»³¼êÀþ¤ÇÆÍÁ³Ž¢¿´ÇÙÄä»ßŽ£Èà½÷¤¬´¶¤¸¤¿²ø¤·¤¤Í½Ãû
»³¼êÀþ¤Î¼ÖÆâ¤ÇÆÍÁ³¤Î¿´ÇÙÄä»ß¤Ë¤è¤êÅÝ¤ì¤¿¡¢°åÎÅ¥é¥¤¥¿¡¼¤Î·§ËÜ¤µ¤ó¡£Èà½÷¤Î¿È¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ê©·§ËÜ Èþ²Ã ¡¦¾åÌî ¤ê¤å¤¦¤¸¤ó¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë
ÃøÌ¾¿Í¤ä¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¡¢»Å»ö´Ø·¸¤äÍ§¿Í¤Ê¤É¡¢·ò¹¯¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¡¢ÆÍÁ³¿´Â¡ÉÂ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃÎ¤é¤»¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ??¡×¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ïµ¿ÌäÉä¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ç¤â¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¿È¤Ë¤Õ¤ê¤«¤«¤ë¤È¤Ï¡¢»ä¤Ï¤³¤ì¤Ã¤Ý¤Ã¤Á¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ÎÆü¡¢»³¼êÀþ¤Ç¿´ÇÙÄä»ß¤ÇÅÝ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢°åÎÅ¥é¥¤¥¿¡¼¤Î·§ËÜÈþ²Ã¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ø»³¼êÀþ¤Ç¿´ÇÙÄä»ß¡ª¡¡¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ°åÎÅ¥é¥¤¥¿¡¼¤¬ÅÁ¤¨¤ëÍ½Ãû¤«¤é¼Ò²ñÉüµ¢¤Þ¤Ç¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¤ò¾å°´¤·¤¿·§ËÜ¤µ¤ó¤Ë¡¢¤¢¤ÎÆü¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡¢ÅÝ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Ãû¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥ê¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
2019Ç¯11·î19Æü¡½¡½¡£
©·§ËÜ Èþ²Ã ¡¦¾åÌî ¤ê¤å¤¦¤¸¤ó¡¿¹ÖÃÌ¼Ò
©·§ËÜ Èþ²Ã ¡¦¾åÌî ¤ê¤å¤¦¤¸¤ó¡¿¹ÖÃÌ¼Ò
º®Íð¤¹¤ë¼ÖÆâ
©·§ËÜ Èþ²Ã ¡¦¾åÌî ¤ê¤å¤¦¤¸¤ó¡¿¹ÖÃÌ¼Ò
©·§ËÜ Èþ²Ã ¡¦¾åÌî ¤ê¤å¤¦¤¸¤ó¡¿¹ÖÃÌ¼Ò
»ä¤Ï»à¤Ë¤«¤±¤¿ÂÎ¸³¤Ç¡¢ÆÍÁ³»à¤¬»ä¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤ä¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹Ç¤¿¤Á¤Ë¡¢Â¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¿È¤ò»ý¤Ã¤ÆÍý²ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ï¤Ò¤È¤ê¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤·¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤¤À¸³è¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¤ä¡Ö¤â¤·¤â¡×¤Ï¡¢»ä¤Ë¤â¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤âµ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ö¼Â¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÇ¯´ÖÌó10Ëü¿Í¤¬ÆÍÁ³»à¤ÇÌ¿¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¿´¶Ú¹¼ºÉ¤ä¶¹¿´¾É¡¢ÉÔÀ°Ì®¤Ê¤É¤Î¿´Â¡¼À´µ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡ÊÊ¿À®29Ç¯ÅÙ¡¦ÁíÌ³¾Ê¾ÃËÉÄ£¡Ë¡£
³Î¼Â¤Ë¤¢¤Ã¤¿Í½Ãû
ÅÝ¤ì¤ëÁ°¤Î»ä¤Ï¡¢Ç¯°ìÅÙ¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ÇÌäÂê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÈÆâ¤Ë¿´Â¡¤ò´µ¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÌýÃÇ¤Ç·ä¤À¤é¤±¤Î»ä¤ò¡Ö±£¤ì¿´Â¡ÉÂ¡×¤Ï¸×»ëâ¾¡¹¤ÈÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ëÄ«ÆÍÇ¡¸½¤ì¡¢¥É¥«¥ó¤ÈÂ©¤Îº¬¤ò»ß¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¿¶¤êÊÖ¤ì¤ÐÍ½Ãû¤Ï³Î¼Â¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2½µ´ÖÁ°¤