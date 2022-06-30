7月2日15時より放送される『THE MUSIC DAY 2022』（日本テレビ系）で披露される、ジャニーズシャッフルメドレーの曲目と組み合わせが発表された。先輩ジャニーズが1位をとった名曲を、総勢8組44名で歌い繋ぐ。

【写真】『THE MUSIC DAY』でジャニーズシャッフルメドレーを披露するグルーブ

今年、10回目の放送を迎える日テレ系夏の音楽の祭典『THE MUSIC DAY』。「もう一度、音楽で世代を超えてつながりたい」をコンセプトに、昭和・平成・令和の名曲たちがずらり。家族・親子・友達・恋人…すべての人々が楽しめる、世代を超えて愛される歌、誰もが口ずさみたくなる歌を、会場・幕張メッセの熱気と共に届ける。総合司会は櫻井翔。MCは羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナウンサー。

ジャニーズシャッフルメドレーでは、ジャニーズの歴史を一挙に振り返り、先輩ジャニーズが1位をとった名曲12曲を総勢8組44名で歌い繋ぐ。誰がどの曲を歌うのか、シャッフル組み合わせが発表された。

参加グループは、NEWS、関ジャニ∞、KAT‐TUN、Hey！ Say！ JUMP、King ＆ Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子の全8組。誰がどの曲を歌うのか、組み合わせは以下の通りとなる。

■抱きしめてTONIGHT／田原俊彦

山田涼介（Hey！ Say！ JUMP）・岸優太（King ＆ Prince）・岩本照（Snow Man）

■ギンギラギンにさりげなく／近藤真彦

村上信五（関ジャニ∞）・有岡大貴（Hey！ Say！ JUMP）・向井康二（Snow Man）・藤原丈一郎（なにわ男子）

■仮面舞踏会／少年隊

高橋海人（King ＆ Prince）・ジェシー（SixTONES）・大橋和也（なにわ男子）

■ガラスの十代／光GENJI

ラウール（Snow Man）・道枝駿佑（なにわ男子）

■DAYBREAK／男闘呼組

増田貴久（NEWS）・安田章大（関ジャニ∞）・高木雄也（Hey！ Say！ JUMP）・森本慎太郎（SixTONES）

■夜空ノムコウ／SMAP

小山慶一郎（NEWS）・大倉忠義（関ジャニ∞）・薮宏太（Hey！ Say！ JUMP）・田中樹（SixTONES）・渡辺翔太（Snow Man）

■AMBITIOUS JAPAN！／TOKIO

加藤シゲアキ（NEWS）・横山裕（関ジャニ∞）・中島裕翔（Hey！ Say！ JUMP）・神宮寺勇太（King ＆ Prince）・深澤辰哉（Snow Man）

■愛なんだ／V6

丸山隆平（関ジャニ∞）・伊野尾慧（Hey！ Say！ JUMP）・阿部亮平（Snow Man）・佐久間大介（Snow Man）・大西流星（なにわ男子）

■硝子の少年／KinKi Kids

亀梨和也（KAT‐TUN）・京本大我（SixTONES）

■A・RA・SHI／嵐

上田竜也（KAT‐TUN）・知念侑李（Hey！ Say！ JUMP）・高地優吾（SixTONES）・西畑大吾（なにわ男子）・長尾謙杜（なにわ男子）

■Venus／タッキー＆翼

平野紫耀（King ＆ Prince）・松村北斗（SixTONES）・宮舘涼太（Snow Man）・高橋恭平（なにわ男子）

■青春アミーゴ／修二と彰

永瀬廉（King ＆ Prince）・目黒蓮（Snow Man）

『THE MUSIC DAY』は、日本テレビ系にて7月2日15時放送。

※高橋海人・高地優吾・高木雄也の高ははしごだか