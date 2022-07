【モデルプレス=2022/07/05】16人組ダンス&ボーカルグループ・THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの川村壱馬、吉野北人らが出演する9月9日公開の映画『HiGH&LOW THE WORST X』(読み:「X」=クロス)より、1分で『HiGH&LOW THE WORST』シリーズが分かる特別映像が解禁された。

【写真】川村壱馬&吉野北人、悶絶するほど美しい姿

◆「HiGH&LOW THE WORST」シリーズが分かる特別映像解禁

今作は、シリーズ累計観客動員556万人・興行収入78億円突破、男たちの友情と熱き闘いを様々なメディアで描く「HiGH&LOW」シリーズと、累計8000万部突破・不良漫画の金字塔「クローズ」「WORST」(原作・高橋ヒロシ ※「高」は正式には「はしごだか」)の、2大最強コンテンツ・クロスオーバー映画『HiGH&LOW THE WORST』の続編。

そんな夢のクロスオーバーを実現させた本作の公開を前に、前作『HiGH&LOW THE WORST』の振り返りと、最新作『HiGH&LOW THE WORST X』の予習が1分で出来る登場人物30人以上の特別映像が公開された。

◆最強×最強の全面戦争「HiGH&LOW THE WORST」

2019年に公開された前作『HiGH&LOW THE WORST』は、映画初脚本となった高橋と「HiGH&LOW」脚本チームが共同で脚本を作成。「HiGH&LOW」シリーズの中でも一際魅力を放つ、通称“漆黒の凶悪高校”鬼邪高校と、「クローズ」「WORST」でお馴染みの、幹部以外スキンヘッドの鉄の結束軍団・鳳仙学園が“テッペン”をかけて最強×最強の全面戦争を繰り広げるバトルアクション大作だ。

番長・村山(山田裕貴)を“テッペン”とし統制が取れた鬼邪高・定時と、絶大な力を誇る轟(前田公輝)を中心に、新たな猛者が続々と頭角を現し群雄割拠の戦国時代へと突入する全日制。そんな中、鬼邪高の“テッペン”を狙う転校生・花岡楓士雄(川村)の登場で、さらに鬼邪高内の覇権争いは激化していく。

一方、幹部以外全員スキンヘッドの最強軍団、鳳仙学園の過去最強と謳われるリーダー上田佐智雄(志尊淳)を筆頭に最強の布陣を揃えていた。個性派揃い&圧倒的力を持つ鬼邪高と一枚岩に組織化された鳳仙。夕暮れの河原で両校ぶつかり合う、世紀の頂上決戦が幕を開ける。前作は「HiGH&LOW」シリーズの映画第6弾として公開され、規格外のアクションシーンや仲間を見捨てない胸アツなストーリーでシリーズ内でも随一の人気を誇る作品だ。

◆最熱のクロスバトルアクション「HiGH&LOW THE WORST X」

そんな話題作の続編となる『HiGH&LOW THE WORST X』は、前作よりすべてがスケールアップ。THE RAMPAGE×NCT 127×BE:FIRSTと人気グループの最強アーティストたちの奇跡のクロスオーバーが実現し、シリーズ史上最多&最強の高校による、今年最熱のクロスバトルアクション大作になっている。

花岡楓士雄が頭をはる鬼邪高の前に、SWORD地区の鎌坂(かまさか)高校と江罵羅(えばら)商業高校を傘下に加え三校連合を結成した、エンジ色の学ランを着た“血の門”と呼ばれる瀬ノ門(せのもん)工業高校の頭・天下井公平(三山凌輝/BE:FIRST・RYOKI)と須嵜亮(中本悠太/NCT 127・YUTA)が最凶最悪の敵として立ちはだかる。

前作より続投のお馴染みのメンバーや三校連合の新たな敵と情報量が多く、アクションもパワーアップ。さらに紹介も速い。脳内を混乱させるパワーとスケールで何度も見直して履修したくなる特別映像となっている。果たして鬼邪高に待ち受ける結末とは?

◆「HiGH&LOW THE WORST X」ムビチケ前売券発売開始

さらに、8日より本作のムビチケ前売券が全国の上映劇場(一部劇場を除く)にて発売開始。劇場窓口での購入者限定で、ティザービジュアルを使用した「劇場限定オリジナルステッカー」(数量限定)が付いてくる。(modelpress編集部)

◆ストーリー

SWORDの「O」鬼邪高校。定時と全日に分かれるSWORD地区最凶の不良高校である。その全日制で頭を張る花岡楓士雄(川村壱馬)は、数々の伝説を持つ最強の男・ラオウをたずねて、戸亜留市にある鈴蘭男子高校を訪れていた。

その頃、鬼邪高の首を狙うSWORD内の不良達は、虎視眈々とその機会を伺っていた…。

中でも、エンジ色の学ラン、通称“血の門”と呼ばれる瀬ノ門工業高校の頭・天下井公平(三山凌輝)は、須嵜亮(中本悠太)という最強の男の力を手に入れ、さらには、同じく鬼邪高の首を狙う鎌坂高校と江罵羅商業高校を傘下に加え、「三校連合」を築き、その勢力を拡大していく。

鬼邪高の高城司(吉野北人)と轟洋介(前田公輝)は、そんな三校連合の怪しい動きをいち早く察知するも…その時は突然、訪れる。遂に、三校連合による鬼邪高狩りが始まったのだ。

不意をつかれ、急襲されてしまう形となった鬼邪高の男達。圧倒的不利な状況下で、これまで己の拳一つで答えを導いて来た楓士雄は、次々に潰されていく仲間達を守り抜く事は出来るのか!?

そして、三校連合最強の刺客、須嵜との頂上決戦に挑む楓士雄!楓士雄の拳はいったい何を語るのか?本物のテッペンを決める戦いが今、始まる。

