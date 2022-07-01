¡Ø¥·¥³¤Õ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡ª¡ÙÍÕ»³¾©Ç·¡õ°Ë¸¶Ï»²Ö¤¬W¼ç±é·èÄê¡¡¤Þ¤ï¤·»Ñ¤ò¤È¤é¤¨¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿²ò¶Ø
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÍÕ»³¾©Ç·¤È½÷Í¥¤Î°Ë¸¶Ï»²Ö¤¬¡¢º£½©ÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥·¥³¤Õ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤Ç¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ê»¤»¤Æ2¿Í¤Î¤Þ¤ï¤·»Ñ¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆüËÜÈ¯¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Ï3¤Ä
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Áí´ÆÆÄ¡¦¼þËÉÀµ¹Ô¡ß¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦´ÆÆÄ¡¦¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬Â£¤ë¡¢¡È¤ªÁêËÐ¡É¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¡¢¿·»þÂå¤ÎÁêËÐ¥É¥é¥Þ¡£ÆüËÜÈ¯¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÁ´À¤³¦¤ØÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡±Ç²èÈÇ¡Ø¥·¥³¤Õ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡£¡Ù¤«¤é30Ç¯¸å¡¢¤Þ¤¿¤â¤äÇÑÉô¤Î´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¶µÎ©Âç³ØÁêËÐÉô¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¸½Âå¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤À¤«¤é¤³¤½»ý¤ÄÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¿·¤·¤¤»þÂå¤ÎÀÄ½Õ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ø½ª¤Î¿®Â÷¡Ù¡ØÉñµ¸¤Ï¥ì¥Ç¥£¡Ù¡Ø¥«¥Ä¥Ù¥ó¡ª¡Ù¤Ç¼þËÉ´ÆÆÄºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿ÊÒÅç¾Ï»°¤é¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥ï¡¼¥ë¥É ·¯¤È¤¤¤ë´ñÀ×¡Ù¡Øµ²±²° ¤¢¤Ê¤¿¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤Î¼¯ÌÜ¤±¤¤»Ò¤¬µÓËÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡ÍÕ»³¾©Ç·¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Â´¶È¤ò¾ò·ï¤ËÇÑÉôÀ£Á°¤ÎÁêËÐÉô¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿¹»³Î¼ÂÀ¡£¾®³Ø¹»¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿Ìîµå¤ò¤±¤¬¤¬¸¶°ø¤ÇÂç³Ø1Ç¯¤Ç¤ä¤á¤Æ°ÊÍè¡¢²¿¤Ë¤âÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤º¡¢¡È¥Æ¥¥È¡¼¡É¤Ë³Ø¹»À¸³è¤òÁ÷¤ëÂç³Ø4Ç¯À¸¤À¡£ÊÒ»×¤¤¤ÎÁê¼ê¤Ë¹ðÇò¤¹¤ë¤â¿¶¤é¤ì¡¢¥³¥Í¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿ÆâÄê¤âÃ±°ÌÉÔÂ¤Ç¼º¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢¶µ¼ø¤¬Äó¼¨¤·¤¿¸ò´¹¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁêËÐÉô¤ËÆþÉô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¿·¶ÃÏ¤È¤¤¤¨¤ë¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿ÌòÊÁ¤ËÊ¸»úÄÌ¤êÂÎÅö¤¿¤ê¤ÇÄ©¤àÍÕ»³¤Ï¡ÖÂÎÎÏÅª¤Ë¤â¤«¤Ê¤êÇ»¸ü¤Ê»£±Æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁêËÐ¹¥¤¤ÊÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¿·¤¿¤Ê¡Ø¥·¥³¤Õ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤ò¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡°Ë¸¶Ï»²Ö¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÑÉô¤Î´íµ¡¤ò·Þ¤¨¤¿ÁêËÐÉô¤Î¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤ÎÉô°÷¤Ç¤¢¤ëÂçÄíÊæ¹á¡£¸Î¶¿¤Î¤ï¤ó¤Ñ¤¯ÁêËÐ¤Ç¾¡Íø¤ò½Å¤Í¤ÆÂç³Ø¤Ç¤âÁêËÐÉô¤ËÆþÉô¤·¡¢°ì¸«ÉáÄÌ¤Î½÷»ÒÂçÀ¸¡¢Ãæ¿È¤ÏÁêËÐ°Ê³°¤Ï¤«¤é¤¤·¥À¥á¤Ê¡È¿ÍÀ¸²»ÃÔ¡É¤ÎÂç³Ø2Ç¯À¸¡£¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Ç¶µÎ©ÂçÁêËÐÉô¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢OB¤«¤éÇ§¤á¤é¤ì¤ºÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë°ìÌÌ¤â¡£
¡¡°Ë¸¶¤Ï¡ÖÎ¼ÂÀÌò¤ÎÍÕ»³·¯¤È²¿¥«·î¤âÁêËÐ·Î¸Å¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¿Í¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î1¿Í¤ÎËñ°æ¾Ê»Ö¤Ï¡Ö±Ç²è¡ÊÈÇ¤Î¼ç¿Í¸ø¡Ë¤È¤Ï°ã¤¦¸ÄÀ¤ò»ý¤Á¡¢¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¿Í²û¤Ã¤³¤µ¤ÈÃË¤é¤·¤µ¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ÎÍÕ»³¾©Ç·¤µ¤ó¡£¤½¤·¤ÆÈ´·²¤Î±¿Æ°¥»¥ó¥¹¤ÈÌÀ¤ë¤µ¤ÎÃæ¤ËÈë¤á¤¿¿Ä¤Î¶¯¤µ¤ò»ý¤Ä°Ë¸¶Ï»²Ö¤µ¤ó¡£¥·¥³¤òÆ§¤à»Ñ¤Ï¡¢¤³¤ÎÌò¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤ÈÂ©¤ò°û¤à¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆó¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î³Ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¡£