«¤é¶»¤Î¿¿¤óÃæ¤¢¤¿¤ê¤ËÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ð¤·¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾É¾õ¤Ï¼ý¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¿´Â¡¤Ïº¸Â¦¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤Ç¡Ö±£¤ì¿´Â¡ÉÂ¡×¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤ÎÉÂÌ¾¤Ï¡Ö´§Ú»½ÌÀ¶¹¿´¾É¡×¡£Ê¸»ú¤É¤ª¤ê¡¢¿´Â¡¤Ë·ì±Õ¤ä±ÉÍÜ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë´§Æ°Ì®¤¬¤±¤¤¤ì¤ó¤·¤ÆµÞ¤Ë½Ì¤ß¡¢»ÀÁÇ¤¬¿´Â¡¤Ë¶¡µë¤µ¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸¶°ø¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¡¢Ìë´Ö¤Î¿çÌ²»þ¤äÌÀ¤±Êý¤Î°ÂÀÅ»þ¤Ë¤âµ¯¤³¤ê¡¢ÆÍÁ³»à¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶²¤í¤·¤¤ÉÂµ¤¡£¤·¤«¤â¤±¤¤¤ì¤ó¤Ï½Ö´ÖÅª¤Ëµ¯¤³¤ê15Ê¬Äø¤Ç¼ý¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢ÉÂ±¡¤Ç¿´ÅÅ¿Þ¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¤â¸«¤Ä¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£
¡Ö±£¤ì¿´Â¡ÉÂ¡×¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î±£¤ì¾å¼ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£ÅÝ¤ì¤¿¤Î¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ¿ÍÌÜ¤Î¤¢¤ë»³¼êÀþÆâ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î¤ªÎÏ¤ÇÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Âð¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢º£¤³¤³¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¿´Â¡¼À´µ¤Ï¡¢ºÇ½é¤ÎÈ¯ºî¤ÇÃ×Ì¿Åª¤Ê¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢100¡ó¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Í½Ãû¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¿ôÆü¤«¤é¤»¤¤¤¼¤¤1¡¢2½µ´ÖÁ°¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï1¥«·î°ÊÆâ¤Î¾É¾õ¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¥Í¥¯¥¿¥¤¤ÎÈÏ°Ï¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Î¤É¡¢¤¢¤´¤¬¤Ä¤Þ¤ë¡¢¶»¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤ë¾É¾õ¡£½Ö´ÖÅª¤Ê¥º¥¤Ã¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ôÊ¬¡Á½½¿ôÊ¬¤È¡¢Ä¹¤¯´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¡£
È¯¾É»þ´ÖÂÓ¤Ï¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Ï´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÆÍÁ³»à¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë´§Ú»½ÌÀ¶¹¿´¾É¤ÏÄ«¤Ëµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¾¯¤··Ð¤Ä¤È¾É¾õ¤Ï¾Ã¤¨¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Åµ·¿Åª¤Ê¾É¾õ¤Ê¤é1²ó¤Ç¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
»ä¤Î¼ç¼£°å¤Ç¤¢¤ëÅìµþÅÔºÑÀ¸²ñÃæ±ûÉÂ±¡¡¦½Û´Ä´ïÆâ²Ê¤ÎÎëÌÚ·òÇ·°å»Õ¤¬¸À¤¦¤È¤ª¤ê¤Ç¡¢»ä¤Ï´§Ú»½ÌÀ¶¹¿´¾É¤ÎÅµ·¿Åª¤ÊÍ½Ãû¤òÊüÃÖ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¡×¤È¾¯¤·¤Ç¤â¿´Â¡¤Ë°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢Áá¤á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ö±£¤ì¿´Â¡ÉÂ¡×¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÆÍÁ³¤Î¿´¼À´µ¤Ç¡¢AED¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤È¤Ï!?
