¿ÍÎà»Ë¾åºÇ°¤ÎÀïÁèÈÈºá¤ËÀÚ¤ê¹þ¤à¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¡Âè»°Äë¹ñºÇ¸å¤Î¾Ú¸À¡Ù30ÉÃÍ½¹ð
¡¡¥Ê¥Á¥¹»ÙÇÛ²¼¤Î¥É¥¤¥Ä¡ÈÂè»°Äë¹ñ¡É¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤¿²Ã³²¼ÔÂ¦¤Î¿Í¡¹¤Î¾Ú¸À¤òµÏ¿¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¡Âè»°Äë¹ñºÇ¸å¤Î¾Ú¸À¡Ù¤è¤ê¡¢30ÉÃÍ½¹ð±ÇÁü¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¡Âè»°Äë¹ñºÇ¸å¤Î¾Ú¸À¡Ù30ÉÃÍ½¹ð
¡¡¥Ò¥È¥é¡¼Î¨¤¤¤ë¥Ê¥Á¥¹»ÙÇÛ²¼¤Î¥É¥¤¥Ä¡ÈÂè»°Äë¹ñ¡É¤¬ÈÈ¤·¤¿¡¢¿ÍÎà»Ë¾åºÇ°¤ÎÀïÁèÈÈºá¡È¥æ¥À¥ä¿ÍÂçÎÌµÔ»¦¡Ú¥Û¥í¥³¡¼¥¹¥È¡Û¡É¡£ËÜºî¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÉðÁõ¿Æ±ÒÂâ¤Î¥¨¥ê¡¼¥È»Î´±¤«¤é¡¢¶¯À©¼ýÍÆ½ê¤Î·ÙÈ÷Ê¼¡¢¥É¥¤¥Ä¹ñËÉ·³Ê¼»Î¡¢·³»ö»ÜÀß¿¦°÷¡¢¶áÎÙ¤Ë½»¤àÌ±´Ö¿Í¤Þ¤Ç¡¢½ªÀï¤«¤é77Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëº£¡Ö¸½Âå»Ë¤Î¾Ú¸À¼ÔÀ¤Âå¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥É¥¤¥Ä¿Í¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¿Í¤Ê¤É²Ã³²¼ÔÂ¦¤Î¾Ú¸À¤È¡¢µ®½Å¤Ê¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö±ÇÁü¤òµÏ¿¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£
¡¡¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹½Ð¿È¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼´ÆÆÄ¥ë¡¼¥¯¡¦¥Û¥é¥ó¥É¡£¥Û¥é¥ó¥É´ÆÆÄ¤Ï¡¢10Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¡¢Êì¤¬¥¦¥£¡¼¥ó¤«¤é¤Î¥æ¥À¥ä¿ÍÆñÌ±¤Ç¡¢ÁÄÉãÊì¤Ï¥Û¥í¥³¡¼¥¹¥È¤Ç»¦³²¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥Ä¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ2000Ç¯Âå¤Ë¡ÈÁÄÉãÊì¤ò»¦¤·¤¿¿Í´Ö¤òÁÜ¤¹¡É¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤Ç¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÃå¼ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤¹¤°¤ËÌµÍý¤À¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤é¤ÎÃç´Ö¤Ë¤Ï¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Ò¥È¥é¡¼¤Î¤¿¤á¤ËÏÓ¤ä½Æ¤ò¿¶¤ê¾å¤²¤¿¿Í¤¿¤Á¡¢»ÄµÔ¤ÊÈÈºá¤òÈÈ¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥Û¥í¥³¡¼¥¹¥È¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿ÇØ·Ê¤ò¤è¤ê¤è¤¯Íý²ò¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¥Û¥é¥ó¥É´ÆÆÄ¤Ï¡¢2008Ç¯¤«¤é10Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±¤Æ250°Ê¾å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢ËÜºî´°À®Ä¾¸å¤Î2020Ç¯6·î¡¢71ºÐ¤Ç´â¤Ë¤è¤ê»àµî¡£¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î·³»ö¿¯¹¶¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¤È½Å¤Ê¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Èº£¡Éµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ËÜºî¤Ë¤Ï¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥É¥ë¥Õ¡¦¥Ò¥È¥é¡¼¤ÎÂè»°Äë¹ñ¤Ë»²²Ã¤·¥Û¥í¥³¡¼¥¹¥È¤òÄ¾ÀÜÌÜ·â¤·¤¿¡¢À¸Â¸¤¹¤ëºÇ¸å¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤¢¤ë¹âÎð¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ê¥Á¥¹À¯¸¢²¼¤ËÍÄ¾¯´ü¤ò²á¤´¤·¡¢¤½¤Î¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤ò¿ÀÏÃ¤È¤¹¤ë¥Ê¥Á¥¹¤ÎÀº¿À¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿¡£Àï¸åÄ¹¤¤´ÖÄÀÌÛ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿Èà¤é¤¬¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ê¥Á¥¹¤Ø¤Î²ÃÃ´¤ä¡¢¼õÍÆ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²ù¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼ê¤Ï²¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼«¸ÊÊÛ¸î¤ä¡¢¡ÖµÔ»¦¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Æ¨¤ì¡¢²Ì¤Æ¤Ï¥Ò¥È¥é¡¼¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÀÖÍç¡¹¤ÊËÜ²»¤Þ¤Ç¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¾Ú¸À¤Î¿ô¡¹¤À¤Ã¤¿¡£¥Û¥é¥ó¥É´ÆÆÄ¤Ï¾Ú¸À¼Ô¤¿¤Á¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£ÀïÁè¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÈÀÕÇ¤¡É¤È¤Ï¡¢¡Èºá¡É¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤ò¡£
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿30ÉÃÍ½¹ð±ÇÁü¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤À¡£¥Ê¥Á¥¹¡¦¥É¥¤¥Ä¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¾Ú¸À¡×¤È¤¤¤¦¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Ê¥Á¥¹ÀêÎÎ»þÂå¤Îµ®½Å¤Ê±ÇÁü¤ä¡¢¤«¤Ä¤Æ¡ÈÂè»°Äë¹ñ¡É¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿²Ã³²¼Ô¤¿¤Á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÖÌÜ¤ò¤¯¤é¤Þ¤µ¤ì¤ë¤Ê¡ª¡×¤È¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ËÉ¬»à¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¸µÉðÁõ¿Æ±ÒÂâ°÷¤ä¡¢´é¤òÎ¾¼ê¤ÇÊ¤¤¦½÷À¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤«¤ÄÉÔµÈ¤ÊÍ½Ãû¡×¡ÖÆü¾ï¤ËÀø¤à°¡×¡Ê¥¶¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¡Ë¡¢¡Ö²áµî¤¬¸½ºß¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡×¡Ê¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó»æ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ËÜºî¤òÀä»¿¤¹¤ë³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÉ¾²Á¤â¶´¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ï¡¢¸µÉðÁõ¿Æ±ÒÂâ°÷¤ÎÏ·¿Í¤¬·®¾Ï¤äµ«¾Ï¤ò¸Ø¤é¤·¤²¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¸«¤»¤ë»Ñ¤ä¡¢¥Ê¥Á¥¹À¯¸¢²¼»þÂå¤Î¥É¥¤¥Ä»ÔÌ±¤¿¤Á¤¬¡¢Âè»°Äë¹ñ¤Î¹ñ´ú¡Ê¥Ï¡¼¥±¥ó¥¯¥í¥¤¥Ä¡Ë¤òÇØ¤Ë¡¢¾Ð´é¤Ç¥Ê¥Á¥¹¼°·ÉÎé¤ò¤·¤Æ¥Ò¥È¥é¡¼¤Ø¤ÎÃéÀ¿¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¤È¤é¤¨¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¡Âè»°Äë¹ñºÇ¸å¤Î¾Ú¸À¡Ù¤Ï¡¢8·î5Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£