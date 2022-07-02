ËÜÅÄ¿ÎÈþ¡¡¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ø¥¢ÈäÏª¡¡¡ÖTHE¡¡MUSIC¡¡DAY¡×¤Ç¤ÎY2K¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÀä»¿¤ÎÀ¼Áê¼¡¤°
¡¡AKB48¤ÎËÜÅÄ¿ÎÈþ¡Ê20¡Ë¤¬2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿·¤·¤¯¥ª¥ì¥ó¥¸¥«¥é¡¼¤ËÀ÷¤á¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÅÄ¤Ï¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¿·¤·¤¤È±·Á¤Ç¼«»£¤ê¤òÅê¹Æ¡£Æ±Æü¡¢ËÜÅÄ¤ÏAKB48¤È¤·¤ÆÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖTHE¡¡MUSIC¡¡DAY2022¡×¡Ê¸å3¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¥«¥é¡¼¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢IZ¡öONE¤È¤·¤Æ¤È¤â¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Á¥§¥è¥ó¤âÈ¿±þ¡£¡Ö¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡AKB48¤Ï¡ÖTHE¡¡MUSIC¡¡DAY2022¡×¤Ë¡¢Y2K¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î°áÁõ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¸ÄÀÅª¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê°áÁõ¤â¡Ö¥®¥ã¥ë¤ß¤¬¶¯¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢¡ÖY2K¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£ËÜÅÄ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤â¡Ö´Ú¹ñ¤Ã¤Ý¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¿·¤·¤¤È±¿§¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¼¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£