ºÇ¶á¤Ï¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¸«¤«¤±¤ëAED¡Ê¼«Æ°ÂÎ³°¼°½üºÙÆ°´ï¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£AED¤Ï¿´Â¡¤¬áÛÚ»¤·¤Æ·ì±Õ¤òÎ®¤¹¥Ý¥ó¥×µ¡Ç½¤ò¼º¤Ã¤¿¾õÂÖ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¿´¼¼ºÙÆ°¡¢¤Þ¤¿¤ÏÌµÌ®À¿´¼¼ÉÑÇï¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿´Â¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÅÅµ¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤òÍ¿¤¨¤ÆÀµ¾ï¤Ê¥ê¥º¥à¤ËÌá¤¹¤¿¤á¤Î°åÎÅµ¡´ï¤Ç¤¹¡£AED¤Ï¿´Â¡¤Î¾õÂÖ¤ò¼«Æ°¿ÇÃÇ¤·¡¢¿´¼¼ºÙÆ°¡¢¿´¼¼ÉÑÇï¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¤ßºîÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¿´¼¼ºÙÆ°¡¢¿´¼¼ÉÑÇï°Ê³°¤ÎÉÔÀ°Ì®¤ä¿´Ää»ß¤Ë¤ÏÅÅµ¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î»Ø¼¨¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿´Ö°ã¤Ã¤Æ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤âºîÆ°¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢½õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿´¼¼ºÙÆ°¡¢¿´¼¼ÉÑÇï¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤±¡£»ä¤Ï¡Ö´§Ú»½ÌÀ¶¹¿´¾É¡×¤Ç¤Î¿´¼¼ºÙÆ°¤ÇºîÆ°¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¸ú¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¡Ö¤Þ¤º¿´¼¼ºÙÆ°¤Î¤Û¤«¤Ë¿´Ë¼ºÙÆ°¤È¤¤¤¦¾É¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¿´Ë¼¤ÎÅÅµ¤¿®¹æ¤¬°Û¾ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ëÉÑÌ®¤Ç¤¹¡£µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¿´Â¡¤«¤é·ì±Õ¤¬Á´¿È¤ËÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤¹¤°¤ËÌ¿¤Ë¤«¤«¤ï¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÅÆÆ¤ÊÇ¾¹¼ºÉ¤ä¿´ÉÔÁ´¤ò¤ª¤³¤¹´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¿´¼¼ºÙÆ°¤Ë»ê¤ë¤È¡¢¿´Â¡¤«¤é·ì±Õ¤¬Á÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¿´Ää»ß¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢Ä¾¤Á¤ËÌ¿¤Ë¤«¤«¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¿´¼¼ºÙÆ°¤Ï¡¢¿´Â¡¤¬¸¶°ø¤Çµ¯¤³¤ëÆÍÁ³»à¤Î¸¶°ø¤Î¤¦¤ÁÌó8³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿´¼¼ºÙÆ°¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤ß¤ä¤«¤ËAED¤ÇÅÅµ¤Åª¤Ê»É·ã¤ò¿´Â¡¤ËÍ¿¤¨¤Æ¡¢¿´Â¡¤ÎÆ°¤¤òÀµ¾ï¤Ê¾õÂÖ¤ËÌá¤¹¤Î¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¿´¼¼ºÙÆ°¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢½ÅÅÙ¤Ê¤â¤Î¤ä¡¢ÅÅµ¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦¤Î¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤È¤¤Ê¤É¤Ï¡¢»È¤Ã¤Æ¤âµßÌ¿¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢»È¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð½õ¤«¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤º¤Ã¤ÈÄã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢»È¤Ã¤Æ¾õÂÖ¤¬°²½¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð3Ê¬°ÊÆâ¤ËÅÅµ¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËAED¤¬ÅþÃå¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤ª¤è¤ÓAED¤ò»È¤Ã¤¿¸å¡¢¸ÆµÛ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¿´Â¡¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡Ê¶»¹ü°µÇ÷¡Ë¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×¡ÊÎëÌÚ°å»Õ¡Ë
