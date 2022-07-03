Æ²ËÜ¹ä¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Ë¡Ö¥á¥ê¡¼¤µ¤ó¤«¤é¤¹¤´¤¤¤ª¼¸¤ê¤ò¡Ä¡×¡¡¥Þ¥Ä¥³¤È¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î°Õ³°¤Ê´Ø·¸¤È¤Ï
¡¡¡ÖKinKi¡¡Kids¡×¤ÎÆ²ËÜ¹ä¡Ê43¡Ë¤¬2Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Þ¥Ä¥³²ñµÄ¡×¡ÊÅÚÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£2002Ç¯¤Ë¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿»þ¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2002Ç¯¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º½é¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£17Ç¯¤Ë¤ÏÆÍÈ¯ÀÆñÄ°¤òÈ¯¾É¤·¤Æ°ì»þ³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤¿¤¬¡¢¾É¾õ¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é18Ç¯¤ËÉüµ¢¤·¡¢º£Ç¯20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî¤µ¤ó¤Î¸å²¡¤·¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ºÇ½é¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¡Ö³¹¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¡Ö¤½¤³¤«¤éÊª»ö¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡Ê¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî¤µ¤ó¤Î»Ð¤Î¡Ë¥á¥ê¡¼¡ÊÆ£Åç¡Ë¤µ¤ó¤¬¤½¤Î³Ú¶Ê¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤ÊÃË¤Ã¤Ý¤¤¶Ê½ñ¤¤¤Æ¤ë¤Î¤è¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤ª¼¸¤ê¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤Æ¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤â¤Ã¤È½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¥é¥¥é¤·¤¿¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×¤ÈÍ¡¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤½¤Î¸å¡¢¤Ê¤¼¤«Ãæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤Ç¾å³¤³ª¿©¤Ù¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ïº£¤Þ¤Ç»ä¤¬¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²¿¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ï¤è¡¢¤³¤Î¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤è¤Ã¤ÆÅÏ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¥Ó¥ç¡¼¥¯¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖËÍ¤Ë¥Ó¥ç¡¼¥¯¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È·Ð¤Ã¤¿¤é¡¢Æ£»³´²Èþ¤µ¤ó¤ÎDVD¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¡×¤ÈÄ¶¸ÄÀÇÉ¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¾¼ÏÂ¤òÂåÉ½¤¹¤ë´î·àÌò¼Ô¤ÎºîÉÊ¤ò¶µ¤¨¤é¤ì¤Æ¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿»Ê²ñ¤Î¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡Ö»ä¡¢À¸Á°¤Î¥á¥ê¡¼¤µ¤ó¤È¤¹¤´¤¯ÃçÎÉ¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Æ¡£Æ£»³´²Èþ¤µ¤ó¤ÎDVD¤ò°ì½ï¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¥á¥ê¡¼¤µ¤ó¡¢¤¹¤²¤¨¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤È¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ó¥ç¡¼¥¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤±¤É¡¢Ëº¤ì¤Á¤ã¥À¥á¤è¡¢Æ£»³´²Èþ¤µ¤ó¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¥á¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ê¤ê¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢¤½¤ì¤Ï¹ä·¯¤â¼«Ê¬¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢»ä¤â¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤À¤±¤òËÜÅö¤Ë³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¸³è¤ò¤·¤¿¤é¡¢¼Ò²ñÀ¤À¤Ã¤¿¤ê¤µ¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¹¤é¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢µÕ¤Î¶²ÉÝ¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¥Þ¥Ä¥³¤Ê¤ê¤Î²ò¼á¤Ç¥á¥ê¡¼¤µ¤ó¤¬Æ²ËÜ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£