¡¡¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ï¡¢ÍÕ»³±é¤¸¤ëÎ¼ÂÀ¤¬ÁêËÐÉôÉô¼¼¤ÎÅÚÉ¶¾å¤Ç¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÁêËÐ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»Ñ¡£½Â¡¹ÁêËÐÉô¤ËÆþÉô¤·¤Ê¤¬¤é¤â´·¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ï¤·¤òÄù¤á¡¢¿¿·õ¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç»Í¸Ô¤òÆ§¤à½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢°Ë¸¶±é¤¸¤ëÍ£°ì¤ÎÁêËÐÉô°÷¤Ç¤¢¤ëÊæ¹á¤â¤Þ¤ï¤·¤òÄù¤á¡¢»î¹ç¤ËÄ©¤àÄ¾Á°¤Î»Ñ¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¿ø¤¨¤¿»ëÀþ¤«¤é¤ÏÈà½÷¤ÎÁêËÐ¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ®¤¤»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¤¯²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥·¥³¤Õ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤Î¥í¥´¤Ï¡¢±Ç²èÈÇ¤Î¡Ö¡£¡×¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¡Ö¡ª¡×¤¬Â·Á¤ÇÉÁ¤«¤ì¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Î»Í¸Ô¤òÉ½¸½¡£ÎÏ¶¯¤¯¤â¤É¤³¤«È´¤±´¶¤¬¤¢¤ê¡¢ºîÉÊ¤Î»ý¤ÄÊ·°Ïµ¤¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥·¥³¤Õ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¡×¤Ë¤Æº£½©¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£ÍÕ»³¾©Ç·¡Ê¼ç¿Í¸ø¡¦¿¹»³Î¼ÂÀÌò¡Ë
²Æ¤Î¤è¤¦¤Ê²÷À²¤È½ë¤µ¤Ç¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¡¢¤è¤ê°ìÁØº£Æü¤«¤é¤ä¤ë¤¾¡ª¤Èµ¤»ý¤Á¤Þ¤Ç¤âÇ®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁêËÐ·Î¸Å´Þ¤á¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é°ìµ¤¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Î¼ÂÀ¤Ï¤¢¤ë»ö¤ÇÌÜÉ¸¤ò¼º¤Ã¤¿Âç³ØÀ¸¡£¤Ò¤ç¤ó¤Ê»ö¤ÇÌ¤ÃÎ¤Ê¤ë¡ÈÁêËÐ¡É¤È½Ð°©¤¤¡¢Êæ¹á¤äÂ¾¤Î¿Í¤¿¤Á¤È½Ð°©¤¤¡¢³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤é¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¹Ô¤¯»Ñ¤â¸«½ê¤Ç¤¹¡£ÂÎÎÏÅª¤Ë¤â¤«¤Ê¤êÇ»¸ü¤Ê»£±Æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁêËÐ¹¥¤¤ÊÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¿·¤¿¤Ê¡Ø¥·¥³¤Õ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤ò¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡£
¢£°Ë¸¶Ï»²Ö¡ÊÂçÄíÊæ¹áÌò¡Ë
Î¼ÂÀÌò¤ÎÍÕ»³·¯¤È²¿¥«·î¤âÁêËÐ·Î¸Å¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁêËÐ¤Î·Î¸Å¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢½êºî¡¢µ»¤ÎÂ¿¤µ¡¢ÂÎ¤¬¾®¤µ¤¯¤Æ¤â¾¡¤Ä¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ÁêËÐ¤Î±ü¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£º£ºî¤Ç¤Ï¡¢¿·ÆþÉô°÷¤ËÂÐ¤·¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤ÆÁêËÐ¤ò¸«¤ëÊý¤Ë¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À§Èó¡¢½÷»ÒÁêËÐ¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÁêËÐ¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë½ÐÍè¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ëñ°æ¾Ê»Ö¡Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë¿·¤·¤¤»þÂå¤Î¡Ø¥·¥³¤Õ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤ò°ì½ï¤ËÃÛ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëW¼çÌò¤ÎÆó¿Í¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÉÔ°×Î®¹Ô¡¢»°½½Ç¯¤ò·Ð¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¼ã¼ÔÁü¤È¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤Ë¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤Î»Ñ¤òÆ±»þ¤Ë±é¤¸¤Æ¤â¤é¤ï¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±Ç²è¡ÊÈÇ¤Î¼ç¿Í¸ø¡Ë¤È¤Ï°ã¤¦¸ÄÀ¤ò»ý¤Á¡¢¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÊÍÕ»³¤¯¤ó¡¢¿Í²û¤Ã¤³¤µ¤ÈÃË¤é¤·¤µ¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÈ´·²¤Î±¿Æ°¥»¥ó¥¹¤ÈÌÀ¤ë¤µ¤ÎÃæ¤ËÈë¤á¤¿¿Ä¤Î¶¯¤µ¤ò»ý¤Ä°Ë¸¶Ï»²Ö¤µ¤ó¡¢¥·¥³¤òÆ§¤à»Ñ¤Ï¡¢¤³¤ÎÌò¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤ÈÂ©¤ò°û¤à¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆó¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î³Ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£