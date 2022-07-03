¾Ð¤¤ÈÓ¡¦Å¯É×¡¢µã¤¯¤Û¤É¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ô¥ó·Ý¿Í¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¹¥¤¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¾Ð¤¤ÈÓ¤ÎÅ¯É×¤¬6·î28Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥Ê¥¤¥ÄÈ¹¤Î¼«Í³»þ´Ö¡Ù¤Ë½Ð±é¡£Æ°²è¡Ö¼Â¸½ÉÔ²ÄÇ½!? ¾Ð¤¤ÈÓ¡¦Å¯É×¤ÎÍýÁÛ¤Î´óÀÊ¤¬¥ä¥Ð¤¹¤®¤¿¡×Æâ¤Ç¡¢¡ÈBKB¡É¤³¤È¥Ð¥¤¥¯Àîºê¥Ð¥¤¥¯¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¾Ð¤¤ÈÓ¡¦Å¯É×
Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ïº£²ó¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à´óÀÊ¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÍýÁÛ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¤ò¸ì¤ë´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Å¯É×¤¬¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¤Î¤¬BKB¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÁª½Ð¤ËºÇ½é¤Ï¡Ö¤¨¤¨¤Ã!?¡×¤È¶Ã¤¤¤¿È¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Å¯É×¤«¤é¡ÖÁ°Àâ¤È¤«¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤ë¤È¤¹¤°¤ËÇ¼ÆÀ¡£È¹¤ÈÅ¯É×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢BKB¤Ï¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù(ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï)¤ä¡Ø½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï THE W¡Ù(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¤Ê¤É¤ÇÁ°Àâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Å¯É×¤Ï¡Ö¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤À¹¤ê¾å¤²¤¬Âç»ö¤ä¤È»×¤¦¡×¤È²òÀâ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖËÍ¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â(BKB¤¬)¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Öµã¤¾Ð¤¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È·ÝÉ÷¤â¹¥¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÃ¯¤â¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤¢¤ë¤è¤ÈÇ§¤á¤Æ¤Ø¤ó¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò¤ªµÒ¤µ¤ó´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤ä¤é¤¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤¢¤Î¥´¥ê²¡¤·¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¡¢µã¤¤¤Æ¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£Á°Àâ¹þ¤ß¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢BKB¤¬ºÇÅ¬¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Å¯É×¤Î°Õ¸«¤Ë¡¢È¹¤Ï¡ÖBKB¤Ã¤Æ°Õ³°¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£