Êª²Á¹â¤Ç¿åÂ²´Û¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¤Ë°ÛÊÑ¡Ö¥¢¥¸¤¬¤¤¤¤¡×¥¨¥µÂåÂØÉÊ¤Î¥µ¥Ð¤Ë¤ÏÌÜ¤â¤¯¤ì¤º
¡¡»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Êª²Á¹â¡£¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¿Í´Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿åÂ²´Û¤Ç¤Ï¥Ú¥ó¥®¥ó¤Ë¤â°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡È¢º¬¤Ë¤¢¤ë¿åÂ²´Û¡£¤³¤³¤Ç¤âÊª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤¬¡£¥Ú¥ó¥®¥ó¤Ê¤É¤Î±Â¡Ê¤¨¤µ¡Ë¡¢¥¢¥¸¤Ç¤¹¡£3³ä¤Û¤ÉÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡È¢º¬±à¿åÂ²´Û»ô°éÄ¹¡¦ÅçËÜÂç¼ù¤µ¤ó¡§¡Ö¡Ê¥¢¥¸¤Î¡ËÂåÂØ¤È¤·¤Æ¥µ¥Ð¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê±ÂÁ´ÂÎ¤Î¡Ë3³ä¤«¤é4³ä¤¯¤é¤¤¥µ¥Ð¤ò»ÈÍÑ¡×
¡¡±ÂÂå¤Î¹âÆ¤ò¼õ¤±¡¢¤è¤ê°Â¤¤¥µ¥Ð¤ò»ÈÍÑ¡£¤Ê¤ó¤È¤«¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»î¤ß¤Þ¤¹¤¬¡£¿·¤·¤¤±Â¤Ë¥Ú¥ó¥®¥ó¤Ï·ù¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥µ¥Ð¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥«¥ï¥¦¥½¤â¥µ¥Ð¤ò¿©¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥µ¥Ð¤òÌµÍý¤ä¤ê¿©¤Ù¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤»¤º¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¤Ë¤À¤±¤¢¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡È¢º¬±à¿åÂ²´Û»ô°éÃ´Åö¡¦¾®¿ùÃÒ²Ö¤µ¤ó¡§¡Ö¥µ¥Ð¤ò¿©¤Ù¤ë»Ò¤È¿©¤Ù¤Ê¤¤»Ò¤ÇÊ¬¤«¤ì¤ë¡£ËÜÅö¤ÏÁ´Éô¥¢¥¸¤¬¤¤¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢º£¤Ï²æËý¤·¤Æ¡Ê¥µ¥Ð¤ò¡Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡±ÂÂå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅÅµ¤Âå¤â¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤Î¾ÃÅô¤äÀ¸¤Êª¤Ë³²¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°ÏÆâ¤Ç¡¢¤í²áÁå¤ÎÀ¶ÁÝ²ó¿ô¤ò¸º¤é¤¹¤Ê¤É¤ÎÀáÅÅÂÐºö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê³Æ®¤òÂ³¤±¤ë¿åÂ²´Û¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡¡È¢º¬±à¿åÂ²´Û»ô°éÄ¹¡¦ÅçËÜÂç¼ù¤µ¤ó¡§¡ÖÆþ¾ìÎÁ¤ò¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤ëÏÃ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÅØÎÏ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«µÒ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡ÊÆþ¾ìÎÁ¤ò¡ËÊÑ¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×