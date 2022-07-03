¥ä¥¯¥ë¥ÈÂ¼¾å¤ËÂÇ·âÀ®ÀÓ¥Ö¥Ã¤Á¤®¤é¤ì¡Äµð¿Í²¬ËÜ¤¬¡ÖÇ¯Êð&¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¡×¤Ç¤âµÕÅ¾¤µ¤ì¤ëÆü
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤¬2Æü¤ÎDeNAÀï¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡¢2¥ê¡¼¥°À©¸åºÇÂ®¤ÎÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö53¡×¤¬ÅÀÅô¤·¤¿¡£
¥ä¥¯¥ë¥ÈÂ¼¾å½¡Î´¤ÏÆü¥Ï¥àÀ¶µÜ¤Î¡È³°¤ì1°Ì¡É¤À¤Ã¤¿¡ª ¤Ê¤¼2¿Í¤Ë°µÅÝÅª¤Êº¹¤¬¤Ä¤¤¤¿
¡¡¼çË¤¤ÎÂ¼¾å½¡Î´¡Ê22¡Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢6·î29Æü¤Î¹ÅçÀï¤Çº£µ¨5ÅÙÌÜ¤Î2ÂÇÀÊÏ¢Â³¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¿À¤¬¤«¤êÅª¤ËÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡ÖÂ¼¡È¿À¡ÉÍÍ¡×¤È¾Î¤¨¤ëÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2Æü¸½ºß¡¢29ËÜÎÝÂÇ¡¢78ÂÇÅÀ¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°ÃÇ¥È¥Ä¡£ÂÇÎ¨¤â¥ê¡¼¥°5°Ì¤Î.312¤Ç¡ÖÌÜÉ¸¡×¤È¸ø¸À¤¹¤ë¡Ö»°´§²¦¡×¤â»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¿´Ãæ²º¤ä¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤ÇËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤Î2´§²¦¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ëµð¿Í¤Î¼çË¤¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¡Ê26¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡ÂÇÎ¨¤³¤½.256¤â¡¢20ËÜÎÝÂÇ¡¢60ÂÇÅÀ¤Ï¤È¤â¤Ë¥ê¡¼¥°2°Ì¤È·è¤·¤Æ°¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÂçÌö¿Ê¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¡¡6·î28Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿µå±ã¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÎÃæ´ÖÈ¯É½¤Ç¤âÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¡£¥»¡¦»°ÎÝ¼êÉôÌç¤ÇÂ¼¾å¤Ï33Ëü8433É¼¤ò½¸¤á¤Æ¥È¥Ã¥×¡£2°Ì¤Î²¬ËÜÏÂ¤Ï18Ëü6638É¼¤ÈÂç¤¤¯¿å¤ò¤¢¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²¬ËÜ¤Ï¸½¾õ°Ý»ý3²¯±ß¤¬Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤
¡¡²¬ËÜÏÂ¤Îº£µ¨Ç¯Êð¤Ï3²¯±ß¡£Â¼¾å¤Ï2²¯2000Ëü±ß¤À¡£¤µ¤ëµå³¦´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸½ºßÆÈÁöÃæ¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤¬¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¡¢¤½¤·¤Æ2Ç¯Ï¢Â³ÆüËÜ°ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÂ¼¾å¤¬»°´§²¦µé¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤Ð¡¢Íèµ¨¤ÎÇ¯Êð¤Ï3²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ3²¯5000Ëü±ß¤«¤é4²¯±ß¤Î¹¶ËÉ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Î²¬ËÜÏÂ¤Ï¡¢¤Þ¤ºµð¿Í¤¬V°ïÇ»¸ü¤Ê¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¤¿¤È¤¨ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤¬¥ê¡¼¥°2°Ì¤Ç¤âÂÇÎ¨¤ÎÄã¤µ¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Ù¡¼¥¹¤¬¹â¤¤¤À¤±¤Ë3²¯±ß¤Î¸½¾õ°Ý»ý¤¬Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ç¯Êð¤Ç¤âÂ¼¾å¤ËÀè¤ò±Û¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡2¿Í¤ÎÂçË¤¤Ï¤È¤â¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼»Ö¸þ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£µåÃÄ¤È¤·¤Æ¤Ïµð¿Í¤è¤ê¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÊý¤¬¶âÁ¬Åª¤Ë¥·¥Ó¥¢¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¶á¤¤¾Íè¡¢Êú¤¨¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂ¼¾å¤¬Àè¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤òÇ§¤á¤é¤ì¡¢Áá¤¯³¤¤òÅÏ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÖºòÇ¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤ÎºÝ¤â»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤ÆÂ¼¾å¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢ÍîÁª¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¤Ï¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³2´§¤ÇÎ±°û¤ò²¼¤²¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤ÏÀ®ÀÓ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ç¤âÎ©¾ì¤¬µÕÅ¾¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÍè½Õ¤ÎWBC¤ò¹µ¤¨¤ë¡£°ðÍÕ´ÆÆÄ¤«¤é·ª»³´ÆÆÄ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢º£¤ÎÂ¼¾å¤¬ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡2°Ì¤Îµð¿Í¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¹Åç¤ËÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·3Ï¢ÇÔ¡£ºÇÂç11¤¢¤Ã¤¿Ãù¶â¤òÅÇ¤½Ð¤·¡¢º£µ¨½é¤Î¾¡Î¨5³ä¤Ë¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë13.5¥²¡¼¥à¤â¤ÎÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¡¢1996Ç¯¤Ë11.5¥²¡¼¥àº¹¤òµÕÅ¾¤·¤¿¡Ö¥á¡¼¥¯¥É¥é¥Þ¡×¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£²¬ËÜÏÂ¤Ï¡¢¤»¤á¤ÆËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤ÏÂ¼¾å¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£