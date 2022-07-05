¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×ÏÂÉ§¤ÈÄª»Ò¤¬Æó¿Í¤¤ê¤Ë¡¡Âè63²ó¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¹õÅç·ëºÚ¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤ÎÂè106ºî¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¡£Âè13½µ¡Ö¹õº½Åü¤Î¥¥Ã¥¹¡×¤è¤ê¡¢6Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÂè63²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡Äª»Ò¡Ê¹õÅç¡Ë¤Ï°¦¡ÊÈÓË¤Þ¤ê¤¨¡Ë¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¡¢ÎÁÍý¤Ë²þ¤á¤ÆÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¡£ÏÂÉ§¡ÊµÜÂôÉ¹µû¡Ë¤Ø¤Î»×¤¤¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë·è°Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¤½¤ó¤ÊÌðÀè¡¢¤¢¤Þ¤æ¤ÇÏÂÉ§¤ÈÄª»Ò¤ÏÆó¿Í¤Ç»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡£°ìÊý¡¢²Æì¤ä¤ó¤Ð¤ë¤Ç¤Ï¡¢¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¤ÎÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÉ»Ò¡ÊÀî¸ý½ÕÆà¡Ë¤¬¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÊÌµïÃæ¤ÎÉ×¡¦ÇîÉ×¡Ê»³ÅÄÍµµ®¡Ë¤Î¸µ¤òË¬¤Í¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¢NHKÁí¹ç¡¦¸áÁ°8»þ¡Á¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È²Æì¤ÎÎÁÍý¤ËÌ´¤ò¤«¤±¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¡¢»Ù¤¨¤¢¤¦·»Ëå¤ÎÊâ¤ß¤òÉÁ¤¯50Ç¯¤ÎÊª¸ì¡£¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤¿±©¸¶Âç²ð¤ÎµÓËÜ¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Ç¡¢¼çÂê²Î¤Ï»°±ºÂçÃÎ¤Î¡Ö»¸»¸¡×¡Ê¤µ¤ó¤µ¤ó¡Ë¡£¥¸¥ç¥ó¡¦¥«¥Ó¥é¤¬¸ì¤ê¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¤È¤Ï¡¢²Æì¤ÎÊý¸À¤Ç¶»¤¬¹âÌÄ¤ëÍÍ»Ò¤òÉ½¤¹¡£¡ÊÀ¶¿å°ì¡Ë