韓国の13人組ボーイズグループ・SEVENTEENが、7月からラジオ番組『SCHOOL OF LOCK!』の新たな“講師”として登場することが発表された。

【写真】SEVENTEENコラボカフェ SEVENTEENは、11月に日本でのドームツアーが決定している人気グループで、6月25日・26日にソウル公演を皮切りに約2年4ヵ月ぶりとなるワールドツアー『SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] 』がスタートしている。



『SCHOOL OF LOCK!』では「SEVENTEEN LOCKS!」と題して、メンバーがラジオの中の学校“SCHOOL OF LOCK!”の新たな“講師”として登場する。



“講師”を誰が担当し、どんな授業になるのか注目したい。



SEVENTEENが出演する『SEVENTEEN LOCKS!』は、TOKYO FMにて毎月1週目22時15分放送。7月は、7月4日〜7日までの4日間に出演。