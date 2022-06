映画『HiGH&LOW THE WORST X』(9月9日公開)から、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE の川村壱馬、吉野北人、龍、鈴木昂秀、藤原樹、長谷川慎、陣の姿を捉えた場面カットが公開された。さらに、本作の公開を記念して、神奈川・横浜アリーナで8月24、25日に『HiGH&LOW THE WORST X』完成披露試写会&PREMIUM LIVE SHOW の開催が決定した。

本作は、『HiGH&LOW』シリーズと高橋ヒロシの人気コミック「クローズ」「WORST」がクロスオーバーした映画『HiGH&LOW THE WORST』(2019)の続編。川村ふんする花岡楓士雄がトップに立つ鬼邪高の前に、エンジ色の学ランを着た”血の門”と呼ばれる瀬ノ門工業高校が立ちはだかる。

前作の公開時にも開催された、映画の上映とライブパフォーマンスを披露するファン待望のイベントが再び実施される。さらに、本イベントには主題歌を担当する THE RAMPAGE が出演。チケットの最速先行抽選予約は、7月4日15時より受付開始で、ライブ出演者は順次解禁予定だという。

また、本作に出演する THE RAMPAGE のキャストの場面写真も一挙に公開された。川村、吉野、龍、鈴木のほか、新たに参戦する藤原、長谷川、陣の姿を見ることができる。

拳を強く握りしめた楓士雄が、“テッペン”をかけた勝負に挑んでいるシーンや、司(吉野)が鬼邪高を狙うライバル高にすごむカットのほか、辻(鈴木)と芝マン(龍)の辻芝コンビがバスの中で一緒にいるシーンが切り取られている。

そして、鬼邪高を潰しにかかるSWORD地区の新勢力、鎌坂高校(通称・カマ高)の氷室零二(藤原)、江罵羅商業高校(通称・バラ商)の鮫岡章治(長谷川)、バラ商三大神の一人・風神(陣)の劇中カットも初公開。冷酷非道で狂気に満ちた表情を浮かべる氷室役の藤原、バラ商のブレーンとしての一面も持つ策士・鮫岡役の長谷川、そんな鮫岡と行動を共にする無鉄砲な風神役の陣の勢いよく駆けだす姿が。普段のパフォーマーとしての姿とはまた違った魅力を放っている。(編集部・梅山富美子)