»ä¤ÏAED¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤½ÅÅÙ¤Î¿´¼¼ºÙÆ°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢AED¤ÇÌ¿¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥±¡¼¥¹¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç12²ó¤ÎÂç²ñ¤Ç¹ç·×11¿Í¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¥Þ¥é¥½¥óÃæ¤ËÅÝ¤ì¤Æ¿´Ää»ß¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´°÷¤¬AED¤ÇÌµ»ö¤ËµßÌ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ï140Âæ°Ê¾å¤ÎAED¤¬ÇÛÈ÷¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ëAEDÂâ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼«Å¾¼ÖÉôÂâ¤¬¡¢AED¤ä±þµÞ½èÃÖ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î»ñ´ïºà¤ò»ý¤Á¡¢½ä²ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿×Â®¤Ê¼þ¤ê¤Î¿Í¡Ê¥Ð¥¤¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡Ë¤ÎÂÐ±þ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¿´Â¡ÆÍÁ³»à¤ÏËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
±£¤ì¿´Â¡ÉÂ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ã¤Æ¡©
¶»¤ÎÂç¤¤ÊÉÂµ¤¤Ï3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿´¶Ú¹¼ºÉ¡¢ÇÙºÉÀò¾É¡¢ÂçÆ°Ì®²òÎ¥¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤ÆµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¿´ÉÔÁ´¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âµõ·ìÀ¿´¼À´µ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤ò¤·¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Êý¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿´ÇÙÄä»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¯¤ëÊý¤Ï»àË´Î¨¤¬¹â¤¤¤¦¤¨¡¢¼Ò²ñÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤Î¤Ï1³äÄøÅÙ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¶ì¤·¤¯¤ÆÅÝ¤ì¤ë¤Î¤È¡¢¿´ÇÙÄä»ß¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬¶ì¤·¤¯¤Æ¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¯¤ÆµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤Ù¤ë¤È¾õ¶·¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½õ¤«¤ë²ÄÇ½À¤ÏÁêÅö¹â¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢·§ËÜ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë°ì½Ö¤Çµ¤¤ò¼º¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤ÏÌ¿¤Ë¤«¤«¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
Í½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤È¤è¤¯¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·ì°µ¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¡¢·ìÅüÃÍ¤¬¹â¤á¤Ç¤â¾É¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¿´Â¡¡¢Ç¾Â´Ãæ¤Ê¤É¡¢·ì´É¤Ä¤Þ¤ê·Ï¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ëÉÂµ¤¤Ï¸¡¿Ç¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎÈ¯¸«¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥ê¥¹¥¯¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤òÁá¤á¤Ë¤ß¤Ä¤±¤Æ´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÇ¾Â´Ãæ¤ä¿´¶Ú¹¼ºÉ¤òËÉ¤°¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¸¡¿Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¹¥¤ÊüÂê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÎëÌÚ°å»Õ¡Ë
·ò¿Ç¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤«¤é¤È¡¢¹¥¤ÊüÂê¤ä¤Ã¤Æ¼«Çú¤·¤¿¤Î¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¯»ä¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î°ÕµÁ¤ò´°Á´¤Ë´Ö°ã¤Ã¤Æ¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê·§ËÜ Èþ²Ã ¡§ °åÎÅ¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡Ê¾åÌî ¤ê¤å¤¦¤¸¤ó ¡§ Ì¡²è²È¡Ë