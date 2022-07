ディズニーの豪華客船の旅「ディズニー・クルーズライン」に新たに加わった船「ディズニー・ウィッシュ」内にある「スター・ウォーズ:ハイパースペース・ラウンジ」では、「スター・ウォーズ」の世界で最も珍しく、そして最も高価なカクテルを味わうことができる。価格は5000ドル(約68万円)だ。

このゴージャスなドリンクがSNSの動画で紹介されている。このクレジット、つまり、金額を払うと出てくるものを実際に動画内で見ることができる。ドリンクはカムトノ(『マンダロリアン』と『ボバ・フェット/The Book of Boba Fett』内で高価なものを入れるために使われるケース)に入った状態でテーブルに運ばれてくる。上部のボタンを押すとカムトノが開き、円柱上のハンドルを回すとグラスが現れる。

The most expensive drink in the galaxy. The Star Wars Hyperspace Lounge on the Disney Wish has a $5,000 Kaiburr Crystal drink. pic.twitter.com/ZcUp3yt0RI- Ashley Carter (@AshleyLCarter1) June 29, 2022