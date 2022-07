「なぜアントマンはサノスのおしりから入り、大きくなって彼を殺さなかったのか?」という、マーベル・シネマティック・ユニバースではよく話題に上がる疑問にスーパーヒーローのアントマンとして知られるスコット・ラングが正式に回答した。

ディズニーの豪華客船の旅「ディズニー・クルーズライン」に新たに加わった船「ディズニー・ウィッシュ」には、マーベルをテーマとした演出とともに食事を楽しめる「ワールズ・オブ・マーベル」がある(約68万円のカクテルを販売する「スター・ウォーズ」セクションもある。記事はこちら)。その食事体験ではアントマン(ポール・ラッド)とワスプ(エヴァンジェリン・リリー)があいさつビデオに登場し、ファンを歓迎することになっているが、そこでアントマンことラッドは長い間みんなが知りたいと思っていた疑問に答えてくれている。

「始める前に、だいじなことを言わせてもらいたい」とラッドが話し出す(その様子は以下のTwitter投稿動画で見ることができる)。「なぜアントマンは小さくなりサノスの中に入って、独創的な方法で彼を殺さなかったのか、とみんなが言っているのをたくさん聞いてきた。まず最初に、気持ち悪い。次に、実際はもっと複雑なんだ。説明させてもらおう……」

