¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë¡× Ê¡²¬¤«¤é¾åµþ¤·¤¿½÷¤ÏÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤¿¡¡¡ÈÈá¤·¤¡É¥¸¥ã¥Ë¥ª¥¿Å¿Ëöµ
ÆÃ¼ìº¾µ½¤Î¼ê¸ý¤Ç¡¢80Âå¤ÎÃËÀ¤«¤é¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¤òÅð¤ß¡¢¸½¶â¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢28ºÐ¤Î½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£½÷¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÈñÍÑ¤ò²Ô¤°¤¿¤á¡¢¡Ö¼õ¤±»Ò¡×·ó¡Ö½Ð¤·»Ò¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë±þÊç
¸áÁ°9»þÈ¾¤´¤í¡¢·Ù»ëÄ£¾®¶â°æ½ð¤Ç¡¢ÁÜºº¼ÖÎ¾¤«¤é¹ß¤êÍè¤¿¤Î¤Ï¡¢¸Å²°°¡´õ¡Ê¤³¤äŽ¥¤¢¤¡ËÍÆµ¿¼ÔŽ¥28ºÐ¡£1²óÌÜ¤ÎÂáÊá¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤¦¤É1¥«·î¡£´é¤Ë¤ÏÈè¤ì¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊóÆ»¥«¥á¥é¤ò¸«¤ë¤È¡¢¾¯¤·¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
Ä´¤Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½»µïÉÔÄê¤Î¸Å²°ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¡¢Ê¡²¬¸©¤ÎÉ÷Â¯Å¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢É÷Â¯Å¹¤ÎÎÀ¤âÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¡¢º£Ç¯5·î20Æü¤´¤í¤Ë¾åµþ¡£
ÃÓÂÞ¤Î¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤½¤¦¤À¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤â¡¢·è¤·¤Æ°Â¤¤¶â³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£6·î¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¸Å²°ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÂ¨ÆüÂ¨¶â¹â¼ýÆþ¡×¤Î°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ì¤¬ÆÃ¼ìº¾µ½¤Î¡É»Å»ö¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¶ä¹Ô°÷Áõ¤¦¤¿¤á ¥¹¡¼¥ÄŽ¥¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä¤Þ¤Ç¹ØÆþ
¸Å²°ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢½÷À¶ä¹Ô°÷¤òÁõ¤¦¤³¤È¡£¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§Êë¤é¤·¤ÎÃæ¡¢¹õ¤¤¥¹¡¼¥Ä¤ÈÇò¤¤¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä¤â¹ØÆþ¤·¤¿¡£6·î3Æü¡¢»Ø¼¨Ìò¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÅìµþŽ¥Â¿ËàÃÏ¶è¤Î¥Ù¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¢¾®¶â°æ»Ô¤Ø¡£
¸Å²°ÍÆµ¿¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï80Âå¤ÎÃËÀÂð¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î²È¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡¢¶ä¹Ô°÷¤òñÙ¤ëÃË¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¥«¡¼¥É¤ò¸«¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡£º£¤«¤é¡¢½÷À¿¦°÷¤ò¸þ¤«¤ï¤»¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÅÅÏÃ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÃËÀÂð¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¸Å²°ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¡Ö³Æ²È¤ò²ó¤Ã¤Æ¡¢¥«¡¼¥É¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¡¼¥É¤ò¸«¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¹ð¤²¤¿¤½¤¦¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÃËÀ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É2Ëç¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡ÖIC¥Á¥Ã¥×¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡£°Å¾ÚÈÖ¹æ¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼õ¤±»Ò¡×·ó¡Ö½Ð¤·»Ò¡×¤È¤·¤ÆÂáÊá
¤µ¤¹¤¬¤Ë¡¢ÃËÀ¤¬ÉÔ¿³¤Ë»×¤¤¡¢¡ÖÌ¾»É¤ò²¼¤µ¤¤¡×¤ÈÍ×ÀÁ¤¹¤ë¤â¡¢¸Å²°ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÌ¾»É¤ÏÅÏ¤»¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈµñÈÝ¡£¤½¤¦¤³¤¦¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¸Å²°ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬ÌÜ¤òÎ¥¤·¤¿·ä¤Ë¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¤È¥È¥é¥ó¥×¤ò¤¹¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢ÃËÀÂð¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÃËÀ¤¬ºÊ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ïº¾µ½¤À¡×¤Èµ¤¤Å¤¡¢110ÈÖÄÌÊó¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¸á¸å5»þ12Ê¬¡£¤½¤Î5Ê¬¸å¤Ë¤Ï¡¢ÉÕ¶á¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿·Ù»¡´±¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î¸Å²°ÍÆµ¿¼Ô¤òÈ¯¸«¡£¾®¶â°æ½ð¤ËÇ¤°ÕÆ±¹Ô¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸Å²°ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Íâ6·î4Æü¡¢¡Ö¼õ¤±»Ò¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥«¡¼¥É¤ò¤¹¤êÂØ¤¨¤ÆÅð¤ß½Ð¤·¤¿¡ÉÀàÅðÍÆµ¿¡É¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥ÉÂáÊá¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¼Â¤Ï¡¢¸Å²°ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Ç¤°ÕÆ±¹Ô¤µ¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡¢ÃËÀ¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¾®¶â°æ»Ô¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¡¢¸½¶â4Ëü9000±ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸Å²°ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¡¢¸½¶â¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡Ö½Ð¤·»Ò¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÉÀàÅðÍÆµ¿¡É¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
·ë¶É¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤ºŽ¥Ž¥Ž¥
¸Å²°ÍÆµ¿¼Ô¤¬¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë²ÃÃ´¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢»ö·ïÅöÆü¡¢¾®¶â°æ»Ô¼þÊÕ¤Ç¡¢¿ô¸®¡¢½»Âð¤ò²ó¤ê¡¢¼õ¤±»ÒŽ¥½Ð¤·»Ò¤ò¡É¥Ï¥·¥´¡É¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤¬Í¾ºá¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¸Å²°ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÁ´¤Æ»ä¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¹¥¤¤ÊÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¥é¥¤¥Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ»ñ¶â¤äÍ·¤Ö¶âÍß¤·¤µ¤Ë¡¢ÈÈºá¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼õ¤±»Ò¤ä½Ð¤·»Ò¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¡£·ë¶É¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤¯´ê¤¤¤Ï³ð¤ï¤º¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£