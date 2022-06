「HiGH&LOW」シリーズと、不良漫画の金字塔「クローズ」「WORST」(原作・高橋ヒロシ※高=はしごだか)、2大コンテンツのクロスオーバー映画『HIGH&LOW THE WORST』の続編『HiGH&LOW THE WORST X』(9月9日公開)。この度、8月24日、25日の2日間、横浜アリーナにて、『HiGH&LOW THE WORST X』完成披露試写会&PREMIUM LIVE SHOWの開催が発表された。

【画像】THE RAMPAGEキャストの劇中写真

前作『HiGH&LOW THE WORST』公開時も開催され、映画の上映とライブパフォーマンスを披露する、ファン待望のイベントの実施が決定。さらに、本イベントに映画の主題歌「THE POWER」を解禁したばかりのTHE RAMPAGEが出演することも明らかになった。

チケットの最速先行抽選予約は7月4日午後3時より受付開始。詳しくはイベント公式サイト(theworst-x.live)まで。追加のライブ出演者は順次解禁予定。

同イベントへのTHE RAMPAGE出演決定に合わせて、映画に出演するTHE RAMPAGEキャストの場面写真も一挙解禁となった。前作から引き続きシリーズに出演をしているヴォーカルの川村壱馬、吉野北人やパフォーマーの龍、鈴木昂秀のほか、今作では新たにパフォーマーの藤原樹、長谷川慎、陣が参戦。今回解禁となった場面写真は、本編の中でしか観ることのできない役になりきった貴重な姿を見ることができる。

川村演じる鬼邪高校・全日制の頭をはる花岡楓士雄が拳を強く握りしめ、今まさに“テッペン”をかけた勝負に挑んでいる様子が伺える魂のこもった熱いシーンから、吉野演じる高城司が鬼邪高を狙うライバル高に凄みを利かせているシーン、そして鈴木昂秀演じる辻と龍演じる芝マンとの辻芝コンビは、キャラファンにはたまらないニコイチ感が味わえるバスの中で一緒にいるシーンのスチールが解禁に。

そして鬼邪高を潰しにかかるSWORD地区の新勢力、“凶悪の武装集団”鎌坂(かまさか)高校【通称・カマ高】の氷室零二を演じる藤原、“武闘の三大神”が統べる江罵羅(えばら)商業高校【通称・バラ商】随一の切れ者・鮫岡章治を演じる長谷川、バラ商三大神の一人・風神を演じる陣の劇中カットも初披露。

口角を少し上げ、まるでこちらを蔑むかのように冷たい視線を送る、勝つためには手段を選ばない冷酷非情なキャラクター氷室になりきった藤原の狂気に満ちた姿や、頭の回転が速く、常に冷静、バラ商のブレーンとしての一面も持つ策士・鮫岡を演じた長谷川の凛々しい姿、そんな鮫岡と行動を共にする喧嘩っ早くて無鉄砲な、風神を演じる陣の勢いよく駆けだす姿など、普段のTHE RAMPAGEパフォーマーとしての姿とはまた違った魅力を存分にアピールしている。ライブと映画を同時に楽しめる完成披露試写会&PREMIUM LIVE SHOWにて、ぜひメンバーそれぞれの魅力を余すところなく体感してほしい。