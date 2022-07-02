¡Ö¤ª¤¯¤µ¤Þ¤Ï18ºÐ¡×²¬ºêÍ§µª¤¬¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤È¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¡¡ÊÖ¶â¤òµá¤á¤ë¤È¡Ö¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ëµ¤¤ò»È¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¤ª¤¯¤µ¤Þ¤Ï18ºÐ¡×¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤È¥Ï¥ï¥¤¤Ë¹Ô¤±¤ë¡ª¡¡¤½¤¦»×¤Ã¤¿ÃËÀ¥Õ¥¡¥ó¤Î°ì¿Í¤Ï¡¢¹â³Û¤Ê»²²ÃÈñ¤òí´í°¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ê§¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤µ¤«Æ´¤ì¤Î½÷Í¥¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢¤È¤ó¤À¥È¥é¥Ö¥ë¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤È¤Ï¤Ä¤æÃÎ¤é¤º¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿6Ëç¡Û20Âå¤Îº¢¤Î²¬ºêÍ§µª¡¡¡Ö¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È»ý¤ÆÓò¤µ¤ì¤¿
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¡¢·ÝÇ½³èÆ°60Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿²¬ºêÍ§µª¡Ê68¡Ë¤Ï¡¢º£¤Ê¤ª¸½Ìò¤Ç¼«¤é¤¬Î¨Àè¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤¹¤ë²ñ¤ò¼çºË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÎÌ¾¤Ï¡Ö²¬ºêÍ§µª¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¯¥é¥Ö¡×¡£ÃÂÀ¸²ñ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ëÆÃÅµ¤Ê¤É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼Â¤ÏÈà½÷¡¢²ñ°÷¤È¤Î´Ö¤Ë¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÊÖ¶â¤òµá¤á¤ë¤È¥°¥ë¡¼¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤ÇÇÍÀ¼¤ò¡Ä
¡¡Åö»ö¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¸Å»²¤ÎÃËÀ²ñ°÷¤Ï¤³¤¦Ã²¤¯¡£
¡Ö2019Ç¯¤Î²Æº¢¡¢²¬ºê¤µ¤ó¤È¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î¾ïÏ¢¤¿¤Á¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤Ë¹Ô¤¯´ë²è¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¤Í¡£¥³¥í¥Ê¤Ç±ä´ü¤È¤Ê¤ê¡¢2Ç¯¶á¤¯¤âÂÔ¤¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤Æ»²²ÃÈñ¤òÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÈà½÷¤ËÍê¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤âÇ¯¶âÊë¤é¤·¤Ç1¿Í27Ëü±ß¤Ï·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤³Û¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ÙÊ§ºÑ¤Î»²²ÃÈñ¤Ë¤Ï»²²Ã¼Ô¼«¿È¤Î¸òÄÌÈñ¤ä½ÉÇñÂå¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç²¬ºêËÜ¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÅÏ¹ÒÈñ¡Ê±ýÉü¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹ÍøÍÑ¡Ë¤È¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñÂå¡¢¥¬¥¤¥É¤Ê¤É¤Î½ô·ÐÈñ¤ò¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬Ê¬Ã´¤¹¤ëÌ¾ÌÜ¤ÇÄ§¼ý¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¡Ö»ä¤¬²»Æ¬¤ò¤È¤ê6Ì¾¤Î»²²Ã¼Ô¤¬ÊÖ¶â¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Ë²¬ºê¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡È»ÅÀÚ¤êÄ¾¤¹É¬Í×¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É¡È»ä¤è¤êÇ¯¾å¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ëµ¤¤ò»È¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡É¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¤âÇÍÀ¼¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÂ¾¤ÎÊÖ¶â´õË¾¼Ô¤é¤ÏÈ¾¤ÐÄü¤á´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡Ö¤È¤Æ¤âÉÔÀ¿¼Â¤Ê¿Í¡×
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏÊÖ¶â¤òµá¤á¤ëÊÌ¤Î»²²Ã¼Ô¤¬¡¢ÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸ÁÊ¾Ù¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¸Å»²²ñ°÷¤ò´Þ¤à3Ì¾¤Î´õË¾¼Ô¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯2·î¤È4·î¤Ë²¬ºê¤«¤é¸ýºÂ¿¶¤ê¹þ¤ß¤Î·Á¤ÇÊÖ¶â¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÌ¤ÎÃËÀ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢
¡ÖÊÖ¶â¤ÎºÝ¤â²¬ºê¤µ¤ó¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¤ÎÏ¢Íí¤Ê¤É¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢¤È¤Æ¤âÉÔÀ¿¼Â¤Ê¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²ñ°÷¤Ï30¿Í¤¯¤é¤¤¡£³§¤ÇÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤â¤½¤â²¬ºê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢»äÀ¸³è¤Ç¤Ï1978Ç¯¤Ë¥½¥Ë¡¼ÁÏ¶È¼Ô¤Î°ì¿Í¡¦À¹ÅÄ¾¼É×»á¤Î¸æÁâ»Ê¤È·ëº§¤¹¤ë¤âÎ¥º§¡£10Ç¯¤Î»²±¡Áª½ÐÇÏ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¸µ½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹Áê¼ê¤Ë3ÀéËü±ß°Ê¾å¤Î¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òË½Ïª¤µ¤ì¡¢ÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¶â¤Ë¥ë¡¼¥º¤Ê¤Î¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Ê¤Î¤«¡£
¿·¤·¤¤²ñ¤Ë¤Ï¾·ÂÔ¤µ¤ì¤º
¡¡¤ª¤Þ¤±¤ËÀè¤Î¸Å»²²ñ°÷¤Ï¡¢ÊÖ¶â¸å¤â¤³¤ó¤Ê»ÅÂÇ¤Á¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¤³¤ÎÁûÆ°¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ï²ò»¶¤·¿·¤·¤¤²ñ¤¬È¯Â¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤Ï°ÆÆâ¤¬¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÅöÁ³¤ÎÊó¤¤¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡×
¡¡Åö¤Î²¬ºêËÜ¿Í¤Ë¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤¬¥á¡¼¥ë¤ÇÆÏ¤¤¤¿¡£
¡Ò¥³¥í¥Ê¤âÍî¤Á¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Î¹¹Ô¤Ïº£Ç¯½©¸ý¤Ë¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¡¢³§¤µ¤ó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ë¡¢º£¤µ¤é¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤¬¤Ç¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢ÂçÊÑº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ó
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2022Ç¯6·î30Æü¹æ ·ÇºÜ