Ë¡Äî¤«¤é¡¡¿·À¸»ù¼è¤ê°ã¤¨¡¡¿ÆÁÜ¤·ÁË¤ó¤À¹ÔÀ¯¤Î¡Ö¸À¤¤Ê¬¡×
ËÜÅö¤Î¿Æ¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡Ý¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÇÈÍð¤ÎÈ¾À¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿ÃËÀ¤¬¤¤¤ë¡£À¸¤Þ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ë¸í¤Ã¤ÆÂ¾¤Î¿·À¸»ù¤È¼è¤ê°ã¤¨¤é¤ì¡¢£´£°Âå¤Ç½é¤á¤Æ¿Æ¤È·ì¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£¡ÖÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡×¤òÃµ¤·Â³¤±¤¿¤¬¡¢Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î¤ÎÊÉ¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¥ë¡¼¥Ä¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¡£¹ÔÀ¯¤òÁê¼ê¼è¤êÄ´ºº¤Î¼Â»Ü¤Ê¤É¤òµá¤á¤ÆºÛÈ½¤òµ¯¤³¤·¤¿ÃËÀ¤¬»º·Ð¿·Ê¹¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
£±£´ºÐ¤Ç²È½Ð
¡Ö¤ªÁ°¡¢Ã¯¤Ë¤â´é»÷¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡×¡£¹¾Â¢ÃÒ¡Ê¤¨¤°¤é¡¦¤µ¤È¤·¡Ë¤µ¤ó¡Ê£¶£´¡Ë¡áÅìµþÅÔÂÎ©¶è¡á¤ÏÍÄ¤¤¤³¤í¡¢Ëß¤äÀµ·î¤Ë¿ÆÀÌ¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¡¢·è¤Þ¤Ã¤Æ¤³¤¦¤«¤é¤«¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼«Ê¬¤ÈÎ¾¿Æ¤Î´éÎ©¤Á¤¬°ã¤¦¤È¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¿Æ¤È»÷¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ò¶¡¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¤¤ë¡×¡£µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÁÂ³°´¶¤ÏÉÕ¤¤Þ¤È¤Ã¤¿¡£
Êì¿Æ¤È¤Î´Ø·¸¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÔÅÅ¤Î±¿Å¾¼ê¤À¤Ã¤¿²ÉÌÛ¤ÊÉã¤È¤Ï²ñÏÃ¤¬Ë³¤·¤¯¡¢¼ò¤¬Æþ¤Ã¤¿ºÝ¤ËË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¡£¡ÖÁá¤¯Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È£±£´ºÐ¤Ç²È¤ò½Ð¤Æ¡¢ÀõÁð¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Å¹¤Ë½»¤ß¹þ¤ß¤ÇÆ¯¤¤¤¿¡£Ãæ³Ø¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°û¿©Å¹·Ð±Ä¤äÍ¢Æþ»¨²ß¶È¡¢·úÃÛ¶È¤Ê¤É¡¢¿¦¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤¿¡£
¡Ö½Ð¼«¡×¤Ëµ¿Ç°¤¬À¸¤¸¤¿¤Î¤ÏÊ¿À®£¹Ç¯¡£Êì¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤Î¤ò·Àµ¡¤ËÎ¾¿Æ¤È¤È¤â¤Ë·ì±Õ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç·ì±Õ·¿¤Ï¼«Ê¬¤¬£Á¡¢Éã¤¬£Ï¡¢Êì¤¬£Á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Êì¤¬£Â·¿¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï¡¢¿Æ¤¬£Ï·¿¤È£Â·¿¤Ê¤é¡¢£Á·¿¤Î»Ò¶¡¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÖËÜÅö¤Î¿Æ»Ò¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬µ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦¿·Ê¹µ»ö¤òÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¿¼¤¯¹Í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡×
¤À¤¬£·Ç¯¸å¤Î£±£¶Ç¯¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤Ë²¿µ¤¤Ê¤¯¤½¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÏÃ¤òÅÁ¤¨Ê¹¤¤¤¿Âç³Ø¶µ¼ø¤«¤é¡Ö£Ä£Î£Á·¿´ÕÄê¤ò¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ËÎ¾¿Æ¤Î·ì¤Ï¡¢°ìÅ©¤âÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡£Æ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÎÊÉ
¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¾¼ÏÂ£³£³Ç¯£´·î¡¢ÅìµþÅÔÎ©ËÏÅÄ»º±¡¡ÊËÏÅÄ¶è¡Ë¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºÝ¡¢Â¾¤Î¿·À¸»ù¤È¼è¤ê°ã¤¨¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Ï¥Ù¥Ó¡¼¥é¥Ã¥·¥å¡£Êì¿Æ¤ËÊ¹¤¯¤È¡Ö»º±¡¼«ÂÎ¤¬¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÛÈ×¤Î½èÍý¤â¤º¤µ¤ó¤Ç¡¢¤Ò¤É¤¤½¤¤¤¬¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤ä¤ê¾ì¤Î¤Ê¤¤²ù¤·¤µ¤È¤È¤â¤Ë¡ÖËÜÅö¤Î¿Æ¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¡£¤¿¤À¡¢»º±¡¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊÄ±¡¡£ÅÔ¤ËÄ´ºº¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤â¡Öºî¤êÏÃ¤Ï¤ä¤á¤Æ¡×¤ÈÌçÁ°Ê§¤¤¤µ¤ì¤¿¡£½ÐÀ¸µÏ¿¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÏÅÄ¶è¤Î¡Ö¸ÍÀÒ¼õÉíÄ¢¡×¤ò¾ðÊó¸ø³«ÀÁµá¤·¤¿¤¬¡¢³«¼¨¤µ¤ì¤¿½ñÎà¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î¡×¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¤Û¤Ü¹õÅÉ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
°é¤Æ¤ÎÎ¾¿Æ¤È¤È¤â¤ËÊ¿À®£±£¶Ç¯£±£°·î¡¢ÅÔ¤ËÂÐ¤·Â»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ëÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¡££±¿³¤Ç¾¡ÁÊ¡¢£²¿³¤Ç¤â¡Ö½ÅÂç¤Ê²á¼º¤Ç¿ÍÀ¸¤ò¶¸¤ï¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¤Æ£²ÀéËü±ß¤ÎÇå½þ¤òÌ¿¤¸¤ëÈ½·è¤¬½Ð¤Æ¡¢³ÎÄê¤·¤¿¡£
Á´¹ñ¿Ò¤ÍÊâ¤
ºÛÈ½¤ÈÊÂ¹Ô¤·¡¢ÃÏÆ»¤ÊÄ´ºº¤âÂ³¤±¤¿¡£¶èÌò½ê¤Ç½»Ì±´ðËÜÂæÄ¢¤ò¤á¤¯¤ê¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿Æü¤¬¶á¤¤¿Í¤Î¾ðÊó¤ò¼ê½ñ¤¤Ç¥á¥â¡££±£°£°¿Í¶á¤¯¤Î¿Í¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢»þ´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ÏÊ¡²¬¤«¤é¾åµþ¤·¤ÆË¬¤ÍÊâ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¼ê¤¬¤«¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â»ÇåÀÁµáÁÊ¾Ù¤Î¸å¡¢Åö½é¤ÏÄ´ºº¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿ÅÔ¤â¡ÖÇå½þ°Ê³°¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÂÖÅÙ¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¡£ºòÇ¯£±£±·î¡¢À¸¤ß¤Î¿Æ¤ÎÄ´ºº¤Ê¤É¤òµá¤á¡¢ºÆ¤ÓÅÔ¤òÄóÁÊ¤·¤¿¡£
¸ÍÀÒ¼õÉíÄ¢¤¬Á´ÌÌ³«¼¨¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤Ê¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£ÅÔÂ¦¤Ï¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ÎÊÝ¸î¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤ËÀÁµá¤Î´þµÑ¤òµá¤á¡¢·¸ÁèÃæ¤À¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀµ¤·¤¤¾ðÊó¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£´Ö°ã¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅÔ¤Ç¤¢¤ê¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿¤éÀµ¤·¤¤¤â¤Î¤òÅÏ¤¹¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡×
¤â¤·À¸¤ß¤Î¿Æ¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤¬Ë¾¤Þ¤Ê¤¤¤Ê¤éÌµÍý¤Ë²ñ¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£À¸¤¤Æ¤¤¤ì¤ÐÁêÅö¤Ê¹âÎð¡£¤¹¤Ç¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È³Ð¸ç¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Éã¤Ï¤É¤³¤Ç°é¤Á¡¢¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢Êì¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤«¡¢·»Äï¤Ï¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡£ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¤â¤·²ñ¤¨¤¿¤Ê¤é¡¢ÆÃ¤ËÊì¿Æ¤Ë°ì¸À¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ê¾¾ºêÍã¡Ë