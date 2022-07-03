¥Þ¥óU¤Ë·ã¿Ì¡ªC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤¬ÂàÃÄ¤òÍ×µá¤È¸½ÃÏÊóÆ»¡ª¡Ö¤â¤Ã¤ÈÌî¿´¤ò³ð¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ç¥Á¡¼¥à¤òµî¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡µî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥¯¥ê¥¹¥Á¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤¬¡¢·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö£··î£²Æü¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¾Ü¤·¤¤¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Îµ¼Ô¤ä±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ØBBC¡Ù¤Ê¤É¤Î±Ñ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬¤¬Å¬ÀÚ¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÌî¿´¤ò³ð¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢º£²Æ¤Ë¥Á¡¼¥à¤òµî¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÂàÃÄ¤òÍ×µá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºò²Æ¤Ë13Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸ÅÁã¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤Ï23Ç¯£¶·î¤Þ¤Ç·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢Éüµ¢£±Ç¯ÌÜ¤Î2021-22¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ï£¶°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¦¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë½Ð¾ì·÷¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï»ÄÎ±¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢37ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤â¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ëCR7¤Ï¡¢»ÄÎ±¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥Þ¡¼¥Îµ¼Ô¤Ï¡Ö¤Þ¤À¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÊÂåÍý¿Í¤Î¥¸¥ç¥ë¥¸¥å¡Ë¥á¥ó¥Ç¥¹¤¬º£¸å¿ô½µ´Ö¤ÇÁªÂò»è¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ë¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ä¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ê¤É¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¯¤«¡×¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚPHOTO¡ÛÀäÀ¤¤ÎÈþ½÷¤¬¤º¤é¤ê¡ª £Ã¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¡È¸µÎø¿Í¡õ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡É¤¿¤Á¤òÇ¯Âå½ç¤Ë°ìµó¸ø³«¡ª