¡ÖÎò»Ë¾å°ìÈÖ¤Î¾ã³²¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ÏÅ°ÄìÅª¤Ë¡×¡¡KDDI²ñ¸«¾ÜÊó/5
¡¡ÄÌ¿®Âç¼êKDDI¡Êau¡Ë¤Ç2ÆüÌ¤ÌÀ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Á´¹ñµ¬ÌÏ¤ÎÄÌ¿®¾ã³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Ï3Æü¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£¹â¶¶À¿¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö²æ¡¹¤ÎÎò»Ë¾å°ìÈÖ¤ÎÂç¤¤Ê¾ã³²¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¡¢¡ÖºÆÈ¯ËÉ»ß¤ÏÅ°ÄìÅª¤Ë¡¢Á´¼Ò°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿ÆÃ½¸¡Û¸½ºß¡¢Éüµìºî¶È¤Ë¡Ä¡¡³ÆÃÏ¤Îau¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï
¡¡¡½¡½º£²ó¤Î¾ã³²½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢±¿Í¢¤È¤«µ¤¾Ý¤È¤«¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤È¤«¸æ¼Ò¤Î²óÀþ¤ò»È¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¤Þ¤ÀÊä½þ¤ÎÏÃ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¢¤Ã¤¿¤¬¡£
¡¡¢¡¹â¶¶¼ÒÄ¹¡¡²æ¡¹¤Î²óÀþ¤ò¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤È¤«¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¡¹¤Ø¤Î¾õ¶·¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸å¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸À¤¨¤ÐÊä½þ¤ÎÏÃ¤ÏÀè¤Û¤É¿½¤·¾å¤²¤¿¤³¤È¤ÈÆ±¤¸¡£³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï¥Ü¥ë¥Æ¤Î¸ò´¹µ¡¤òÊÌ¤Ë¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¾ã³²¤Ç³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ë¾ã³²¤¬¤Ç¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£µÈÂ¼¤¬¿½¤·¾å¤²¤¿¤è¤¦¤Ë¥Ç¡¼¥¿¥È¥é¥Ò¥Ã¥¯¤ÎíÕíÔ¡Ê¤Õ¤¯¤½¤¦¡ËÀ©¸æ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤â±Æ¶Á¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ç³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡½¡½¥¢¥¯¥»¥¹½¸Ãæ¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤¬¡¢ÄÌ¾ï»þ¤Î²¿ÇÜ¤«¡£
¡¡¢¡µÈÂ¼ÀìÌ³¡¡ÄÌ¾ï»þ¤Î²¿ÇÜ¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÉôÊ¬¤âÀµ³Î¤Ê¿ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âµ¬Äê¤ÎÎÌ¤ÎÇÜ°Ê¾å¡¢¿ôÇÜ¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬Íè¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤³¤Ï¼ÂºÝ¤Ë²¿ÇÜ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤Î¸å¤Î²òÀÏ¡£
¡¡¡½¡½¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2ÇÜ°Ê¾å¡£
¡¡¢¡µÈÂ¼ÀìÌ³¡¡2ÇÜ°Ê¾å¡£
¡¡¡½¡½Äê´ü¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡£Á°²ó¤Ï¤¤¤Ä¡£
¡¡¢¡µÈÂ¼ÀìÌ³¡¡Äê´ü¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏÉôÉÊ¤Î¸Î¾ã¤Î¸ò´¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æü¡¹¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¾ï¤Îºî¶È¡£É¬¤º¤·¤â¥Ü¥ë¥Æ¤Î¤È¤³¤í°Ê³°¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¤¤¦¤ÈËè·î¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡£
¡¡¡½¡½º£²ó¤ÎÉôÊ¬¤ÇÉÑÈË¤Ë¤¢¤ë¹©»ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çµ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤È¡£
¡¡¢¡µÈÂ¼ÀìÌ³¡¡¤Ï¤¤¡¢¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤¿¤«¡¢¤¤Ã¤Á¤ê¤È¸¡¾Ú¤ò¤·¤ÆºÆÈ¯ËÉ»ß¡¢¤Þ¤º¤Ï¸¶°øµæÌÀ¤·¤ÆºÆÈ¯ËÉ»ß¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¡½¡½2ÅÀ¡£1ÅÀÌÜ¤À¤¬¡¢ºòº£5G¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢5G¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯½ê¤Ç°Õ¿Þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌäÂê¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤â5G¤È¤Î´ØÏ¢À¤¢¤ë¤Î¤«¡£2ÅÀÌÜ¤Ï¡¢2012¡¢13Ç¯¤ËÃÇÂ³Åª¤Ë¾ã³²¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢30»þ´Ö¤Ç3000Ëü¿Í¤¯¤é¤¤¤Î±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¾ã³²¤Ï¸æ¼Ò¤ÎÎò»Ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð¤¿¾ã³²¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡£
¡¡¢¡µÈÂ¼ÀìÌ³¡¡5G¤È¤Î´Ø·¸¤¢¤ë¤«¤Ï¡¢Á´¤¯´Ø·¸¤Ê¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¡£º£¤Þ¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥Ü¥ë¥Æ¡¢²»À¼¡¢5G¡¢4GÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡£
¡¡¢¡¹â¶¶¼ÒÄ¹¡¡3000Ëü°Ê¾å¡¢3900Ëü¡£²æ¡¹¤ÎÎò»Ë¾å°ìÈÖ¤ÎÂç¤¤Ê¾ã³²¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ÏÅ°ÄìÅª¤Ë¡¢Á´¼Ò°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£2012Ç¯¤ÎLTE¤Î»þ¤Ï²¿²ó¤«¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾ã³²¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë´íµ¡´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢°ì¤«¤é¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¶µ·±¤ò¤â¤¦°ìÅÙ»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¹½ÃÛ¤ËÁ´ÎÏ¤ò¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«Ä¾¤·¤¿·ë²Ì¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤´Êó¹ð¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡½¡½3G¤òÊÄº¿¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¥Ü¥ë¥Æ¤Ë°ìËÜ²½¤·¤¿¤Î¤¬ºÇ¶á¤À¤¬¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï²¿¤«¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¡£IoT¤Î²óÀþ¿ô¡¢Á´ÂÎ¤Ï150Ëü¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾¯¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤¬¸¶°ø¤Ï¡£
¡¡¢¡µÈÂ¼ÀìÌ³¡¡3G¤Î´ØÏ¢À¤âÁ´¤¯´Ø·¸¤Ê¤¤¡£
¡¡¢¡¹â¶¶¼ÒÄ¹¡¡²æ¡¹¤ÏIoT²óÀþ¤Ï1500Ëü¡¢³¤³°1100Ëü¤È¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¦¤Á±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤Î¶âÍ»¡¦±¿Í¢¡¦ÊªÎ®¡¦¼«Æ°¼Ö¡¦ÅÅÎÏ¤Ê¤É¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë°ìÉô¡£¤½¤Î¿ô¤Ï±Æ¶Á²óÀþ¿ô¤ò¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬150Ëü¡£»öÎã¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸¡¾Ú¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤Î¿ô»ú¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡½¡½¤Ê¤¼¾¯¤Ê¤¤¤Î¤«ÍýÍ³¤Ï¡£³ä¹çÄã¤¤¤Î¤Ï¡£
¡¡¢¡¹â¶¶¼ÒÄ¹¡¡SNS¤ò¥È¥ê¥¬¡¼¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤Ï¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀÚ¤êÊ¬¤±¤ò¤·¤Ê¤¬¤é·×»»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡½¡½¾ã³²¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡£¶È¼Ô¤Ë°ÑÂ÷¤«¡¢¼«¼Ò¤Ê¤Î¤«¡£±Æ¶Á²óÀþ¿ô¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë²¿´ë¶È¡¢²¿¼«¼£ÂÎ¤È¤«¡£¶È³¦¤Î±Æ¶Á¤Ï¡£
¡¡¢¡µÈÂ¼ÀìÌ³¡¡ºî¶È¤Ï´°Á´¤Ë¼«Á°¡£°ÑÂ÷¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¢¡Ë¡¿ÍÃ´Åö¡¡Ë¡¿Í¿ô¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÐ±þÃæ¤À¤¬26Ëü¼Ò¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë¤à¤¤¢¤Ã¤ÆÁá´üÉüµì¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡½¡½26Ëü¼Ò¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¢¡Ë¡¿ÍÃ´Åö¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤Þ¤ÀÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Á´¹ñ¤Ë¤ï¤¿¤ë¾ã³²¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡½¡½º£²ó¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡¢¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Î¥ì¥¢¥±¡¼¥¹¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ï²ÄÇ½¤«¡£
¡¡¢¡µÈÂ¼ÀìÌ³¡¡º£²ó¡¢»öÁ°¤Ë¸¡¾Ú¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤¬¡¢Íî¤Á¤Æ¤â¤¹¤°¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤«¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤¼¤½¤ì¤¬µ¯¤¤¿¤«¡¢º£²ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÃ±¤ËÍî¤Á¤¿¤È¡¢Ã±½ã¤Ê¾õÂÖ¡¢¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤«¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£º£²ó¸¡¾Ú¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤É¤¦Éüµì¤µ¤»¤ë¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£