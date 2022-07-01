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¡ÖMan, 21, 'slit wife's throat, dragged her into a bathtub and then held her hand as he played her favorite music while she bled to death after she burned his passport'¡×(Daily Mail Online)¤è¤ê
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10947209/Florida-man-21-arrested-admitted-slitting-wifes-throat-burned-passport.html
¡ÖAlleged killer tells work he's late due to 'cleaning up wife's blood'¡×(The Daily Star)¤è¤ê
https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/alleged-killer-calls-work-say-27338833