4Âæ¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ìÃËÀ»àË´¡¡¡Ö¤¿¤Ö¤ó¿Í¤ò¤Ò¤¤¤¿¡×¤È±¿Å¾¼êÄÌÊó¡¡Âçºå
¡¡3Æü¸áÁ°3»þÈ¾¤´¤í¡¢ÂçºåÉÜ¼é¸ý»ÔÂçÄíÄ®¤ÎÉÜÆ»ÂçºåÃæ±û´Ä¾õÀþ¤Ç¡Ö¤¿¤Ö¤ó¿Í¤ò¤Ò¤¤¤¿¡×¤È¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¼¸Ë¸©ÀîÀ¾»Ô¤ÎÃËÀ¡Ê69¡Ë¤«¤é110ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÉÜ·Ù¼é¸ý½ð°÷¤é¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢À®¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ1¿Í¤¬¼ÖÆ»¾å¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£Â¾¤Ë¤â3Âæ¤Î±¿Å¾¼ê¤¬»ö¸Î¤Î¿½¹ð¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±½ð¤ÏÃËÀ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â·×4Âæ¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¤È¤ß¤Æ¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
auÄÌ¿®¾ã³²¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸¶°ø¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¡¡Æ±½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½¾ì¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¤È¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼Ö³Æ1Âæ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÌ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯1Âæ¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤Î±¿Å¾¼ê¤â¡Ö¿Í¤ò¤Ò¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£·×4Âæ¤Î¼ÖÂÎÄìÉô¤Ë¤Ï·ìº¯¤¬ÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±½ð¤Ï³Æ±¿Å¾¼ê¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½¾ì¤Ï¡¢¶áµ¦¼«Æ°¼ÖÆ»¤Èºå¿À¹âÂ®¼é¸ýÀþ¤¬¸òº¹¤¹¤ëÉÕ¶á¤Î¹â²Í²¼¤òÁö¤ëÊÒÂ¦2¼ÖÀþ¤ÎÄ¾ÀþÆ»Ï©¡£»àË´¤·¤¿ÃËÀ¤ÏÃã¿§¤ÎÈ¾Âµ¥·¥ã¥Ä¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¥º¥Ü¥ó»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú¾®ºä½ÕÇµ¡Û