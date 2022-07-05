¡È¥¯¥ºÃË¤Ë¾Â¤ë¡É½÷¤¿¤Á¡½Á°ÅÄÆØ»Ò¡ßµÆÃÓÉ÷Ëá¶¦±é¡¢º¬ËÜ½¡»Ò¸¶ºî¡Ø¤â¤Ã¤ÈÄ¶±Û¤·¤¿½ê¤Ø¡£¡ÙÆÃÊó²ò¶Ø¡¡¼çÂê²Î¤Ïaiko
¡¡½÷Í¥¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¤¬¼ç±é¡¢Sexy Zone¡¦µÆÃÓÉ÷Ëá¤¬¶¦±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¤â¤Ã¤ÈÄ¶±Û¤·¤¿½ê¤Ø¡£¡Ù¤Î¸ø³«Æü¤¬10·î14Æü¤Ë·èÄê¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÆÃÊó±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦aiko¤Î¡Ö²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤Æó¿Í¡×¤¬¼çÂê²Î¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±Ç²è¡Ø¤â¤Ã¤ÈÄ¶±Û¤·¤¿½ê¤Ø¡£¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥È¿Ø
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢·àºî²È¡¦º¬ËÜ½¡»Ò¤Îºî¡¦±é½Ð¡¦½Ð±é¤Ç2015Ç¯¤ËÅìµþ¡¦²¼ËÌÂô¤Î¥¶¡¦¥¹¥º¥Ê¥ê¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤¿ÉñÂæ¤ò±Ç²è²½¡£¥¯¥ºÃË¤ò°ú¤´ó¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦4¿Í¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬¡¢¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤´¶¾ð¤ÈËÜ²»¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ËÀ¸¤¤ëÍÍ¤òÄË²÷¤ËÉÁ¤¯¡£Á°ÅÄ¤¬¥À¥áÎø°¦ÂÎ¼Á¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¿¿ÃÎ»ÒÌò¡¢µÆÃÓ¤¬¡È¥Ò¥âÃË¡ÉÎç¿ÍÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£µÓËÜ¤ÏÉñÂæ¤ÈÆ±¤¸¤¯º¬ËÜ¤¬¼ê¤¬¤±¡¢´ÆÆÄ¤òWOWOW¥É¥é¥Þ¡Ø¥°¥é¥Ã¥×¥é¡¼¿Ï²ç¤ÏBL¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨Â³¤±¤¿²µ½÷¤ÎµÏ¿¥Ã¥Ã¡Ù¤Î»³´ßÀ»ÂÀ¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¤Î½Ð±é¤Ï¡¢¸µ»ÒÌò¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÎëÌò¤Ë¼ñÎ¤¡£Îë¤ÈÆ±À³À¸³è¤òÁ÷¤ëÉÙÌò¤ËÀéÍÕÍºÂç¡£¶âÈ±¥®¥ã¥ë¡¦ÈþÏÂÌò¤Ë°ËÆ£ËüÍý²Ú¡£ÈþÏÂ¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÊÈà»á¡¦ÂÙÂ¤Ìò¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖOKAMOTO¡ÇS¡×¤Î¥ª¥«¥â¥È¥ì¥¤¥¸¡£»Ò»ý¤Á¤ÎÉ÷Â¯¾î¡¦¼·À¥Ìò¤Ë¹õÀî²ê°Ê¡£¼·À¥¤ÎÅ¹¤ËÄÌ¤¦¥×¥é¥¤¥É¤Î¹â¤¤¸µ»ÒÌò¡¦¿µÂÀÏºÌò¤Ë¤Ï»°±ºµ®Âç¤¬¤Õ¤ó¤¹¤ë¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¼çÂê²Î¡Ö²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤Æó¿Í¡×¤Ï¡¢°¦¤ª¤·¤¤¿Í¤ÎÁ´¤Æ¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê°¦¤Î»¿²Î¡£ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤â¼ê¤¬¤±¤¿aiko¤Ï¡Ö»Ï¤Þ¤ê¤È½ª¤ï¤ê¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ê¤ó¤ÆºÇ¹â!!¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤¬²Î¤¤¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¯²Î¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ê»¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Û¤Û¤¨¤à¤Î¤Ï¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯¹¬¤»¤½¤¦¤Ê4ÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¡£¡Ö¥¯¥ºÃË¤Ë¾Â¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¡¢ÁÛÁüÎÏ¤ò¤«¤¤¿¤Æ¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃÊó±ÇÁü¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ¡¢½÷À¤¿¤Á¤¬¡Öµã¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ÇÁá¤¯½Ð¤Æ¤Ã¤Æ¤è¡ª¡×¤È¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¡¢ÃË¤¿¤Á¤òÄÉ¤¤½Ð¤¹¶¯Îõ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡Ö¤´¤á¤ó¡×¤È¼Õ¤êÉô²°¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤¯Èà»á¤¿¤Á¡£¤³¤ÎÎø°¦¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡©¡¡¡Ö°ú¤»ß¤á¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸å²ù¤¹¤ëÆü¤¬¤¯¤ë¤è¤Í!?¡×¡Ö¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤Ê¤ó¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢¤â¤¬¤¯Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤ò¡ÈÄ¶±Û¤·¤¿½ê¡£¡É¤Ç¡¢²¿¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¤â¤Ã¤ÈÄ¶±Û¤·¤¿½ê¤Ø¡£¡Ù¤Ï¡¢10·î14Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡¡aiko¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ãaiko¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤³¤Î±Ç²è¤ò¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤»ö¤Ï¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ê¤¨¤ë¤·¡¢¤½¤¦´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ï¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÀ¨¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ï¤Þ¤ê¤È½ª¤ï¤ê¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ê¤ó¤ÆºÇ¹â!!
¤½¤·¤Æ¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤¬²Î¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¯²Î¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª