歌手の伊藤由奈が4日に自身のインスタグラムを更新し、結婚を報告。ウエディングドレス姿で夫と見つめあう仲睦まじい様子を公開した。

【写真】幸せ溢れる伊藤由奈と夫のウエディング写真

「I’m married!!(結婚しました!)」と英語で結婚を報告した伊藤は、バージンロードを歩く後ろ姿や夫との結婚写真を投稿し、幸せな雰囲気あふれる笑顔を見せている。なお、結婚相手については公表されていない。

伊藤はロサンゼルス生まれ、ハワイ出身。オーディションにより映画『NANA』の芹澤レイラ役に起用され来日し、活動を行ってきた。挙式を行ったのは、出身地でもあるハワイのホノルルにあるチャペルだった。

また伊藤は投稿内で夫に対し、「Hubby, I’ve known you forever…thank you for being you, and for loving me as is…(あなたのままでいてくれて、そしてそのままの私を愛してくれてありがとう)」と感謝の言葉をつづった。ファンからは「由奈ちゃん、おめでとう!」「綺麗 ステキ〜!!」「ウエディングドレス、とっても似合っています」などと、日本語や英語でたくさんのお祝いのコメントが集まっている。

引用:「伊藤由奈」インスタグラム(@_yunaito)