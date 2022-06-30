ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢°µ´¬¤ÎÃ¥»°¿¶¥·¥ç¡¼¤Ç7¾¡ÌÜ¡ª¡¡6²óÅÓÃæ11KÎíÉõ¡¢21²ó2/3Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤â´¶Ã²¡ÖÈà¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸÷·Ê¤À¡×¡Ú³¤³°¤ÎÈ¿±þ¡Û
ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡ºÇ¿·¾ðÊó¡ÊºÇ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ï29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥·¥«¥´¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤ÇÅêÂÇÆóÅáÎ®½Ð¾ì¡£6²óÅÓÃæ11Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤Çº£µ¨7¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÏABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ç¡ª¸ø¼°Àï324Á´»î¹ç¤òÆüËÜ¸ì¼Â¶·²òÀâ¤Î¤â¤È´°Á´À¸Ãæ·Ñ¡ª
¡¡ÂçÃ«¤Ï½é²ó¡¢ËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤â¡¢¥¢¥¦¥ÈÁ´¤Æ¤ò»°¿¶¤ÇÃ¥¤Ã¤ÆÌµ¼ºÅÀ¡£¥ê¡¼¥É¤ò¤â¤é¤Ã¤¿2¡¢3²ó¤Ï»°¼ÔËÞÂà¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
4²ó¡¢2ËÜ¤Î°ÂÂÇ¤È»Íµå¤ÇºÆ¤Ó2»àËþÎÝ¤È¤µ¤ì¤ë¤â¡¢8ÈÖ¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ï¥ê¥½¥ó¤ò89¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó143¥¥í¡Ë¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ»°¿¶¤È¤·¡¢Æñ¤òÆ¨¤ì¤¿¡£
¡¡5²ó¤ò3¿Í¤Ç½ª¤¨¤ë¤È¡¢6²ó¤Ë¤Ï1»à¤«¤é°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢5ÈÖ¥®¥ã¥Ó¥ó¡¦¥·¡¼¥ÄÆâÌî¼ê¤«¤é¤³¤ÎÆü11¸ÄÌÜ¤È¤Ê¤ë»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢µå¿ô¤Î´Ø·¸¤Ç¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Ë¸å¤òÂ÷¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÂçÃ«¤Ï¡¢5²ó2/3¡Ê108µå¡Ë¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ5¡¢Í¿»Í»àµå1¡¢Ã¥»°¿¶11¡¢¼ºÅÀ0¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç7¾¡ÌÜ¡Ê4ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨2.68¡¢WHIP1.01¡£2»î¹çÏ¢Â³2·åÃ¥»°¿¶¡¢Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀµÏ¿¤ò21²ó2/3¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Î°µ´¬¤ÎÅêµå¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Ø¥¯¥¿¡¼¡¦¥´¥á¥¹»á¤¬¼«¿È¤ÎTwitter¤ÇÈ¿±þ¡£¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸÷·Ê¤À¡×¤È¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£¡¡°ìÊý¤ÎÂÇ·â¤Ç¤Ï¡¢3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡Ê»Íµå¡¢ÃæÈô¡¢¶õ»°¿¶¡¢¶õ»°¿¶¡Ë¤ÎÀ®ÀÓ¡£ÂÇÎ¨.265¡¢OPS.855¡Ê½ÐÎÝÎ¨.350¡ÜÄ¹ÂÇÎ¨.505¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë4-1¤Ç¾¡Íø¡£Á°Æü¤ËÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ËÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÏABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ç¡ª¸ø¼°Àï324Á´»î¹ç¤òÆüËÜ¸ì¼Â¶·²òÀâ¤Î¤â¤È´°Á´À¸Ãæ·Ñ¡ª
¡¡ÂçÃ«¤Ï½é²ó¡¢ËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤â¡¢¥¢¥¦¥ÈÁ´¤Æ¤ò»°¿¶¤ÇÃ¥¤Ã¤ÆÌµ¼ºÅÀ¡£¥ê¡¼¥É¤ò¤â¤é¤Ã¤¿2¡¢3²ó¤Ï»°¼ÔËÞÂà¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
4²ó¡¢2ËÜ¤Î°ÂÂÇ¤È»Íµå¤ÇºÆ¤Ó2»àËþÎÝ¤È¤µ¤ì¤ë¤â¡¢8ÈÖ¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ï¥ê¥½¥ó¤ò89¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó143¥¥í¡Ë¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ»°¿¶¤È¤·¡¢Æñ¤òÆ¨¤ì¤¿¡£
¡¡5²ó¤ò3¿Í¤Ç½ª¤¨¤ë¤È¡¢6²ó¤Ë¤Ï1»à¤«¤é°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢5ÈÖ¥®¥ã¥Ó¥ó¡¦¥·¡¼¥ÄÆâÌî¼ê¤«¤é¤³¤ÎÆü11¸ÄÌÜ¤È¤Ê¤ë»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢µå¿ô¤Î´Ø·¸¤Ç¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Ë¸å¤òÂ÷¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÂçÃ«¤Ï¡¢5²ó2/3¡Ê108µå¡Ë¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ5¡¢Í¿»Í»àµå1¡¢Ã¥»°¿¶11¡¢¼ºÅÀ0¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç7¾¡ÌÜ¡Ê4ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨2.68¡¢WHIP1.01¡£2»î¹çÏ¢Â³2·åÃ¥»°¿¶¡¢Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀµÏ¿¤ò21²ó2/3¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Î°µ´¬¤ÎÅêµå¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Ø¥¯¥¿¡¼¡¦¥´¥á¥¹»á¤¬¼«¿È¤ÎTwitter¤ÇÈ¿±þ¡£¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸÷·Ê¤À¡×¤È¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£¡¡°ìÊý¤ÎÂÇ·â¤Ç¤Ï¡¢3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡Ê»Íµå¡¢ÃæÈô¡¢¶õ»°¿¶¡¢¶õ»°¿¶¡Ë¤ÎÀ®ÀÓ¡£ÂÇÎ¨.265¡¢OPS.855¡Ê½ÐÎÝÎ¨.350¡ÜÄ¹ÂÇÎ¨.505¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë4-1¤Ç¾¡Íø¡£Á°Æü¤ËÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ËÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£