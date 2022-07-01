Á°ÅÄ¸øµ±¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×½Ð±é¤Î¤á¤°¤ê¹ç¤ï¤»¤Ï´ñÀ×¡ªÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¼Â´¶
¡¡¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥óÈæ²ÅÄª»Ò¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡¦º½ÀîÃÒ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÁ°ÅÄ¸øµ±¡£6ºÐ¤«¤é·ÝÇ½³¦¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÁ°ÅÄ¤¬¡ÖÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¡×¤È¤¤¤¦Ä«¥É¥é¤ÎÀ¤³¦¡£»£±Æ¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¤è¤¯¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¼Çµï¤Ë¤Ï½ª¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¿È¤ËÝî¤ß¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®ÀâÂè106ºî¤Î¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¤Ï¡¢²ÆìËÜÅÚÉüµ¢¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤¿²Æì¡Ö¤ä¤ó¤Ð¤ëÃÏ°è¡×¤ËÊë¤é¤¹»Í·»Ëå¤Î¼¡½÷¡¦Äª»Ò¡Ê¹õÅç·ëºÚ¡Ë¤¬¡¢Ì´¤Ç¤¢¤ëÎÁÍý¿Í¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£Á°ÅÄ±é¤¸¤ëÃÒ¤Ï»Í·»Ëå¤ÈÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÆ¦ÉåÅ¹¤ÎÂ©»Ò¤Ç¡¢Äª»Ò¤ËÌ©¤«¤ÊÎø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¾®¤µ¤Ê²È¶È¤ò·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¤¤Ä¤«Âç¤¤Ê¾¦Çä¤ò¡ª¡¡¤ÈÌîË¾¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ëÀÄÇ¯¡£Äª»Ò¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤Ë¾åµþ¤·¡¢¸½ºß¤âÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡6ºÐ¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢¿ô¡¹¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÁ°ÅÄ¤À¤¬¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖÆ±¤¸¿Í´Ö¤òÈ¾Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤Ï¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤ë¤È¡Ö¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¡£¾¯¤·¤Ç¤â½Ð±é¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤ÊÌò¤ÇÌ´¤¬³ð¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È´¶³´¿¼¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê±ï¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¡ØÅ·ºÍ¤Æ¤ì¤Ó¤¯¤óMAX¡Ù¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²Æì¤Ï½é¤á¤ÆÄ¹´ü¥í¥±¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì½ê¡£¤µ¤é¤Ë¥®¥ã¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥·¡¼¥µ¡¼¤ÎÆü¡Ê4·î3Æü¡Ë¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡¢½é¤á¤ÆÇã¤Ã¤¿CD¤â¡Ê²Æì¤¬µòÅÀ¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡ËORANGE RANGE ¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¡ÖËÍ¤ÏÀÎ¤«¤é²ÈÂ²°¦¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢Êü²Ý¸å¤ËÍ§Ã£¤«¤éÍ·¤Ó¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢·»¤ÈÍ·¤ÖÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Ã¤Á¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¡Ä¡Ä¡£º£²ó¤Î¡Ø¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡Ù¤â²Æì¤Î²ÈÂ²¤Îå«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¹¤´¤¯¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï±¿Ì¿Åª¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¡È±ï¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÃÒ¤È¤¤¤¦ÀÄÇ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¶¯¤¯¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÃÒ¤Î¼´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²ÈÂ²¡£ËÍ¼«¿È¤âÂç¤¤Ê´´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²ÈÂ²¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë»Å»ö¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ï¶¦´¶¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢Æ´¤ì¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÃÒ¤Ï¡¢Ì©¤«¤ËÄª»Ò¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ°ÅÄ¤Ï¡Öº½Àî²È¤ÏÉÏË³¤Ç¡¢Éã¤âË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É·è¤·¤Æ·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç²È¶È¤ò·Ñ¤¤¤ÇÉ¬»à¤ËÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ëÆ¦Éå¤ò¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤½¤¦¤ËÄª»Ò¤Ï¿©¤Ù¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÃÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿É¤¯¤ÆÈá¤·¤¤¤È¤¤Ç¤â¡¢Äª»Ò¤Î´ò¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë»Ñ¤Ïµß¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²ò¼á¤ò½Ò¤Ù¤ë¡£Äª»Ò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¹õÅç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤ºÂÄ¹¤Î·Á¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤È¡Ö·ëºÚ¤Á¤ã¤ó¤Ï¾ï¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¾õÂÖ¤Ç¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¸½ºß¤âÀä»¿»£±ÆÃæ¤À¤È¤¤¤¦Á°ÅÄ¤À¤¬¡Ö¤è¤¯Ìò¼Ô¤ÎÂçÀèÇÚ¤¬¡Ø¼Çµï¤Ë½ª¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤¤¤Þ¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬ç¥¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËÆü¡¹¿¿¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢µÛ¼ý¤¹¤Ù¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂç¤¤Ê»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£¡ÖÃÒ¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ìò¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥ÁÊýË¡¤â¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÌ¤Íè¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ëÌò¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê´î¤Ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§°ëÉôÀµÏÂ¡Ë