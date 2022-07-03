¡ØBLEACH ÀéÇ¯·ìÀïÊÓ¡Ù¸îÄî½½»°Ââ¡õÀ±½½»úµ³»ÎÃÄ29Ì¾½¸·ë¡ª¡¡KV¡õPVÂè1ÃÆ²ò¶Ø
¡¡10·î¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØBLEACH ÀéÇ¯·ìÀïÊÓ¡Ù¤è¤ê¡¢ÊÆ¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤ÆËÜÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖAnime Expo 2022¡×¤Ç¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈPVÂè1ÃÆ¤¬²ò¶Ø¡£Âè1ÏÃ¤ÈÂè2ÏÃ¤ÎÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¤È¡¢µì¥·¥ê¡¼¥ºBlu¡¾ray Disc Box¤Î¾ðÊó¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°ì¸î¤é¤ÎÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤â¡¡¡ØBLEACH ÀéÇ¯·ìÀïÊÓ¡ÙPVÂè1ÃÆ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô1²¯3000ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ëµ×ÊÝÂÓ¿Í¤ÎÌ¡²è¡ØBLEACH¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¿·ºî¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡£2004Ç¯10·î¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á360ÏÃ°Ê¾å¡¢Ä¹ÊÔ·à¾ì¥¢¥Ë¥á4ºî¤ò·Ð¤Æ¡¢¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ª¾Ï¡ÈÀéÇ¯·ìÀïÊÓ¡É¤ò±ÇÁü²½¤¹¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤È¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤Ï¡¢¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤ÇÂî±Û¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥»¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿ÅÄ¸ýÃÒµ×¡£¤½¤·¤ÆºÇ½é´ü¤«¤é¥¢¥Ë¥á¡ØBLEACH¡Ù¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¹©Æ£¾»»Ë¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢ºíÁã»íÏº¤¬²»³Ú¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÆ±ÍÍstudio¤Ô¤¨¤í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¸îÄî½½»°Ââ¤ÎÂâÄ¹¿Ø¤ÈÀ±½½»úµ³»ÎÃÄ¡Ê¥·¥å¥Æ¥ë¥ó¥ê¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡¢ÁíÀª29¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀéÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ë°ø±ï¡¢ºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡PVÂè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢²»³Ú¤ÎºíÁã¤¬ËÜºîÍÑ¤Ë¼ê³Ý¤±¤¿·àÈ¼¤ò»ÈÍÑ¡£¡ÈÀéÇ¯·ìÀïÊÓ¡ÉºÇÂç¤Î½ÉÅ¨¤Ç¤¢¤ëÌÇµÑ»Õ¡Ê¥¯¥¤¥ó¥·¡¼¡Ë¤Î»ÏÁÄ¡¦¥æ¡¼¥Ï¥Ð¥Ã¥Ï¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥»¥ê¥Õ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢°ì¸î¡¢¸îÄî½½»°Ââ¡¢À±½½»úµ³»ÎÃÄ¡Ê¥·¥å¥Æ¥ë¥ó¥ê¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÎÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10·î¤«¤é¤ÎÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤ÆÂè1ÏÃ¤ÈÂè2ÏÃ¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡ÖBLEACH ÀéÇ¯·ìÀïÊÓ¡×Àé¿ÍÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡£¾å±Ç¸å¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥È¡¼¥¯¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£±þÊçÊýË¡¤Ê¤É¾å±Ç²ñ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áµì¥·¥ê¡¼¥º¡ØBLEACH¡Ù¤ÎBlu¡¾ray Disc BOX¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¡¢¡Ö»à¿ÀÂå¹ÔÊÓ¡ÜÕùº²³¦ÊÓ¡×¤¬3Ëü3000±ß¡¢¡ÖÇËÌÌÊÓ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó1¡Ü²áµîÊÓ¡×¤¬3Ëü6300±ß¡¢¡ÖÇËÌÌÊÓ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2¡Ü»à¿ÀÂå¹Ô¾Ã¼ºÊÓ¡×¤¬4Ëü700±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£7·î¤«¤é¤Ï¡¢TOKYO MX¡¦BS11¤Ë¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼ÅêÉ¼¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿µì¥·¥ê¡¼¥º¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥óÊüÁ÷¤â¼Â»Ü¡£¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØBLEACH ÀéÇ¯·ìÀïÊÓ¡Ù¤Ï10·î¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¡£