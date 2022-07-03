¸ç¶õ¤ÎÀ¼¤ÇÏÃ¤¹Ç¤¬¡Ä11ËüºÆÀ¸¡¡ÅêÉ¼Î¨UP¤Ø¤¢¤Î¼ê¡¢Ç¤Î¼ê
¡¡10ÆüÅê³«É¼¤Î»²±¡Áª¤ÎÅêÉ¼Î¨¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¡¢ÅìËÌ³Æ¸©¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤¬¼ã¤¤À¤Âå¤Ø¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë·üÌ¿¤À¡£SNS¡Ê¥Í¥Ã¥È¸òÎ®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¤äÆ°²è¥µ¥¤¥È¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¡£Æ°Êª¤äÃÏ¸µ¤æ¤«¤ê¤ÎÍÌ¾¿Í¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿·¼È¯Æ°²è¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÊ¿²ÈÍ¦Âç¡¢ÅÚ¹¾ÍÎÈÏ¡Û
¡¡¡ÖÁªµó¤«¤¡¡£¤É¤¦¤»²¿¤âÊÑ¤ï¤é¥Ë¥ã¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¡×¡£³¥¿§¤ÎÇ¤¬¤½¤¦¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤È¡¢¤â¤¦°ìÉ¤¤ÎÃã¿§¤¤Ç¤¬¡Ö·¯¤¬¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¥Ë¥ã¤¤¤«¤â¤Í¡×¤È´é¤ò¤Ê¤á¡¢ÅêÉ¼¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦Í¡¤¹¡½¡½¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏµÜ¾ë¸©Áª´É¤¬6·îÃæ½Ü¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡Ö¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡×¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿»²±¡Áª¤Î·¼È¯Æ°²è¤À¡£¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¤ÎÂ¹¸ç¶õÌò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¼Í¥¤ÎÌîÂô²í»Ò¤µ¤ó¤¬Ç¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï11Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¸©Áª´É¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï3É¤¤ÎÇ¤¬Áè¤¦¡Ö¤Ë¤ã¤óµÄ°÷ÁíÁªµó¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÌÏµ¼ÅêÉ¼¤â¼Â»Ü¡£¡Ö¤ª¤Ò¤ë¤Í¤À¤¤¤¹¤ÅÞ¡×¤Î¤ß¡¼¤Á¤ã¤ó¢¦¡Ö¤ª¤µ¤«¤Ê¤Ñ¤¯¤Ñ¤¯ÅÞ¡×¤Î¤ä¤ó¤Á¤ã¤ó¢¦¡Ö¤Ë¤¯¤¤å¤¦¤×¤Ë¤×¤ËÅÞ¡×¤Î¤®¤ó¤Á¤ã¤ó¡½¡½¤Î3¸õÊä¤¬¡¢¡Ö¿Í´Ö¤¬¥Í¥³¤ò¹¹ð¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»È¤¤¤¹¤®¡×¡ÖÀ¤³¦Åª¤Ë¤Í¤³¤¸¤ã¤é¤·ÉÔÂ¡×¡Ö¿Í´Ö¤¬¥Í¥³¤òÉï¤Ç²á¤®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë¡È¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È¡É¤ò·Ç¤²¤Æ¶¥¤¤¹ç¤¦¡£6·î25Æü¡Á7·î3Æü¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤äÀçÂæ»ÔÆâ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤ËÀß¤±¤¿ÅêÉ¼½ê¤ÇÅêÉ¼¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¡¢7·î9Æü¤Ë·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¡£
¡¡»²±¡Áª¤Î»öÌ³¤ËË»»¦¤µ¤ì¤ë¸©Áª´É¤Î¿¦°÷¤é¤¬¡¢Ê¸»úÄÌ¤êÇ¤Î¼ê¤â¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤éÅêÉ¼¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ËÌöµ¯¤È¤Ê¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤ËÄãÌÂ¤¹¤ëÅêÉ¼Î¨¤Ø¤Î´íµ¡´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡»²±¡ÁªµÜ¾ëÁªµó¶è¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï¡¢1989Ç¯¤«¤é16Ç¯¤Þ¤Ç10²óÂ³¤±¤ÆÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£19Ç¯¤Ï51¡¦17¡ó¤È¤è¤¦¤ä¤¯Á´¹ñ¡Ê48¡¦80¡ó¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢18¡Á19ºÐ¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï¸©Á´ÂÎ¤òÌó15¥Ý¥¤¥ó¥È²¼²ó¤ë36¡¦49¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸©Áª´É¤ÎÊ¿ËÜÀ¿ÈÉÄ¹¤Ï¡ÖÁªµó¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹Å¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡£¤«¤ï¤é¤·¤¤Ç¤Ê¤é¼ã¤¤ÁØ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡ÖÇ¤ò¹¹ð¤Ë»È¤¨¤ÐÇ§ÃÎÅÙ¤ä¹¥°ÕÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ì±´ÖÄ´ºº²ñ¼Ò¤Î¥ê¥µ¡¼¥Á¤â»²¹Í¤Ë¡¢º£²ó¤Î´ë²è¤ò¹Í°Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡19Ç¯»²±¡Áª¤ÎÅêÉ¼Î¨¤¬60¡¦74¡ó¤ÈÁ´¹ñ¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿»³·Á¸©¤Ç¤â¡¢18¡Á19ºÐ¤ÎÅêÉ¼Î¨¤ÏÁ´ÂÎ¤è¤ê20¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾åÄã¤¤36¡¦83¡ó¡£»³·Á¸©Áª´É¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÅêÉ¼Î¨¥¢¥Ã¥×¤¬µÞÌ³¤À¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¡¢ÃÏ¸µ½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¤é¤¬¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ¤Íè¤ò¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ü¤¦¡×¤ÈÅêÉ¼¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÆ°²è¤ò¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿·¼È¯ÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢SNS¤Î³èÍÑ¤ÏÍ¸ú¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¨¡©¡¡Áªµó¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡ÖÆüËÜ¤Ï·¯¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤ë¡ª¡×¡½¡½¡£¸©Æâ¤Î¹â¹»À¸¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÁªµó¤Ø¤Î»×¤¤¤òÁÊ¤¨¤ë¡Ö¹â¹»À¸¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥ê¥ì¡¼¡×¤ò¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ä¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀÄ¿¹¸©Áª´É¤À¡£¼«É®¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµ¤·¤¿¥Ü¡¼¥É¤ò»ý¤Ä¹â¹»À¸¤Î¼Ì¿¿¤ò¡¢6·î22Æü¤Î¸ø¼¨Æü¤«¤éÏ¢Æü¥¢¥Ã¥×¡£¼Ì¿¿¤Ï420Ëç¤¢¤ê¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï²èÁü¤ò1Ê¬¤´¤È¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸©Áª´É¤Î³ÁºêÍ»ÒÁí³ç¼ç´´¤Ï¡ÖÆ±À¤Âå¤Î¼ã¼Ô¤¬¸«¤Æ¡¢ÅêÉ¼¤Ø¤Î°Õ¼±¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢´ä¼ê¸©Áª´É¤Ï¸©Æâ¤Î¾®Ãæ¹â¹»À¸¸þ¤±¤ÎÁªµó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò»£±Æ¤·¤¿¹¹ðÆ°²è¤ò¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ËÇÛ¿®¡£½©ÅÄ¸©Áª´É¤âÁªµó¤Î¥Ð¥Ê¡¼¹¹ð¤òSNS¤ËÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£