ï¡ÖÂçÃ«¤ÎÆóÅáÎ®¤ÏÄÌ¾ï¤è¤êÁá¤¯¾ÃÌ×¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£1¿Í¤Ç2¿ÍÊ¬¤ÎÁª¼ê¤À¤«¤éÍ¥½¨¤À¤¬¡¢Ç¯¤ò¼è¤ë¤È²ø²æ¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢ÂçÃ«¤È¤ÎÄ¹´ü·ÀÌó¤Ë±þ¤¸¤ëµåÃÄ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£