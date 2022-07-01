¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Âç¶¶ÏÂÌé¡Ø¾Ã¤·¥´¥à¤ò¤¯¤ì¤¿½÷»Ò¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ù¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡õ¸¶ºî¼Ô¥³¥á¥ó¥ÈÅþÃå
¡¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÂç¶¶ÏÂÌé¤¬¼ç±é¤¹¤ë7·î25Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¾Ã¤·¥´¥à¤ò¤¯¤ì¤¿½÷»Ò¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¿Ëè½µ·îÍË24»þ59Ê¬¡Ë¤è¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Ê¡ÅÄÍª¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Î13Ç¯¤ÎÎø¤Îµ°À×¤ò¤¿¤É¤ë¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤â¤¢¤ë¸¶ºî¼Ô¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡õA¤§¡ªgroup¡¦¾®Åç·ò¡¢Âç¶¶ÏÂÌé¼ç±é¡Ø¾Ã¤·¥´¥à¤ò¤¯¤ì¤¿½÷»Ò¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ù¤Ç¿ÆÍ§Ìò¤Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¤òÃæ2¤Î»þ¤«¤é13Ç¯´Ö»×¤¤Â³¤±¤ëÃË¤Î¡¢¼ÂÏÃ¤Ë´ð¤Å¤¯¡¢¾Ð¤¤¤¢¤êÎÞ¤¢¤ê¤ÎÀÄ½Õ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Ï¢Â³¥É¥é¥ÞÃ±ÆÈ½é¼ç±é¤ÎÂç¶¶¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Ê¡ÅÄÍª¤ÎÃæ³ØÀ¸¤«¤é¼Ò²ñ¿Í¤Þ¤Ç¤ò±é¤¸¤¤ë¡£
¡¡Ãæ³Ø2Ç¯¤Î»þ¡¢ÎÙ¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤ë½÷»Ò¡¦¤µ¤È¤ß¤¬¥·¥ã¡¼¥Ú¥ó¤Î¿Ä¤òÀÚ¤é¤·¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸«¤«¤Í¤¿ËÍ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥·¥ã¡¼¥Ú¥ó¤Î¿Ä¥±¡¼¥¹¤ò¤½¤Ã¤È¤µ¤È¤ß¤Î´ù¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤½¤·¤¿¤é¤µ¤È¤ß¤Ï¡¢ÆÍÁ³»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾Ã¤·¥´¥à¤òÈ¾Ê¬¤Ë³ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÊÒÊý¤òËÍ¤Ëº¹¤·½Ð¤·¤Æ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£ËÍ¤Î¿´¤Ï°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ¤µ¤È¤ß¤ËÃ¥¤ï¤ì¤¿¤ó¤À¡£¤³¤Î½ÐÍè»ö¤«¤é¡¢ËÍ¤Î13Ç¯´Ö¤ÎÎø¤ÎÏÃ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤µ¤È¤ß¤ÏËÍ¤ÎÀÄ½Õ¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¼¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢Âç¶¶±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦Ê¡ÅÄÍª¤¬¡¢°ËÆ£¤µ¤È¤ß¡ÊÊ¡ÃÏÅí»Ò¡Ë¤ËÎø¤ò¤¹¤ëÃæ³Ø»þÂå¡¢µÞ¤ÊÊÌ¤ì¤Î¸å¡¢´ñÀ×Åª¤ÊºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¹â¹»»þÂå¡¢¤½¤·¤ÆÃæ³Ø¤«¤éÊ¡ÅÄ¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·Â³¤±¤ë¿ÆÍ§¡¦ÈÄÁÒ¡ÊÆ£¸¶¾æ°ìÏº¡Ë¡¢¿¹¡Ê¾®Åç·ò¡Ë¤È¤ÎÆü¾ï¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á´¤¯¹¤È´¤±¤Ê¤¤Ãæ³Ø»þÂå¡¢²ÆµÙ¤ß¤ò»È¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ±¤òÀ÷¤á¤Æ¤ß¤¿¹â¹»»þÂå¡¢¤½¤·¤Æ¤ª¼ò¤ä¥ê¥¢¥ë¤ÊÎø°¦¤òÃÎ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âç³Ø»þÂå¡¢Æ¯¤¯¤³¤È¤ä¿ÍÀ¸¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤¿¼Ò²ñ¿Í»þÂå¡¢¤½¤Î»þÂå¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ë¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬¸«¤É¤³¤í¤À¡£
¡¡¸¶ºî¼Ô¤ÎFUKUDA¡ÊW¡Ë¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¥É¥Ã¥¥ê¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ²½¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¡ª¤Èº£¤Ç¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¸½ºß¤ÎËÍ¤Ï¡Ä¾¯¤·¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¡Ä¤¤¤¨¡¢¿ßÆó¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Ï¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Î¤Ç¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¿ßÆóÉÂÁ´³«¤Ê¤³¤ÎÏÃ¡£¤½¤Î¥É¥é¥Þ²½¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿Æü¥Æ¥ì¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÆ¬¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Âç¶¶¤µ¤ó¡¢Æ£¸¶¤µ¤ó¡¢¾®Åç¤µ¤ó¡¢Ê¡ÃÏ¤µ¤ó¤¬¡¢¤É¤ÎÍÍ¤ËËÍÃ£¤ò±é¤¸¤Æ²¼¤µ¤ë¤«¤ò¡¢º£¤«¤éÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥·¥ó¥É¥é¡Ø¾Ã¤·¥´¥à¤ò¤¯¤ì¤¿½÷»Ò¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ7·î25Æü¤è¤êËè½µ·îÍË24»þ59Ê¬ÊüÁ÷¡£